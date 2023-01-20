Названы подробности падения двух человек с балкона в центре Новосибирска

В ГУ МВД России по Новосибирской области прокомментировали НГС данные о падении двух человек с балкона дома в центре Новосибирска. По данным ведомства, в результате происшествия есть погибший.
— 20 января в полицию поступило сообщение об обнаружении во дворе дома по улице Советской тела женщины без признаков жизни и мужчины, предположительно, с признаками падения с высоты. Гражданин доставлен в медицинское учреждение, — сообщили НГС в ведомстве.
Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Личности граждан и обстоятельства устанавливаются.
Корреспондент НГС связался с жительницей Новосибирска Эльвирой, которая работает в здании, где произошел инцидент. Как сообщила девушка со ссылкой на слова очевидцев, мужчина выпал из окна дома и упал на женщину.
— Девушка — пешеход, она просто шла, а парень упал на нее, — сообщила Эльвира.
Между тем сибирячка отметила, что в результате происшествия погиб мужчина, женщину увезли в автомобиле реанимации.
Как сообщал ранее НГС, инцидент произошел на улице Орджоникидзе, недалеко от площади Ленина. Место происшествия попало на видео.