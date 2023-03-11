В пожаре погибли 8-летняя девочка и 4-летний мальчик в Новосибирской области

В Новосибирской области в поселке Пролетарском Ордынского района в пожаре погибли два ребенка:
— На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал заместитель прокурора Ордынского района Евгений Вайдуров, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Прокуратура проверит условия, в которых проживали дети, даст оценку органам пожарного надзора и системы профилактики. Также под контролем прокуратуры будут меры поддержки для семьи.
На этой неделе в Новосибирске произошел пожар в частном доме. Как уточнили в МЧС, дом был нежилой.