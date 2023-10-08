Подросток погиб после падения с высоты в новосибирском детдоме — делом заинтересовался Бастрыкин

Как сообщили в ведомстве со ссылкой на СМИ и соцсеть, инцидент произошел в марте этого года. Ребенок скончался в медучреждении.



— Мальчик упал с высоты, однако, несмотря на полученные им повреждения головы, сотрудники учреждения длительное время не вызывали скорую помощь, — указано в сообщении. — До настоящего времени к уголовной ответственности за случившееся никто не привлечен.

