СЕЙЧАС +4°С
Пробки 3/10
usd 75.94
eur 80.40
Тема дняАйтишник проехал три страны
Все новости
Все новости

В пожаре погибли 8-летняя девочка и 4-летний мальчик в Новосибирской области

Прокуратура начала проверку

732

Пожар произошел сегодня, 11 марта

Поделиться

В Новосибирской области в поселке Пролетарском Ордынского района в пожаре погибли два ребенка: 8-летняя девочка и 4-летний мальчик. Прокуратура начала проверку по факту пожара в частном доме.


— На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал заместитель прокурора Ордынского района Евгений Вайдуров, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура проверит условия, в которых проживали дети, даст оценку органам пожарного надзора и системы профилактики. Также под контролем прокуратуры будут меры поддержки для семьи.

На этой неделе в Новосибирске произошел пожар в частном доме. Как уточнили в МЧС, дом был нежилой.

По теме

ДетиПожарПрокуратура
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter