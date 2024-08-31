«И сейчас наблюдается»: вблизи мусорного полигона в Новосибирске поднялся дым — видео

Вечером 31 августа на левом берегу Новосибирска поднялся дым. Кадры происшествия прислала редакции читательница НГС Елена.
Сибирячка сообщила, что снимала видео с улицы Ударной. По ее словам, дым шел со стороны полигона «Левобережный».
— Дым и сейчас наблюдается. Но, возможно, это не на территории Левобережного полигона идет горение, а за ним — там бывают несанкционированные свалки, — сообщила читательница НГС Елена. — Сейчас горит правее тела полигона.
Жительница Новосибирска объяснила, что сняла видео в 19:55. По информации 2ГИС, полигон находится на улице Малыгина. НГС обратился в единую дежурно-диспетчерскую службу Новосибирского района с просьбой уточнить, поступали ли сообщения о возгорании в ведомство.
— В ЕДДС Новосибирского района информации нет, — сообщили в ведомстве.
Корреспондент также обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области и МУП «САХ».
В июле НГС сообщал о том, что мусорный полигон «Левобережный» закрыли. Приостановка деятельности связана с последствиями пожара.