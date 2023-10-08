Подросток погиб после падения с высоты в новосибирском детдоме — делом заинтересовался Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели подростка в детском доме в Новосибирске. Как сообщили в группе «Информационный центр СК России» во «ВКонтакте», 15-летний мальчик упал с высоты и ему длительное время не вызывали скорую.
Как сообщили в ведомстве со ссылкой на СМИ и соцсеть, инцидент произошел в марте этого года. Ребенок скончался в медучреждении.
— Мальчик упал с высоты, однако, несмотря на полученные им повреждения головы, сотрудники учреждения длительное время не вызывали скорую помощь, — указано в сообщении. — До настоящего времени к уголовной ответственности за случившееся никто не привлечен.
По факту произошедшего в региональном СУ СК РФ расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя новосибирских следователей доклад о предварительных и окончательных результатах расследования с учетом всех озвученных в публичном пространстве доводов.
Исполнение поручения председателя СК России поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
О гибели 15-летнего подростка стало известно 25 марта. Несовершеннолетний разбился, выпрыгнув из окна: вместе с другом он таким образом пытался сбежать из детдома.
Несколько дней назад на заводе в Кузбассе погиб 17-летний подросток. Как сообщил NGS42.RU источник в силовых структурах региона, молодой человек, предположительно, скончался от удара током. Он мог пробраться на завод ради наживы.