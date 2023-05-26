Метро-2050: мэрия придумала, где и когда появятся новые станции метро в Новосибирске, — изучаем мечты властей

Общественный транспорт — одна из болевых точек в Новосибирске. В город привозят новые троллейбусы, модернизируют трамваи, но многие горожане всё равно считают наземный транспорт недостаточно комфортным. В метро, конечно, тоже бывают очереди у терминалов и давка в вагонах, но добраться до нужного места можно хотя бы без пробок. Сейчас в планах властей — строить новые станции, целых 32. Мы составили новую карту городского метрополитена будущего и узнали, верят ли в эти планы эксперты.
3 ветки и 46 станций
Планы по строительству метро в Новосибирске разделили на три этапа. Первый — до 2030 года, второй — до 2050-го, третий — после.
— В соответствии с действующим генпланом полная схема метрополитена города Новосибирска предусматривает 3 линии общей протяженностью порядка 67 километров, 46 станций и 4 электродепо, — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
В мэрии объяснили, что решили обозначить планы по развитию метро из-за необходимости зарезервировать землю для будущих станций и депо.
До 2030 года, согласно генплану, в Новосибирске собираются продлить Дзержинскую линию от станции «Золотая Нива» до улицы Коминтерна на две станции — «Гусинобродская» и «Молодежная», также планируется построить метродепо «Волочаевская». Ленинскую линию хотят продлить от станции «Площадь Маркса» до улицы Троллейной: для этого построят станции «Площадь Станиславского» и «Троллейная». За станцией «Заельцовская» запланирована станция «Северная».
К 2050 году в Новосибирске Ленинская линия может стать еще длиннее. За «Северной» собираются построить станции «Авиационная», «Космическая» и «Родники». За «Троллейной» появятся «Связистов» и «Чистая Слобода».
В этот же период запланировано строительство южного участка новой Правобережной линии, она пройдет от станции метро «Березовая Роща» в направлении Ключ-Камышенского плато. Здесь запланировано 8 станций: еще одна «Березовая Роща», «Каменская», «Октябрьская», «Никитина», «Дунайская», «Плющихинская», «Выборная» и Камышенская», а также метродепо в районе улицы Выборной.
После 2050 года на новой линии планируют построить станции в северном направлении к жилмассиву «Родники»: «Чкаловскую», «Восточную», «Учительскую», «Юбилейную», «Снегири» и «Родники».
Также могут продлить Дзержинскую линию на левый берег — от «Площади Гарина-Михайловского» до площади Кирова. Она будет включать переход через реку Обь — мостовой или под руслом реки. На этом участке запланированы станции «Аквапарк», «Затон», «Заводская», «Площадь Труда», «Площадь Маркса» (новая), «Гвардейская», «Кировская», «Затулинская» и электродепо на улице Петухова.
По словам депутата Владимира Анисимова, который руководит рабочей группой по развитию метрополитена в региональном Заксобрании, эта схема — не первая, которую разработали для города.
— Схема развития метрополитена является составной частью генерального плана, такая перспективная схема развития метрополитена есть. Она существовала и раньше, но она и морально, и физически устарела. Там тоже было достаточно большое количество станций, — сказал депутат. — То, что прошло обновление, — это очень хорошо. Долгосрочная перспектива должна быть для любого города. Метро, безусловно, самый удобный, выгодный для Новосибирска вид транспорта.
Дзержинская линия
Ближайшая после ввода станции «Спортивной» перспектива — продление Дзержинской линии метрополитена. Последнюю станцию на ней — «Золотая Нива» — сдали в феврале 2011 года. Сейчас там не достроен второй перегонный тоннель.
— В настоящее время проводится корректировка имеющейся проектно-сметной документации, включающей достройку второго перегонного тоннеля от станции «Золотая Нива» до станции «Березовая роща», перегонов и станций «Гусинобродская» и «Молодежная», — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Ориентировочная стоимость работ составляет 30 миллиардов рублей. Точные цифры станут известны после того, как проект откорректируют, а затем его одобрит Главгосэкспертиза.
Что делают сейчас
О том, какие работы для достройки метро ведут сейчас, НГС рассказал Михаил Никулин, заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска.
— У нас разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры. Она соответствует транспортному разделу генерального плана до 2030 года. Там значится шесть станций. Помимо «Спортивной», которую сдаем в этом году, запланировано окончание строительства Дзержинской линии, строительство двух станций и метродепо, — описал планы властей он. — Затем запланировано продление линии в западном направлении, строительство после площади Маркса еще двух станций — «Станиславского» и «Троллейной». И еще одной в северном направлении от площади Калинина — «Северной».
