«Они называли ее помойкой»: 13-летняя девочка пыталась покончить с собой — мама заявила о травле в школе и жестокости учителей

8 февраля

Утром в среду, 8 февраля 2023 года, 13-летняя Оля Н. собиралась в школу. Предыдущие несколько дней семиклассница вместе с мамой провела в гостях у родственников из Алтайского края и должна была появиться в классе впервые после долгих выходных.



— Она была собрана: встала, сходила в душ, помыла голову, высушила волосы… оделась. Накрасилась, надела очки… оделась полностью, так, как она ходит в школу... — детально, чуть не по минутам описывает утро дочери Дарья Н. — У нее оставалось мало времени, и я сказала: не опоздай. Она, видимо, испугалась, что ее снова начнут отчитывать...

