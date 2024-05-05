«Большие девочки» никогда не худеют, они иногда умирают. Бывший тренер — о том, как борьба с весом приводит к трагедии

С такими диетами долго не протянешь Источник: Кристина Полевая / 29.RU











Похудение — самый большой обман, в котором всё подают так, как вы хотите видеть. Изначально колонка должна была быть от лица моей коллеги из прошлого — тренера и диетолога Анастасии Кляйц. Но мы вместе пришли к выводу, что общий рассказ будет от одного лица, так как и мнения у нас идентичные.



Начну с того, что фитнес-индустрия в России — это в редких случаях про здоровье и грамотный подход, хотя тенденции последних пяти лет очень радуют, но, видимо, не везде. Мне удалось застать еще те самые времена, когда сушились к лету все кому не лень: и качок с превалирующим процентом жира над мышцами, и девочка, организм которой вообще не знает, что такое мышцы.

Тренеры поголовно запрещали сахар, включали в тренировку двухчасовые хождения по беговой дорожке «толстым» и силовые «дрищам», а также считали, что потолстеть можно только от шоколада или бургера в кафе, поэтому держали подопечных на сухой грудке и углеводах. Подготовка к соревнованиям по бодибилдингу вовсе проходила под эгидой «бросить здоровье на пьедестал мнимого соревнования». Нет, я не обесцениваю этот спорт, напротив — восхищена и всё еще мечтаю вернуться в ту атмосферу, но то, как это было раньше, мягко говоря, пугает меня как женщину.

Я тоже была одной из тех, кто шел по базе из интернета и учился у американских спортсменов тренироваться 7 дней в неделю, использовать фармпрепараты и выкручивать классические упражнения в невероятные движения без знаний техники, биомеханики и многого другого.

Когда я на тренировке под руководством тренера в дикой схватке с гантелями порвала плечо и доктор на приеме начал рассказывать о том, как работают мышца и сустав изнутри, я поняла, что подход надо менять. Начала изучать много информации не от тренеров, а от докторов, ученых, вспомнила основы строения человека, где какие мышцы и какой орган за что отвечает.

В этот период я стала тренером. Не могу сказать, что мой подход сильно отличался от остальных, но только до момента, пока не встретила Анну (имя изменено по просьбе мужа. — Прим. ред.).



В небольшом тренажерном зале со мной занимался парень, который тепло и нежно отзывался о своей красавице-жене. После семейной трагедии она набрала лишний вес. Но он как любящий муж мотивировать на спорт ее не мог и пришел ко мне. Оказалось, что лишнего веса в 27-летней девушке было почти 100 килограммов и уже к тому моменту она почти не вставала с кровати. В общем в ней было 143 килограмма при росте 158 сантиметров.

Я ужаснулась, но решила, что попробовать помочь надо. Тогда к работе подключилась и Кляйц, так как я почти не занималась питанием, знала лишь основы и простую формулу: сохраняешь дефицит калорий, много двигаешься и делаешь это регулярно (формула, кстати, всё еще не изменилась). Также с нами был один замечательный доктор, который много консультировал по анализам: где их сдать, куда пойти, на что обратить внимание. Я не помню его фамилии, но была бы рада рассказать, чем всё закончилось.

С коллегой мы провели огромную работу, ходили домой к Ане и буквально своими руками двигали ее каждый день по 10–20 минут. Сгибали ее ноги, поднимали с кровати и помогали сделать 20 шагов. Время тренировок увеличивали по мере ее возможностей. Через месяц она ходила сама по квартире и в магазин. Сильно повлияло и то, что мы полностью контролировали питание: я готовила ей на утро и обед, Настя готовила всё остальное.

Только через четыре месяца простых физнагрузок, зарядок по утрам и ежедневных прогулок ей удалось сбросить около 20 килограммов. Возможно, было бы и больше, но мы знали, что нельзя, а все эти шоу, где люди сбрасывают за месяц 30 кило, — фикция. Тот самый врач рассказал о возможных последствиях ожирения, которые наверняка вытекут во время тренировок. Поэтому ее здоровье было на первом месте.

