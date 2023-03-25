СЕЙЧАС +2°С
Пробки 0/10
usd 76.45
eur 82.39
Тема дняСолистка «Мельницы» прочитает «Тотальный диктант»
Все новости
Все новости

Стало известно название детдома, из которого пытался сбежать погибший подросток в Новосибирске

После происшествия прокуратура начала проверку

3 049

Погибший подросток был воспитанником МКУ Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Жемчужина"»

Поделиться

В прокуратуре сообщили название детского дома, из которого пытался сбежать 15-летний подросток в Новосибирске. В результате происшествия несовершеннолетний погиб.

Как сообщили НГС в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, подросток был воспитанником муниципального казенного учреждения Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Жемчужина"».

Здание учреждения находится на улице Ватутина, 30, на сайте центра указано, что его учредитель — департамент по социальной политике мэрии Новосибирска. Директором муниципального учреждения выступает Елена Молчанова.

В пресс-службе ведомства корреспонденту издания уточнили, что после гибели несовершеннолетнего прокуратура Кировского района организовала проверку.

— Прокуратура проверит соблюдение требований безопасного пребывания, охраны здоровья несовершеннолетних воспитанников этого учреждения, — сообщили в ведомстве.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.

О том, что 15-летний подросток погиб, пытаясь сбежать из детского дома, стало известно вечером 25 марта. По данным СМИ, несовершеннолетний вместе со своим знакомым ночью выпрыгнули из окна детдома, в результате один из них повредил ногу, а второй упал и потерял сознание. Спасти несовершеннолетнего не удалось.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко, по факту произошедшего идет следствие. На момент публикации новостного материала в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области НГС не прокомментировали гибель подростка.

По теме

ДетиДетский домГибель ребенкаВатутинаПрокуратура
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ7
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter