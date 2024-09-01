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Город фоторепортаж «Рисунок напечатали, а больше ничего не сделали»: репортаж со станций новосибирского метро, которые не построят никогда

«Рисунок напечатали, а больше ничего не сделали»: репортаж со станций новосибирского метро, которые не построят никогда

Часть советских планов собираются все же выполнить — до 2050 года

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7 комментариев

А ведь у нас могли быть 5 веток метро. И малая авиация впридачу

Новосибирск — большой и красивый, зеленый город с продуманной архитектурой и развитым общественным транспортом. Особенно удобно в нем метро — 5 веток, конечные станции которых расположены на самых дальних окраинах, а то и вовсе за пределами города. Увы, так город выглядит, если смотреть не в окно, а в старую книгу «Новосибирск в 2000 году», опубликованную за 11 лет до озвученной даты. Журналисты НГС сравнили идеальную схему метрополитена с реальной, прогулялись по местам, которые уже в 2000 году могла бы украшать алая буква «М» и сняли фоторепортаж о метро, которого нет.

Строить метро в Новосибирске задумали еще в 50-е, но к делу приступили только 30 лет спустя. По воспоминаниям старожилов, в тот момент транспортная обстановка была стабильно безрадостная: автобусов не хватало, на конечной можно было оказаться в настоящей давке, а за ее пределами — и вовсе не сесть.

Метро в Новосибирске задумывали действительно огромным: 5 веток, 60 станций (если считать со станциям пересадки), два метромоста и больше сотни километров путей. Увы что-то пошло не так, и сегодня мы имеем всего две (или даже 1,5) ветки

Так что началу работ по строительству метрополитена Новосибирск коллективно обрадовался — но не весь. Жителям окраин оставалось любоваться на подземные вестибюли от случая к случаю и завистливо облизываться на амбициозные (5 веток и почти 60 станций, некоторые — даже за пределами города) планы развития метро. Увы, даже те станции, постройка которых казалась решенным делом, неожиданно отодвинулись в далекое и не очень определенное будущее.

Первая очередь

Станции на этом месте пассажиры ждут уже лет 30

Станция метро «Площадь Станиславского» относится не просто к Ленинской линии. На перспективном плане развития метрополитена она отмечена черным значком — как относящаяся к первой очереди строительства. От площади Маркса в сторону будущей конечной станции даже якобы прорыли часть тоннеля, но на этом дело встало. Периодически новосибирские чиновники вспоминают о том, что Ленинскую линию можно было бы и продлить. В 2014 году тогдашний и. о. мэра Владимир Знатков даже говорил, что станция очень нужна на Чистой слободе, но в итоге разговорами все и ограничилось.

В сети можно даже найти эскизы того, как мог бы выглядеть вестибюль долгожданной станции. Правда, этот дизайн не был окончательным, да и вообще, фактически работы по строительству не начинались

Правда, интернет помнит все, как и жители многочисленных жилмассивов. И станции, хотя бы на площади Станиславского, им очень не хватает.

— Я очень, очень жалею, что наше правительство городское рисунок напечатало, а больше ничего и не сделало. Лет 30 как должны были ее (станцию метро «Площадь Станиславского» — Прим.ред.) построить, и вот… — Пенсионер Евдоким Емельянович, кажется, отчаивается подобрать правильные и при этом цензурные слова и смачно крутит дулю. — Я тут за углом живу. Внук ко мне ездит, внучка, правнучка… До Маркса ездят. Потом — пешком.

Евдоким Емельянович подозревает, что станции на своем веку не увидит

Иметь станцию метро в пешей доступности Евдоким Емельянович точно бы не отказался — не для себя, так для родственников, и вообще-то дедушка раньше рассчитывал ее на своем веку застать. Теперь на вопрос, когда, по его мнению, станция появится, только возмущенно машет тростью. Осуждать его мы не можем.

Студенты не дождутся

Длинный одноэтажный павильон возле НГПУ со стороны легко принять за уже готовый к открытию вход на новую станцию. Но студентам придется подождать

Новосибирский педагогический институт давно уже носит гордое имя Университета, а намеченная возле него станция метро так и не появилась — как и вся запланированная ветка. На старой схеме она шла по правому берегу через Октябрьский район, самым своим краешком затрагивая Дзержинский, и имела (если бы все же была построена) все шансы стать половиной будущего Большого Кольцевого диаметра Новосибирска. Не получилось, не повезло.

