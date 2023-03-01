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«Они называли ее помойкой»: 13-летняя девочка пыталась покончить с собой — мама заявила о травле в школе и жестокости учителей

По словам Дарьи Н., педагоги давили на ее дочь из-за опозданий и возможного курения и закрывали глаза на жестокий буллинг

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Мама девочки хочет понять, кто виноват в том, что ее дочь едва не погибла

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Утром 8 февраля в микрорайоне Нижняя Ельцовка в снегу около многоэтажки нашли тринадцатилетнюю школьницу. Девочка пыталась покончить с собой и осталась жива. Она до сих пор находится в больнице. НГС поговорил с мамой Оли (имя несовершеннолетней изменено. — Прим. ред.), которая рассказала, кто делал жизнь ее ребенка невыносимой в течение последнего учебного года и как чувствует себя дочка.

8 февраля

Утром в среду, 8 февраля 2023 года, 13-летняя Оля Н. собиралась в школу. Предыдущие несколько дней семиклассница вместе с мамой провела в гостях у родственников из Алтайского края и должна была появиться в классе впервые после долгих выходных.

— Она была собрана: встала, сходила в душ, помыла голову, высушила волосы… оделась. Накрасилась, надела очки… оделась полностью, так, как она ходит в школу... — детально, чуть не по минутам описывает утро дочери Дарья Н. — У нее оставалось мало времени, и я сказала: не опоздай. Она, видимо, испугалась, что ее снова начнут отчитывать...

Необъяснимая тревога за дочь настигла Дарью почти сразу, и, возможно, это было одним из тех факторов, которые сложились в невероятное стечение обстоятельств, а еще — скорый приезд врачей и просто удача: Оля после попытки суицида не просто осталась жива, ее доставили в больницу и стабилизировали состояние. А мама, которая делала всё, чтобы ее дочка была счастлива, здорова и социализирована в школе, вдруг поняла: даже этого было мало.

Оля хорошо училась и вела активную жизнь, а когда у ребенка начались проблемы, мама нашла ей психолога. Но этого оказалось недостаточно

Оля хорошо училась и вела активную жизнь, а когда у ребенка начались проблемы, мама нашла ей психолога. Но этого оказалось недостаточно

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Надзор и травля

Первые шесть лет в школе Оля была круглой отличницей, рассказывает Дарья. С началом пубертата девочка стала учиться чуть хуже и начала опаздывать, но всё равно оставалась успешной и мотивированной. Осенью стала первой на школьном этапе олимпиад по русскому, английскому языкам и биологии. Хорошим отношениям с классным руководителем это не помешало, а вот завуч по воспитательной работе, как говорит Дарья, регулярно стыдила и отчитывала девочку за то, что она появляется в школе уже после звонка к уроку.

— Бывало даже так, что Оля приходила, еще звонка не было, не успевала дойти до кабинета, ее останавливала завуч по воспитательной работе и спрашивала: «Ну что ты на этот раз придумаешь [по поводу своего опоздания]?» В итоге она опаздывала, но из-за завуча.

— Оля ее боялась?

— Скажем так, любви не было.

На проблемы с контролем со стороны строгого педагога накладывались и отношения с другими школьниками: девочка отказала ухаживавшему за ней старшекласснику, и тот сначала стал издеваться над Олей сам, а затем настроил против нее и своих приятелей.

— Они называли ее мусоркой, помойкой и… напишите «дамой легкого поведения»: мне как-то жутковато это всё произносить, — чуть смущается до этого момента спокойная Дарья.

В школе № 102, по словам Дарьи Н., за моральным обликом учеников следили весьма строго

В школе № 102, по словам Дарьи Н., за моральным обликом учеников следили весьма строго

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По словам Дарьи, решать эту проблему пришлось ей: она водила дочь к психологу (к платному — школьный, по ее словам, с ребенком не работал), посещала тематические родительские собрания, где родителей учили, что делать, если их ребенок подвергается травле, но конкретного решения по конкретному факту буллинга не было.

