Метро-2050: мэрия придумала, где и когда появятся новые станции метро в Новосибирске, — изучаем мечты властей

3 ветки и 46 станций

Планы по строительству метро в Новосибирске разделили на три этапа. Первый — до 2030 года, второй — до 2050-го, третий — после.



— В соответствии с действующим генпланом полная схема метрополитена города Новосибирска предусматривает 3 линии общей протяженностью порядка 67 километров, 46 станций и 4 электродепо, — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.