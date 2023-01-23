Наркозависимая и эрудит. История подростков, трагически погибших в центре Новосибирска: она упала с крыши, а он просто шел мимо

20 января Новосибирск потрясла двойная трагедия:
Клиника, безответная любовь, крыша
16-летняя Арина (имя изменено) последние несколько недель страдала от неразделенной любви. Ее избранник перестал уделять ей внимание, поэтому девушка жаловалась подругам, что он к ней охладел. Каждый день парень оправдывался, что «занят на учебе», «уснул»
— За пару дней до этого (до трагедии) Арина поругалась с отцом.
В свои 16 лет Арина нигде не училась: ее отчислили с первого курса медицинского колледжа. Девушка активно интересовалась пирсингом, помогала знакомым делать проколы. В целом Арина любила общаться с разными людьми, но «не все могли ее понять», отметила ее подруга.
— У нее было расстройств - что-то с психикойц, в депрессивной фазе у нее это всё накопилось, — добавила Оля.
Источник, близкий к семье погибшей, сообщил корреспонденту НГС, что с декабря
Еще одна подруга Арины, пожелавшая сохранить полную анонимность, сообщила, что погибшая вела дневник, в котором жаловалась на свою внешность, а также якобы рассуждала о том, что зря родилась девушкой.
О том, что она собирается ехать «на крышу», девушка написала своим знакомым в соцсетях.
— Знай, что я тебя любила больше всей этой жизни, — написала она возлюбленному, рассказал источник НГС.
Около 18 часов 20 января Арина упала на проходящего по тротуару улицы Орджоникидзе
Настолки, языкознание, эрудиция
Марат переехал в Новосибирск из Красноярска. Жил вместе с матерью в квартире на улице Октябрьской в Железнодорожном районе. Учился в
— У нас была компания друзей, мы очень любили вместе собираться и проводить время, играя в настолки (настольные игры). Марат вообще разносторонним был: занимался программированием. Он был очень эрудированным, мог на любую тему поддержать разговор. Он умел стоять на своем, при этом делалось всё спокойно. Я за всё время общения с ним ни разу не видел, чтобы он на кого-то кричал, — сообщил Алексей.
Он добавил, что Марат нечасто выходил на улицу: друзей в Новосибирске у него было не так много. Свободное время парень любил посвящать самообразованию: активно интересовался языкознанием, историей, культурой разных народов мира.
— Он научился различать разные акценты английского вроде британского, шотландского и прочих. Мог по телу и лицу рассказать тебе о твоей внешности, сравнить ее с внешностью представителей разных народов мира. Он был эрудитом и мог долго рассказывать о том, что узнал нового, — продолжил друг погибшего.
В трагический вечер 20 января Марат отправился в парикмахерскую, куда давно собирался сходить. Он носил длинные волосы, поэтому изначально очевидцы подумали, что упала девушка. Его жизнь оборвалась в детской больнице скорой помощи, куда его привезли с разрывом внутренних органов. Сегодня на место гибели молодых людей несут цветы.
Идет проверка
Сейчас в обстоятельствах трагедии разбирается Следственный комитет. Очевидцы трагедии сообщили корреспонденту НГС, что девушка упала с крыши дома: рядом со слуховым окном на чердаке полицейские нашли ее телефон. При этом в управляющей компании опровергают версию правоохранителей.
— В чердачное помещение она не проникала. Она выпала из своего собственного окна. Из окна квартиры, — заявила корреспонденту НГС директор УК «Дост-Н» Ирина Сухарева.
Известно, что Арина не проживала в доме на Орджоникидзе. По словам знакомых, друзей и родственников там у нее тоже не было. Силовики проводят доследственную проверку.
Пробраться с чердака можно и на саму крышу. Препятствий к этому нет.
Ранее в Бердске из окна многоэтажки на мужчину, который стоял внизу, упала девушка. Оба человека погибли.