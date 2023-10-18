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10-летняя девочка выпала из окна школы в Краснообске — она погибла

Известно, что погибшая училась в 4 классе

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Подробности трагедии неизвестны

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В Краснообске 10-летняя девочка выпала из окна школы. В результате она погибла.

Информацию об этом подтвердила НГС уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. Известно, что погибшая школьница училась в 4 классе.

НГС обратился в пресс-службу Следственного комитета региона, чтобы выяснить подробности трагедии.

В начале октября стало известно, что в одном из детдомов Новосибирской области погиб 15-летний мальчик, который упал с высоты. Расследование взял на контроль Александр Бастрыкин.

Обновлено.

— Следственными органами выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

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