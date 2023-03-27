«Следы крови прикопали снегом». Что происходит на территории новосибирского детдома, где разбился подросток

Под грифом «секретно»

Муниципальное казенное учреждение Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Жемчужина"» расположен на левом берегу мегаполиса на улице Ватутина. Чтобы попасть в здание, нужно пройти через двор школы № 128 . Детский дом и школа, а также хозпостройки никак не разделены между собой, при этом общая территория детских учреждений огорожена забором по периметру.



Во дворе детдома не было ни детей, ни воспитателей. На противоположной от входа стороне мужчины на крыше пристройки сбрасывали снег. Заметив камеру, они замерли и начали внимательно наблюдать за происходящим.

