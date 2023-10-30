«Был сильный удар»: парень погиб после падения из окна на Затулинке

Вечером 29 октября в Новосибирске погиб молодой парень. Он выпал из окна дома в Затулинском жилмассиве.
О происшествии сообщил подписчик группы «Типичная Затулинка» во «ВКонтакте». В сообщении указано, что человек выпал из окна дома на улице Петухова, 74. По информации сервиса «2ГИС», на этом месте находится 9-этажный дом.
Также о происшествии редакции НГС рассказала свидетельница происшествия.
— Шли с супругом. Увидели что с верхних этажей что-то летит, мы подумали, что мусорный пакет, было темно. Остановились, потому что в этот момент проезжал мужчина на велосипеде, и мы подумали, что сейчас прям на него упадёт. Был сильный удар, после чего мы увидели, что это человек. В 19:10 это было. Признаков жизни он не подавал уже. Службы полиции и скорой быстро приехали. Близко не подходила, не смотрела, кто это был. Но когда приехала скорая, женщина подходила, потом сказала нам, что это молодой парень. Родным и близким соболезнования.
Информацию прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области:
— Следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Судя по кадрам с места, к дому приезжал автомобиль «Росгвардии». НГС обратился в ведомство за комментарием.
21 октября в Новосибирске мужчина выпал из дома на улице Виктора Уса. Пострадавшего доставили в больницу.