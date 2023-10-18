10-летняя девочка выпала из окна школы в Краснообске — она погибла

В Краснообске 10-летняя девочка выпала из окна школы. В результате она погибла.
Информацию об этом подтвердила НГС уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. Известно, что погибшая школьница училась в 4 классе.
НГС обратился в пресс-службу Следственного комитета региона, чтобы выяснить подробности трагедии.
В начале октября стало известно, что в одном из детдомов Новосибирской области погиб 15-летний мальчик, который упал с высоты. Расследование взял на контроль Александр Бастрыкин.