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Тема дняНовосибирец угрожал пистолетом жильцам дома
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Названы подробности падения двух человек с балкона в центре Новосибирска

В результате происшествия погибла женщина

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции

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В ГУ МВД России по Новосибирской области прокомментировали НГС данные о падении двух человек с балкона дома в центре Новосибирска. По данным ведомства, в результате происшествия есть погибший.

— 20 января в полицию поступило сообщение об обнаружении во дворе дома по улице Советской тела женщины без признаков жизни и мужчины, предположительно, с признаками падения с высоты. Гражданин доставлен в медицинское учреждение, — сообщили НГС в ведомстве.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Личности граждан и обстоятельства устанавливаются.

Корреспондент НГС связался с жительницей Новосибирска Эльвирой, которая работает в здании, где произошел инцидент. Как сообщила девушка со ссылкой на слова очевидцев, мужчина выпал из окна дома и упал на женщину.

— Девушка — пешеход, она просто шла, а парень упал на нее, — сообщила Эльвира.

Между тем сибирячка отметила, что в результате происшествия погиб мужчина, женщину увезли в автомобиле реанимации.


Как сообщал ранее НГС, инцидент произошел на улице Орджоникидзе, недалеко от площади Ленина. Место происшествия попало на видео.

ПадениеПолицияПроисшествиеЦентр Новосибирска
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