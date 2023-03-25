В Новосибирске подросток погиб, пытаясь сбежать из детского дома — факт подтвердила детский омбудсмен

В Новосибирске 15-летний подросток погиб, пытаясь сбежать из детского дома. Информацию о происшествии НГС подтвердила уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.
Как сообщает издание «КП-Новосибирск», инцидент произошел на левом берегу города, двое подростков ночью выпрыгнули из окна детского дома. В результате один из них повредил ногу, второй упал и потерял сознание. Со ссылкой на источник издание пишет, что на место происшествия вызвали скорую, но не сразу.
— Но врачей сразу не вызвали — боялись за репутацию. Дети говорят, что в скорую помощь позвонили только к утру. Оказалось слишком поздно, спасти
Отмечается, что по факту происшествия в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области расследуют уголовное дело.
Как сообщила НГС уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко, по факту произошедшего идет следствие. НГС обратился в пресс-службу Следственного комитета России по Новосибирской области, прокуратуру и региональный Минздрав с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации в ведомствах не ответили на сообщение корреспондента.
В середине марта НГС сообщал о том, что в Новосибирской области