Да, у Ани и ее семьи часто были срывы. Несмотря на то что это действительно дружные люди, а муж и сын поддерживали маму всеми силами, жить в атмосфере ожидания чуда было тяжело. Она ходила к психологу, где постепенно начала отказываться от мысли, что она безнадежна, начала замечать свои результаты и со временем превратила свой режим в жизнь — перестала относиться как временному. Для меня это была победа! Я прививала своим подопечным мысль, что надо жить в спорте с любовью, а не необходимостью.

Но это были легкие тренировки дома, дальше настал этап тренажерного зала, начали вылезать болячки (в своем конечном весе девушка провела полгода). Она старалась всё делать через боль и дискомфорт, молча, ведь по канонам любого шоу о больших людях они сами виноваты, что столько набрали, и жаловаться нельзя. Как только я узнала о болях в суставах от любого движения, отправила заниматься к Анастасии в студию пилатеса и йоги. Там Аня сбросила еще 10 килограммов почти за два месяца, но кто-то ей рассказал, что этого мало. И теперь ей хотелось худеть быстрее. Наши уговоры о том, что невозможно сбросить за год вес, копившийся почти пять лет, не работали.

В итоге она приняла решение уйти в один из крупных фитнес-клубов города, где ее обещали «выжать как лимон». К этому моменту она весила примерно 110 кило и цифры на весах не хотели двигаться ни в одну сторону. По ее же признанию, чувствовала себя активной, но жирной.

За четыре месяца жесткой диеты и трехчасовых тренировок 4 раза в неделю она похудела до 73 килограмма. Я нашла переписку, где она сообщила мне, что едет на операцию по уменьшению желудка и удалению лишней кожи. После этого я общалась с ней еще несколько раз, но не вникала в подробности, наши пути разошлись. Я гордилась ей как человеком, преодолевшим очень многое, в том числе саму себя.

В 2024 году вышло шоу «Большие девочки» (18+), где люди с весом за 100 килограммов подвергаются диким нагрузкам и какому-то странному режиму питания. Вообще, мне казалось, что это так далеко в прошлом, но нет, шоу популярное. Да, как у журналиста у меня нет вопросов к продюсерам. Но разве зритель всё еще не повзрослел? Почему такие передачи вообще смотрят? Уже в каждом видео на YouTube грамотный специалист опровергает работу таких мастеров, пора бы нам поумнеть.

Вопрос остался без ответа, и я решила найти семью Ани, предложить написать текст, рассказать свою историю. Но она, похудев и преодолев себя, умерла в 2022 году от сопутствующего ожирению заболевания. Об этом мне рассказал ее муж: последние пять лет своей жизни Аня судорожно держала питание, боясь поправиться, тренировки занимали 60% времени, притом что каких-то спортивных целей она себе не ставила. И всё так же делала упражнения через боль. Муж признался, что она часто отказывалась от тренеров, которые пытались ее вразумить, а в итоге стала заниматься самостоятельно.

— Она умерла в отличной физической форме, — добавил их сын.

Я до сих пор виню себя за то, что не смогла найти грамотного тренера, который продолжил бы показывать ей, что в любом процессе важно чувствовать свой организм, а не достигать визуального эффекта. Мне жаль, что я не спросила в моменте: «Почему тебе кажется, что надо худеть быстрее?» Вместо этого просто решила не грузить себя ее проблемами, она же взрослый человек, и это ее выбор.

У тех, кто пытается сбросить вес и не может, есть две основные проблемы: отсутствие культуры еды и базовых знаний о своем же организме. Вы годами накапливали то, что расходуется организмом медленнее всего, а теперь пытаетесь исправить ошибку за месяц. Так не работает, поэтому «большие девочки» никогда не худеют, а многие вовсе умирают.