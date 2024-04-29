Этот сок лучше виагры: врач назвал напиток, который повышает потенцию у мужчин, и 4 признака, что с ней могут быть проблемы

Чтобы ваши чувства ничто не омрачало, лучше вовремя подумать о здоровье Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Натуральный сок — кладезь витаминов и полезных веществ, минералов и солей. Его употребление может решить самые разные проблемы со здоровьем. И речь не только про фруктовые соки.



Известно, что сок свеклы помогает при анемии, он богат железом и витаминами группы В, капустный — содержит витамин К, который помогает укрепить кости, морковный повышает иммунитет и уменьшает воспаление, томатный укрепляет сердечно-сосудистую систему и полезен для зубов.



Есть и еще один вид сока, который нельзя назвать овощным или фруктовым. Это березовый сок, который собирают, когда весной начинается сокодвижение и вплоть до распускания почек. Березовый сок — это природный напиток, богатый витаминами, минералами и другими питательными веществами, которые приносят пользу организму, особенно мужскому. Об этом «Доктору Питеру» рассказал врач Михаил Кутушов.



Михаил Кутушов, токсиколог, кандидат медицинских наук.



Повышает потенцию и выводит токсины

— Березовый сок благотворно влияет на мужское здоровье, — рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов. — Регулярное употребление этого напитка нормализует выработку тестостерона, повышает либидо и прекрасно улучшает активность семенников. Помимо этого сок обладает мочегонным и детоксикационным действием, помогает вывести токсины и избыточные соли из организма.



Березовый сок еще отлично стимулирует пищеварение и улучшает работу кишечника, что полезно при расстройствах желудка.



Чистит печень

— Этот напиток также способствует очищению печени, он поддерживает ее функции и помогает справиться с желтухой, — продолжат врач. — Богатое содержание в березовом соке витаминов, особенно витамина С, помогает укрепить иммунитет и повысить защитные функции организма.



Кутушов отметил, что особенно полезно пить березовый сок в период поста. Это необходимо, чтобы поддерживать здоровье организма на протяжении длительного времени.



— Рекомендуется пить его для выведения лишних шлаков, а также людям, страдающим от повышенного уровня холестерина и метаболических нарушений, — продолжает врач.



— Употребляйте утром натощак по одной столовой ложке за 30 минут до еды», — рекомендует Кутушов. Березовый сок в виде сиропа можно добавлять в чай или воду для улучшения вкуса, рекомендуется принимать курсами по 1–2 месяца, с перерывами.



Врач предупреждает, что перед употреблением березового сока, особенно в больших количествах, рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам.



4 признака, что скоро начнутся проблемы с потенцией

На какие тревожные сигналы собственного организма стоит обратить внимание, «Доктору Питеру» рассказал ведущий уролог-андролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Евгений Вотяков.



1. Периодическое или постоянное исчезновение эрекции в процессе полового акта

Это первый и главный признак импотенции. Половой член может просто становиться менее плотным, а со временем эрекция начинает вообще пропадать. Возбужден при этом мужчина или нет — значения не имеет. Пенис все равно не может достичь эрегированного состояния.



2. Слишком быстрое семяизвержение



Длительность полового акта при этом сокращается. Преждевременная эякуляция негативно сказывается и на психологическом состоянии мужчины. Умение долго не кончать многие воспринимают как признак мужской силы. Лишаясь этой способности, мужчина чувствует себя неполноценным и может испытывать чувство стыда перед партнершей.



3. Снижение либидо



Мужчине перестает хотеться половой близости, даже если он испытывает романтические чувства к партнерше. Ощущения от секса тоже становятся менее яркими, даже если технически мужчина достигает оргазма. При этом отказ от секса не мешает ему заниматься самоудовлетворением, более того, в этом случае эрекция зачастую оказывается более крепкой и длительной.



4. Спонтанная эрекция — в утреннее и вечернее время