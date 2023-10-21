Новосибирец выпал из окна многоэтажки на Затулинке

В Новосибирске из окна квартиры многоэтажного дома выпал мужчина. По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», инцидент произошел в доме №7 по улице Виктора Уса. Здание находится на территории жилмассива Затулинский.
— На месте работают сотрудники полиции, МЧС и скорая помощь, — указано в сообщении.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили НГС факт падения. В ведомстве уточнили, что мужчина находится в больнице.
— Сотрудники полиции выезжали. Гражданин в больнице, — сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным пресс-службы СУ СК РФ по Новосибирской области, по факту произошедшего следователи начали проверку.
— Следственным отделом по Кировскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по данному факту. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили НГС в ведомстве.