«Следы крови прикопали снегом». Что происходит на территории новосибирского детдома, где разбился подросток

В Новосибирске 25 марта стало известно о гибели
Под грифом «секретно»
Муниципальное казенное учреждение Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Жемчужина"» расположен на левом берегу мегаполиса на улице Ватутина. Чтобы попасть в здание, нужно пройти через двор школы
Во дворе детдома не было ни детей, ни воспитателей. На противоположной от входа стороне мужчины на крыше пристройки сбрасывали снег. Заметив камеру, они замерли и начали внимательно наблюдать за происходящим.
Дверь в учреждение была открыта. В холле никого. На входе в основное помещение корреспондента НГС остановила охрана.
— Стойте, стойте, вы куда? Вернитесь назад, — сказала одна из представительниц охраны.
На просьбу позвать кого-то из администрации, кто смог бы рассказать о произошедшем, охранники молча удалились, а затем вернулись и заявили, что никаких комментариев не будет.
— С вами сейчас никто разговаривать не будет, все заняты. Прошу вас на выход, — заявила женщина.
На предложение журналиста подождать внутри охранник сообщила, что это закрытое учреждение, и отметила, что есть номер в 2ГИС, по которому следует звонить и договариваться о таких вещах. По телефону в администрации детдома сообщили, что никакой информации не предоставят:
— Девушка, сейчас идет следствие, поэтому ничего комментировать мы не будем.
На улице, когда журналист НГС пытался сделать фотографии помещения и придомовой территории, выбежал охранник и пригрозил забрать телефон.
— Что вы здесь снимаете, это закрытая территория. Я у вас сейчас телефон заберу, и всё. Вообще вас не понимаю, зачем тут ходите, снимаете, — прокричал секьюрити, начав преследовать представителя СМИ.
Окна детского дома оказались плотно закрыты жалюзи. Пару раз можно было заметить, как оттуда украдкой выглядывали сначала подросток, потом взрослые женщины. Только когда представитель редакции удалился, в учреждении начали открывать окна.
Заметали следы?
Корреспондентам НГС удалось поговорить с одной из воспитанниц учреждения. Девочка рассказала, что стала свидетельницей произошедшего.
— Я знаю, как всё было. В два часа ночи два мальчика прыгнули с третьего этажа. Один теперь лежит со сломанной ногой, второй сначала стукнулся о бортик, а потом полетел вниз головой об лед, из-за чего выбил себе зубы, — рассказала собеседница на условиях анонимности.
Воспитанница детдома утверждает, что у погибшего на голове осталась вмятина. По ее словам, пострадавший периодически приходил в сознание, его тошнило кровью. Много крови было и под окнами, где разбился тинейджер.
— Место, где он упал, прикопали снегом, чтобы видно не было много крови, — отметила собеседница.
Корреспондент НГС, обследуя территорию, заметил, что вокруг здания кругом лед и лишь в одном месте, на противоположной стороне от входа, насыпаны свежие комья снега. Воспитанница отметила, что в учреждении не разрешают вызывать скорую.
— Наутро сначала его посмотрели наши медики, потом вызвали скорую. Виноват, наверное, наш директор, который не разрешает вызывать скорую, когда детям плохо. Воспитатель не виноват вообще, она сама испугалась. Очень жалко, мальчик сам по себе спокойный всегда был. Его подговорил второй, который сломал ногу. Сбежать хотели к папе умершего, — заключила свидетельница событий.
О том, что двое несовершеннолетних ночью выпрыгнули из окна учреждения, стало известно
Следователи по факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался произошедшим и поручил доложить, как идет расследование. Кроме того, ситуацию на контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.
Ранее НГС рассказывал историю 13-летней школьницы, которая чудом выжила после попытки суицида. Оказалось, что девочку могли травить в школе, причем делали это не ученики, а учителя.