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Вблизи мусорного полигона поднялся дым

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Происшествия «И сейчас наблюдается»: вблизи мусорного полигона в Новосибирске поднялся дым — видео

«И сейчас наблюдается»: вблизи мусорного полигона в Новосибирске поднялся дым — видео

В ЕДДС информации о возгорании нет

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13 комментариев

По словам жительницы Новосибирска, дым поднялся в районе мусорного полигона «Левобережный»

Вечером 31 августа на левом берегу Новосибирска поднялся дым. Кадры происшествия прислала редакции читательница НГС Елена.

Сибирячка сообщила, что снимала видео с улицы Ударной. По ее словам, дым шел со стороны полигона «Левобережный».

— Дым и сейчас наблюдается. Но, возможно, это не на территории Левобережного полигона идет горение, а за ним — там бывают несанкционированные свалки, — сообщила читательница НГС Елена. — Сейчас горит правее тела полигона.

Сибирячка сняла задымление на видео

Жительница Новосибирска объяснила, что сняла видео в 19:55. По информации 2ГИС, полигон находится на улице Малыгина. НГС обратился в единую дежурно-диспетчерскую службу Новосибирского района с просьбой уточнить, поступали ли сообщения о возгорании в ведомство.

— В ЕДДС Новосибирского района информации нет, — сообщили в ведомстве.

Корреспондент также обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области и МУП «САХ».

В июле НГС сообщал о том, что мусорный полигон «Левобережный» закрыли. Приостановка деятельности связана с последствиями пожара.

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Мусор Новосибирск Мусорный полигон Дым
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Комментарии
13
За державу обидно!
31 августа 2024, 21:34
НГС! улица Малыгина находится в Новосибрске и полигон тоже,а Верх-Тула это выше.
Аарон Вассертрум
31 августа 2024, 21:26
Дым атечиства нам сладок и пгиятен, а всех кого неустгаивает могу валить!
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