Раньше для строительства метро в районе улицы Выборной (кстати, именно так называется эта станция на новых планах), городу пришлось бы разве что расселять частный сектор. Но теперь место выбрать будет непросто

Задавать вопрос местным жителям о том, нужно ли им здесь метро, приходится аккуратно: в университет уже начали съезжаться первокурсники из соседних городов и даже стран, к особенностям Новосибирского планирования пока не привычные. Две юные барышни, едва 18-ти лет, например, сначала спорят, что ближе к НГПУ, Речной вокзал или Октябрьская, а увидев план, радостно удивляются:

— А что, здесь будет станция метро?!

— Вы раньше институт закончите. Она в планах развития метро до 2050 года, — вынуждена расстроить их я.

— Да мы раньше от старости помрем! — весело смеется одна из студенток.

За пять минут до этого тот же аргумент употребляет усталая пожилая женщина. И в ее исполнении он звучит совсем не смешно.

«Новостроевская»

В Дивногорском люди без машин не селятся в принципе. Но по метро все равно скучают

С непостроенной станции «Площадь Станиславского» мы отправляемся на непостроенную станцию «Новостроевская». В метро, которое без всяких пробок развивает скорость от 40 до 80 км/час, этот путь занял бы у нас минут 25-30 даже с учетом пересадки на станции «Заводской». В реальности наше такси больше часа продирается через новосибирский трафик, дольше и мучительнее всего постояв, естественно, на площади Труда.

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Увы, в ближайшие 30 лет пассажирам придется добираться до микрорайона Дивногорский, где-то в окрестностях которого и хотели построить «Новостроевскую», именно так. Если сегодняшние студенты педа все же могут дождаться обещанной станции (если поселятся по соседству от альма-матер или превратятся во влюбленных в профессию и работающих даже на пенсии преподавателей), то у жителей Левобережья, рассчитывавших на идущую параллельно Оби Кировскую ветку, шансов не осталось вовсе.

Еще в середине 90-х Кировскую ветку рассчитывали построить

Вместо ответа на вопрос, когда люди наконец дождутся своей подземки, бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть просто рассмеялся. Потом, правда, рассказал о планах развития метрополитена, но Кировская ветка в него все равно не вошла.

Улучшить жизнь она могла многим: в планах ветка тянулась с Затулинки до самых Кудряшей. И, судя по количеству построенных на левом берегу многоквартирных домов и регулярным затором на Большой, пользовалась бы спросом.

Видите второй метромост? И мы не видим. А он есть (в планах)

Задавать вопросы о «Новостроевской» быстро становится неловко: транспортная тема здесь больная:

— Прежде чем про метро говорить, надо хотя бы сделать так, чтобы транспорт отсюда шел на правый берег! — нервно всплескивает руками местная жительница Виктория. — Вообще никакого нет. У нас здесь ничего нет, если пробка — отсюда не выбраться. Так что метро, да еще и до Кудряшей, было бы, конечно, неплохо. Но…

Согласно новым планам, к 2050 году в Новосибирске должно быть 46 станций метро. На сегодняшний день их 13, за последние 25 лет из них построены три

Виктория машет рукой.

— В принципе нормально тут, — не согласна с ней продавщица Юлия, — мы уже тут живем и тут же работаем. Пешочком ходим. Так у нас с транспортом лучше стало, когда 29 автобус добавили. Но вообще если в город надо — автомобиль.

— А если пробки?

Юлия пожимает плечами и улыбается.

«Авиационная»

Ни метро, ни малой авиации

Еще одна станция, которую также планировалось построить в самую первую очередь — «Авиационная», логичным образом продолжала противоположный конец Ленинской линии и в теории должна была обеспечивать удобное передвижение авиапассажирам, летающим малой авиацией.

Сегодня это место выглядит как декорация к фильму о постапокалипсисе, и найти людей, которые оценили бы нужность станции метро именно в этом месте непросто. Это, конечно, не значит, что жителям улицы Аэропорт метро не нужно, совсем наоборот: новостройки здесь растут, как грибы после дождя.

Но все же место получается знаковым для Новосибирска. Ни метро, ни малой авиации.

НГС уже подробно рассказывал о том, как строилось метро в Новосибирске.

А вы верите, что метро в Новосибирске достроят?

Верю, надо быть оптимистом
Не верю, 30 лет назад не смогли, сейчас тем более не смогут
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ПО ТЕМЕ
Метро Новосибирска Метрополитен Общественный транспорт Мэрия Новосибирска Дзержинская линия метро
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Комментарии
8
Grape Reflection 🍇
1 сентября 2024, 08:49
Ну зачем в колонии метро? Её задача кормить метрополию
Гость
1 сентября 2024, 08:50
Все станции за Новосибирск, и остальную Россию построит у себя Москва. Мы все рады за неё, и будет работать ещё усерднее, чтобы столица жила ещё лучше! А сами потерпим, не привыкать.
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