Он уточнил, что сейчас специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию для достройки Дзержинской линии. По остальным объектам идет подготовительная работа.
— Перспективные станции должны быть учтены в планах, потому что если мы хотим претендовать на участие в федеральных программах по развитию метрополитена, то должны иметь документы планирования, где указаны эти станции. Далее нужно подготовить обоснование инвестиций, выполнить проектно-сметную документацию и уже претендовать на финансирование. Есть несколько финансовых механизмов, федеральных программ, таких как инфраструктурные бюджетные кредиты, по которым можно сейчас строить линии метро, — объяснил Михаил Никулин.
Как пояснил депутат Заксобрания Владимир Анисимов, у региона должны быть и свои собственные средства на строительство метро — без этого получить помощь из госбюджета не получится.
— Сейчас, чтобы заявиться на меры федеральной поддержки, нужна документация на станции метро и тоннели, где план будет расписан по этапам и годам, — объяснил Владимир Анисимов. — Потом, зная, сколько стоит строительство каждой станции и тоннеля, можно обращаться за мерами федеральной поддержки. Это необходимое условие. А достаточные условия для получения мер федеральной поддержки — наличие у региона собственных существенных средств на строительство объектов, потому что без собственных капитальных вложений, только за счет федерального бюджета, понятно, что правительство не окажет поддержки.
О планах по строительству второго тоннеля говорил еще бывший мэр Новосибирска Владимир Городецкий. В 2011 году он заявил, что работы закончат в 2013 году, но этого не произошло. В 2014 году уже Анатолий Локоть на посту мэра пообещал, что тоннель появится через год.
В 2018 году проект на окончание строительства Дзержинской линии наконец отправили на экспертизу. Зимой следующего года стало известно, что документы не одобрили. Как объяснил мэр Анатолий Локоть, это произошло из-за неправильного формата файла.
— Проблема заключается в том, что у нас есть проект. Мы еще раз его просмотрели, актуализировали к ценам, которые сегодня существуют. Он был разработан в PDF. А там другие требования, формат этот сегодня не принимается. И вся коллизия заключается в том, чтобы всё-таки постараться убедить или приблизить этот формат к сегодняшним требованиям с тем, чтобы его признали. Больше там замечаний нет. Все остальные замечания — те, которые нам выдвигали проверочные организации в Москве, сегодня все эти замечания ликвидированы.
С того момента власти ежегодно сообщают о том, что проект нужно доработать, а стоимость и сроки строительства станут известны только после того, как документы одобрят московские эксперты. Кроме этого, губернатор Андрей Травников также заявлял о недостатке квалифицированных проектировщиков, которые могли бы закончить работу.
Мнение урбаниста
Один из основателей общественного движения «Комфортный регион», Алексей Гриценко, в разговоре с НГС отметил, что в городе можно развивать и другие виды транспорта, не только метро.
— У нас есть проект линии метро, которая должна пролегать от площади Маркса в сторону Затулинского жилмассива. Я считаю, что на сегодня там не до конца использован потенциал трамвая. В принципе, правильное обустройство имеющихся трамвайных путей, их обособление бордюром или другими способами позволит обеспечить устойчивую транспортную связь Затулинского жилмассива с площадью Маркса. Поэтому, не доделав более простое, но достаточно эффективное решение транспортной проблемы, сразу же перепрыгивать на метро я считаю нецелесообразным, — заметил Алексей Гриценко.
Он также добавил, что сейчас сложно сказать, как изменится город к 2050 году.
— Правильно, что все эти планы отображаются в генеральном плане, потому что это обеспечивает резервы для развития, — добавил Алексей.
Масштабное обсуждение строительства метро в Новосибирске прошло в Заксобрании в 2022 году. Уже тогда выяснилось, что депутаты и чиновники смотрят на планы по развитию транспорта по-разному. Подробности можно прочитать в репортаже НГС.
В Новосибирске планируют не только развивать общественный транспорт, но и строить новые развязки и дороги. Так, на прошлой неделе мэр Анатолий Локоть заявил, что государственная экспертиза одобрила проект развязки на Матвеевке. Деньги на строительство могут выделить из федерального бюджета.
С 2008 года в Новосибирске собираются построить Южный транзит — дорогу, которая пройдет через весь город, в том числе через Бугринский мост. В этом году стало известно, что только на проектирование объекта потребуется три года. НГС вспомнил амбициозные планы и выяснил, стоит ли ждать строительства в ближайшие годы.