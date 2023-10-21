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Тема дняГустой дым заметили над домами в Новосибирске
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Новосибирец выпал из окна многоэтажки на Затулинке

Его доставили в больницу

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На месте произошедшего находились сотрудники полиции, МЧС и скорая помощь

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В Новосибирске из окна квартиры многоэтажного дома выпал мужчина. По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», инцидент произошел в доме №7 по улице Виктора Уса. Здание находится на территории жилмассива Затулинский.

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По данным пресс-службы ГУ МВД России по региону, мужчина находится в больнице

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

— На месте работают сотрудники полиции, МЧС и скорая помощь, — указано в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили НГС факт падения. В ведомстве уточнили, что мужчина находится в больнице.

— Сотрудники полиции выезжали. Гражданин в больнице, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Новосибирской области, по факту произошедшего следователи начали проверку.

— Следственным отделом по Кировскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по данному факту. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили НГС в ведомстве.

В середине октября в Краснообске 10-летняя девочка выпала из окна дома и погибла. Корреспондент НГС отправилась на место трагедии и выяснила, что говорят о случившемся. Подробности — в материале.

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