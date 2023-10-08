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Подросток погиб после падения с высоты в новосибирском детдоме — делом заинтересовался Бастрыкин

Мальчик скончался в медучреждении

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По факту произошедшего расследуется уголовное дело

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели подростка в детском доме в Новосибирске. Как сообщили в группе «Информационный центр СК России» во «ВКонтакте», 15-летний мальчик упал с высоты и ему длительное время не вызывали скорую.

Как сообщили в ведомстве со ссылкой на СМИ и соцсеть, инцидент произошел в марте этого года. Ребенок скончался в медучреждении.

— Мальчик упал с высоты, однако, несмотря на полученные им повреждения головы, сотрудники учреждения длительное время не вызывали скорую помощь, — указано в сообщении. — До настоящего времени к уголовной ответственности за случившееся никто не привлечен.

По факту произошедшего в региональном СУ СК РФ расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя новосибирских следователей доклад о предварительных и окончательных результатах расследования с учетом всех озвученных в публичном пространстве доводов.

Исполнение поручения председателя СК России поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

О гибели 15-летнего подростка стало известно 25 марта. Несовершеннолетний разбился, выпрыгнув из окна: вместе с другом он таким образом пытался сбежать из детдома.

После произошедшего проверку организовала прокуратура, как сообщили в ведомстве, подросток был воспитанником МКУ Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Жемчужина»». Корреспондент НГС посетил учреждение и попытался поговорить с работниками детдома.

Несколько дней назад на заводе в Кузбассе погиб 17-летний подросток. Как сообщил NGS42.RU источник в силовых структурах региона, молодой человек, предположительно, скончался от удара током. Он мог пробраться на завод ради наживы.

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Гибель подросткаАлександр БастрыкинДетский домУголовное делоСК России
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