«Они называли ее помойкой»: 13-летняя девочка пыталась покончить с собой — мама заявила о травле в школе и жестокости учителей

Утром 8 февраля в микрорайоне Нижняя Ельцовка в снегу около многоэтажки нашли тринадцатилетнюю школьницу. Девочка пыталась покончить с собой и осталась жива. Она до сих пор находится в больнице. НГС поговорил с мамой Оли (имя несовершеннолетней изменено. — Прим. ред.), которая рассказала, кто делал жизнь ее ребенка невыносимой в течение последнего учебного года и как чувствует себя дочка.
8 февраля
Утром в среду, 8 февраля 2023 года, 13-летняя Оля Н. собиралась в школу. Предыдущие несколько дней семиклассница вместе с мамой провела в гостях у родственников из Алтайского края и должна была появиться в классе впервые после долгих выходных.
— Она была собрана: встала, сходила в душ, помыла голову, высушила волосы… оделась. Накрасилась, надела очки… оделась полностью, так, как она ходит в школу... — детально, чуть не по минутам описывает утро дочери Дарья Н. — У нее оставалось мало времени, и я сказала: не опоздай. Она, видимо, испугалась, что ее снова начнут отчитывать...
Необъяснимая тревога за дочь настигла Дарью почти сразу, и, возможно, это было одним из тех факторов, которые сложились в невероятное стечение обстоятельств, а еще — скорый приезд врачей и просто удача: Оля после попытки суицида не просто осталась жива, ее доставили в больницу и стабилизировали состояние. А мама, которая делала всё, чтобы ее дочка была счастлива, здорова и социализирована в школе, вдруг поняла: даже этого было мало.
Надзор и травля
Первые шесть лет в школе Оля была круглой отличницей, рассказывает Дарья. С началом пубертата девочка стала учиться чуть хуже и начала опаздывать, но всё равно оставалась успешной и мотивированной. Осенью стала первой на школьном этапе олимпиад по русскому, английскому языкам и биологии. Хорошим отношениям с классным руководителем это не помешало, а вот завуч по воспитательной работе, как говорит Дарья, регулярно стыдила и отчитывала девочку за то, что она появляется в школе уже после звонка к уроку.
— Бывало даже так, что Оля приходила, еще звонка не было, не успевала дойти до кабинета, ее останавливала завуч по воспитательной работе и спрашивала: «Ну что ты на этот раз придумаешь [по поводу своего опоздания]?» В итоге она опаздывала, но из-за завуча.
— Оля ее боялась?
— Скажем так, любви не было.
На проблемы с контролем со стороны строгого педагога накладывались и отношения с другими школьниками: девочка отказала ухаживавшему за ней старшекласснику, и тот сначала стал издеваться над Олей сам, а затем настроил против нее и своих приятелей.
— Они называли ее мусоркой, помойкой и… напишите «дамой легкого поведения»: мне как-то жутковато это всё произносить, — чуть смущается до этого момента спокойная Дарья.
По словам Дарьи, решать эту проблему пришлось ей: она водила дочь к психологу (к платному — школьный, по ее словам, с ребенком не работал), посещала тематические родительские собрания, где родителей учили, что делать, если их ребенок подвергается травле, но конкретного решения по конкретному факту буллинга не было.
Когда 4 февраля у Оли на школьном медосмотре заподозрили легкое депрессивное расстройство, ответственная мама записала ее и к детскому психиатру, ближайшей датой оказалось 23 февраля.
А пару дней спустя, рассказывает Дарья, учитель ОБЖ решил изучить соцсети школьников и нашел на страничке Оли снимок, где лицо девочки скрыто не то дымом, не то паром. Разбираться, что именно делает девочка, никто не стал: маму вызвали на беседу, а Олю поставили на внутришкольный учет. Сложно сказать, стал ли этот унизительный факт определяющим страшный выбор, который сделала семиклассница. Но уже восьмого числа невинное замечание о возможном опоздании так напугало Олю, что едва не оборвало ее жизнь.
Сегодня девочка до сих пор в больнице, мама находится рядом с ней почти круглосуточно.
— Ей очень больно, — тихо отвечает Дарья на вопрос о здоровье дочки. — Она кричит по ночам, не может уснуть.
Из сотрудников школы здоровьем Оли регулярно интересуется только классный руководитель: спрашивает у мамы, переписывается с ребенком в мессенджере. Директор, по словам Дарьи Н., спросила о пострадавшей ученице, только когда женщина забирала результаты школьного психологического тестирования дочки. Завуч по воспитательной работе, опять-таки, со слов мамы, этим вопросом не задавалась.
Сколько времени займет лечение и восстановление Оли, Дарья не знает.
Что говорят в школе
Школа № 102, в которой училась Оля Н., располагается по соседству с домом, где живет семья девочки, по адресу Экваторная, 5. На сайте учебного заведения указано, что в ней есть два спортивных зала, стадион и танцкласс. В рамках психолого-педагогической и социальной помощи учащимся и их родителям здесь предлагают психолого-педагогическое консультирование, коррекционно-развивающие, компенсирующие и логопедические занятия с детьми. Часть школьников состоит в юнармии — этой внеклассной работой, по словам Дарьи Н., занимается как раз учитель ОБЖ.
Директор школы — учитель химии и биологии Влада Курбатова. На вопрос журналистов о позиции школы по поводу ЧП, произошедшего с семиклассницей, она заявила, что не может ничего рассказывать о происшествии с ребенком, но заверила, что в учебном заведении тоже разбираются со случившемся:
— Внутреннее расследование проводится, проверки проводятся, — сообщила Влада Курбатова по телефону.
Завуч по воспитательной работе Елена Г. (ее полное имя и фамилия известны редакции) на вопросы отказалась отвечать в крайне резкой форме, также сославшись на персональные данные ребенка.
Сейчас Дарья Н. хочет понять, кто виноват в том, что ее дочка едва не погибла, и желает, чтобы этот виновный понес наказание. Женщина работает вместе с адвокатом и новосибирской правозащитницей Анной Тажеевой. По ее мнению, в этой истории школа допустила многочисленные нарушения.
— Пубертат — сложный период в жизни человека, требующий особого, повышенного внимания. Я считаю, что школа своим контролем «пережала» эту девочку, поэтому случилась эта трагедия, — рассказала общественница. — Сейчас мы ждем заключение от медицинской организации по здоровью девочки, чтобы выйти с исковым заявлением в суд. […] Мы инициируем также проверки действий сотрудников школы от надзорных ведомств.
НГС обратился в следственное управление СК по Новосибирской области, чтобы уточнить, разбираются ли в произошедшем с Олей Н., но получил ответ, что ведомство не комментирует ситуацию.
Ранее НГС разбирался в подробностях трагедии, которая произошла на улице Орджоникидзе в конце января. Там девушка-подросток упала с крыши на проходящего мимо юношу, оба скончались.