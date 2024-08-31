«И сейчас наблюдается»: вблизи мусорного полигона в Новосибирске поднялся дым — видео

По словам жительницы Новосибирска, дым поднялся в районе мусорного полигона «Левобережный» Источник: читательница НГС Елена











Вечером 31 августа на левом берегу Новосибирска поднялся дым. Кадры происшествия прислала редакции читательница НГС Елена.

Сибирячка сообщила, что снимала видео с улицы Ударной. По ее словам, дым шел со стороны полигона «Левобережный».

— Дым и сейчас наблюдается. Но, возможно, это не на территории Левобережного полигона идет горение, а за ним — там бывают несанкционированные свалки, — сообщила читательница НГС Елена. — Сейчас горит правее тела полигона.

Сибирячка сняла задымление на видео Источник: читательница НГС Елена

Жительница Новосибирска объяснила, что сняла видео в 19:55. По информации 2ГИС, полигон находится на улице Малыгина. НГС обратился в единую дежурно-диспетчерскую службу Новосибирского района с просьбой уточнить, поступали ли сообщения о возгорании в ведомство.

— В ЕДДС Новосибирского района информации нет, — сообщили в ведомстве.

Корреспондент также обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области и МУП «САХ».