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Наркозависимая и эрудит. История подростков, трагически погибших в центре Новосибирска: она упала с крыши, а он просто шел мимо

Друзья рассказали о непохожих друг на друга юноше и девушке, которые оказались связаны случайностью

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Фото в вечер трагедии — девушка умерла сразу, парня забрала реанимация

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20 января Новосибирск потрясла двойная трагедия: 16-летняя девушка с крыши семиэтажного дома упала на проходящего мимо по улице Орджоникидзе 17-летнего школьника. Оба от полученных травм скончались. Они не были знакомы или хоть как-то связаны друг с другом. Знакомые и друзья подростков рассказали НГС о погибших — трагическая случайность свела двух антиподов: эмоционально неустойчивую с опытом употребления наркотиков девушку с одной стороны и уравновешенного юношу-эрудита, который редко выходил из дома, — с другой.

Клиника, безответная любовь, крыша

16-летняя Арина (имя изменено) последние несколько недель страдала от неразделенной любви. Ее избранник перестал уделять ей внимание, поэтому девушка жаловалась подругам, что он к ней охладел. Каждый день парень оправдывался, что «занят на учебе», «уснул» и т. д. Напряжение росло, заявила в беседе с корреспондентом НГС подруга погибшей по имени Оля (имя изменено).

— За пару дней до этого (до трагедии) Арина поругалась с отцом. 20 января за час примерно (до гибели) она писала своему парню и еще нескольким знакомым, что хочет встретиться. Никто не смог, а парень сказал, что хочет побыть один, — сообщила девушка.

В свои 16 лет Арина нигде не училась: ее отчислили с первого курса медицинского колледжа. Девушка активно интересовалась пирсингом, помогала знакомым делать проколы. В целом Арина любила общаться с разными людьми, но «не все могли ее понять», отметила ее подруга.

— У нее было расстройств - что-то с психикойц, в депрессивной фазе у нее это всё накопилось, — добавила Оля.

Тот самый дом на Орджоникидзе, 21

Тот самый дом на Орджоникидзе, 21

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Источник, близкий к семье погибшей, сообщил корреспонденту НГС, что с декабря 2020 года по август 2021 года Арина проходила лечение в реабилитационном центре в Томской области из-за употребления наркотиков. В последнее время она жила с отцом в Ленинском районе, ее родители в разводе. За несколько часов до трагедии девушка оставила две записки, в которых она подчеркивает: что любит родных, в произошедшем «никто не виноват», что на ее похороны следует позвать друзей (перечисляет имена).

Еще одна подруга Арины, пожелавшая сохранить полную анонимность, сообщила, что погибшая вела дневник, в котором жаловалась на свою внешность, а также якобы рассуждала о том, что зря родилась девушкой.

О том, что она собирается ехать «на крышу», девушка написала своим знакомым в соцсетях.

— Знай, что я тебя любила больше всей этой жизни, — написала она возлюбленному, рассказал источник НГС.

Около 18 часов 20 января Арина упала на проходящего по тротуару улицы Орджоникидзе 17-летнего Марата (имя изменено).

Выход на чердак за дверью с решеткой, попасть в дом не составляет труда

Выход на чердак за дверью с решеткой, попасть в дом не составляет труда

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Настолки, языкознание, эрудиция

Марат переехал в Новосибирск из Красноярска. Жил вместе с матерью в квартире на улице Октябрьской в Железнодорожном районе. Учился в 11-м классе одной из гимназий города, последние пару лет — на домашнем обучении. На переводе настоял сам подросток, потому что так ему было «удобнее», рассказал НГС друг погибшего Алексей (имя изменено).

— У нас была компания друзей, мы очень любили вместе собираться и проводить время, играя в настолки (настольные игры). Марат вообще разносторонним был: занимался программированием. Он был очень эрудированным, мог на любую тему поддержать разговор. Он умел стоять на своем, при этом делалось всё спокойно. Я за всё время общения с ним ни разу не видел, чтобы он на кого-то кричал, — сообщил Алексей.

Навесной замок для выхода на чердак — открыт

Навесной замок для выхода на чердак — открыт

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Он добавил, что Марат нечасто выходил на улицу: друзей в Новосибирске у него было не так много. Свободное время парень любил посвящать самообразованию: активно интересовался языкознанием, историей, культурой разных народов мира.

— Он научился различать разные акценты английского вроде британского, шотландского и прочих. Мог по телу и лицу рассказать тебе о твоей внешности, сравнить ее с внешностью представителей разных народов мира. Он был эрудитом и мог долго рассказывать о том, что узнал нового, — продолжил друг погибшего.

В трагический вечер 20 января Марат отправился в парикмахерскую, куда давно собирался сходить. Он носил длинные волосы, поэтому изначально очевидцы подумали, что упала девушка. Его жизнь оборвалась в детской больнице скорой помощи, куда его привезли с разрывом внутренних органов. Сегодня на место гибели молодых людей несут цветы.

Вид с 7-го этажа дома в центре Новосибирска

Вид с 7-го этажа дома в центре Новосибирска

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Идет проверка

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбирается Следственный комитет. Очевидцы трагедии сообщили корреспонденту НГС, что девушка упала с крыши дома: рядом со слуховым окном на чердаке полицейские нашли ее телефон. При этом в управляющей компании опровергают версию правоохранителей.

— В чердачное помещение она не проникала. Она выпала из своего собственного окна. Из окна квартиры, — заявила корреспонденту НГС директор УК «Дост-Н» Ирина Сухарева.

Тот самый чердак и слуховое окно, рядом с которым нашли телефон девушки

Тот самый чердак и слуховое окно, рядом с которым нашли телефон девушки

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Известно, что Арина не проживала в доме на Орджоникидзе. По словам знакомых, друзей и родственников там у нее тоже не было. Силовики проводят доследственную проверку.

Пробраться с чердака можно и на саму крышу. Препятствий к этому нет.

Выход на крышу дома с чердака

Выход на крышу дома с чердака

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Ранее в Бердске из окна многоэтажки на мужчину, который стоял внизу, упала девушка. Оба человека погибли.

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