В Новосибирске подросток погиб, пытаясь сбежать из детского дома — факт подтвердила детский омбудсмен

Как сообщает издание «КП-Новосибирск», инцидент произошел на левом берегу города, двое подростков ночью выпрыгнули из окна детского дома. В результате один из них повредил ногу, второй упал и потерял сознание. Со ссылкой на источник издание пишет, что на место происшествия вызвали скорую, но не сразу.

