Стало известно название детдома, из которого пытался сбежать погибший подросток в Новосибирске

В прокуратуре сообщили название детского дома, из которого пытался сбежать
Как сообщили НГС в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, подросток был воспитанником муниципального казенного учреждения Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Жемчужина"».
Здание учреждения находится на улице Ватутина, 30, на сайте центра указано, что его учредитель — департамент по социальной политике мэрии Новосибирска. Директором муниципального учреждения выступает Елена Молчанова.
В пресс-службе ведомства корреспонденту издания уточнили, что после гибели несовершеннолетнего прокуратура Кировского района организовала проверку.
— Прокуратура проверит соблюдение требований безопасного пребывания, охраны здоровья несовершеннолетних воспитанников этого учреждения, — сообщили в ведомстве.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.
О том, что 15-летний подросток погиб, пытаясь сбежать из детского дома, стало известно вечером 25 марта. По данным СМИ, несовершеннолетний вместе со своим знакомым ночью выпрыгнули из окна детдома, в результате один из них повредил ногу, а второй упал и потерял сознание. Спасти несовершеннолетнего не удалось.
Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко, по факту произошедшего идет следствие. На момент публикации новостного материала в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области НГС не прокомментировали гибель подростка.