Когда 4 февраля у Оли на школьном медосмотре заподозрили легкое депрессивное расстройство, ответственная мама записала ее и к детскому психиатру, ближайшей датой оказалось 23 февраля.

А пару дней спустя, рассказывает Дарья, учитель ОБЖ решил изучить соцсети школьников и нашел на страничке Оли снимок, где лицо девочки скрыто не то дымом, не то паром. Разбираться, что именно делает девочка, никто не стал: маму вызвали на беседу, а Олю поставили на внутришкольный учет. Сложно сказать, стал ли этот унизительный факт определяющим страшный выбор, который сделала семиклассница. Но уже восьмого числа невинное замечание о возможном опоздании так напугало Олю, что едва не оборвало ее жизнь.

Сегодня девочка до сих пор в больнице, мама находится рядом с ней почти круглосуточно.

— Ей очень больно, — тихо отвечает Дарья на вопрос о здоровье дочки. — Она кричит по ночам, не может уснуть.

Из сотрудников школы здоровьем Оли регулярно интересуется только классный руководитель: спрашивает у мамы, переписывается с ребенком в мессенджере. Директор, по словам Дарьи Н., спросила о пострадавшей ученице, только когда женщина забирала результаты школьного психологического тестирования дочки. Завуч по воспитательной работе, опять-таки, со слов мамы, этим вопросом не задавалась.

Сколько времени займет лечение и восстановление Оли, Дарья не знает.

Что говорят в школе

Школа № 102, в которой училась Оля Н., располагается по соседству с домом, где живет семья девочки, по адресу Экваторная, 5. На сайте учебного заведения указано, что в ней есть два спортивных зала, стадион и танцкласс. В рамках психолого-педагогической и социальной помощи учащимся и их родителям здесь предлагают психолого-педагогическое консультирование, коррекционно-развивающие, компенсирующие и логопедические занятия с детьми. Часть школьников состоит в юнармии — этой внеклассной работой, по словам Дарьи Н., занимается как раз учитель ОБЖ.

Директор школы — учитель химии и биологии Влада Курбатова. На вопрос журналистов о позиции школы по поводу ЧП, произошедшего с семиклассницей, она заявила, что не может ничего рассказывать о происшествии с ребенком, но заверила, что в учебном заведении тоже разбираются со случившемся:

— Внутреннее расследование проводится, проверки проводятся, — сообщила Влада Курбатова по телефону.

Завуч по воспитательной работе Елена Г. (ее полное имя и фамилия известны редакции) на вопросы отказалась отвечать в крайне резкой форме, также сославшись на персональные данные ребенка.

Сейчас Дарья Н. хочет понять, кто виноват в том, что ее дочка едва не погибла, и желает, чтобы этот виновный понес наказание. Женщина работает вместе с адвокатом и новосибирской правозащитницей Анной Тажеевой. По ее мнению, в этой истории школа допустила многочисленные нарушения.

Позиция СК относительно истории Оли осталась неизвестной, однако, по данным НГС, ведется доследственная проверка

Позиция СК относительно истории Оли осталась неизвестной, однако, по данным НГС, ведется доследственная проверка

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— Пубертат — сложный период в жизни человека, требующий особого, повышенного внимания. Я считаю, что школа своим контролем «пережала» эту девочку, поэтому случилась эта трагедия, — рассказала общественница. — Сейчас мы ждем заключение от медицинской организации по здоровью девочки, чтобы выйти с исковым заявлением в суд. […] Мы инициируем также проверки действий сотрудников школы от надзорных ведомств.

НГС обратился в следственное управление СК по Новосибирской области, чтобы уточнить, разбираются ли в произошедшем с Олей Н., но получил ответ, что ведомство не комментирует ситуацию.

Ранее НГС разбирался в подробностях трагедии, которая произошла на улице Орджоникидзе в конце января. Там девушка-подросток упала с крыши на проходящего мимо юношу, оба скончались.

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