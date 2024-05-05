НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +12

4 м/c,

южн.

 740мм 72%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,69
EUR 98,56
Реклама

СРОЧНО

«Приора» врезалась в дерево — трое погибли

Голосуем на Народной премии
Что съесть на Пасху
Во что наряжается Дава
Планы на выходные
Бросил Cadillac на перекрестке
Идти к врачу или нет
Автомобильный эйджизм
Онлайн-неделя моды
Заводы борются за рабочих
НГС в Telegram
Здоровье тест Быстрый тест на тревожность: выберите позу, в которой спите, а мы расскажем, чего вам не хватает

Быстрый тест на тревожность: выберите позу, в которой спите, а мы расскажем, чего вам не хватает

Психологический тест в один клик

24 891
25 комментариев
Просто вспомните, как вы спите чаще всего, а мы расскажем, что это о вас говорит

Достаточно взглянуть на наши привычки и поведение, как многое становится понятно. Нам о себе. Взять тот же сон. Мы и не догадываемся, сколько всего он может о нас рассказать. По крайней мере, поза, в которой мы спим. Вот еще на прошлой неделе лежали в кровати, раскинув ноги с руками, а сегодня стараемся свернуться калачиком на левом боку. О чём это говорит? А вот сейчас и узнаем!

Вам надо всего лишь выбрать одну из шести поз, в которой вы чаще всего спите (или спите в последнее время), кликнуть на соответствующую цифру и получить подробный анализ.

Просто выберите позу, в которой вы чаще всего спите в последнее время
ТЕСТ
1 / 1
А в какой позе чаще всего спите вы?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Кстати, о характере и особенностях человека говорит не только поза, в которой он спит. Например, многое о своем владельце могут рассказать пальцы на ногах. А в Бразилии придумали даже специальный тест на деменцию, где надо найти шесть животных на картинке за одну минуту. В зависимости от того, сколько животных человек найдет и сколько времени потратит на выполнение задания, и можно выяснить, стоит ли опасаться приближающейся деменции.

ПО ТЕМЕ
Тест Здоровье Сон Психология
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Большие девочки» никогда не худеют, они иногда умирают. Бывший тренер — о том, как борьба с весом приводит к трагедии
Алиса Князева
Корреспондент
Мнение
«Да мы тебя из-под земли достанем»: настойчивые мошенники пытались развести журналиста на все деньги
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
Недоступная среда: молодые родители попробовали проехать с коляской в новосибирском метро — почему это нереально
Алексей Тихонов
Рекомендуем
Знакомства

Еленка,  52

Dmitry,  46

Arina,  29

Юниор,  36

Galina,  41

Else,  52

Начать знакомиться
Объявления

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Изготовление и монтаж лестниц на металлокаркасе

105 000 ₽

теплицы

31 500 ₽

Добавить объявление