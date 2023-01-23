Наркозависимая и эрудит. История подростков, трагически погибших в центре Новосибирска: она упала с крыши, а он просто шел мимо

Клиника, безответная любовь, крыша

16-летняя Арина (имя изменено) последние несколько недель страдала от неразделенной любви. Ее избранник перестал уделять ей внимание, поэтому девушка жаловалась подругам, что он к ней охладел. Каждый день парень оправдывался, что «занят на учебе», «уснул» и т. д. Напряжение росло, заявила в беседе с корреспондентом НГС подруга погибшей по имени Оля (имя изменено).

