«Фактически получаем новый подвижной состав»: мэрия Новосибирска решила модернизировать 30 вагонов с пробегом

Мэрия Новосибирска рассказала, какие меры для развития трамвайного сообщения предпринимаются в городе после выхода статьи НГС об этом транспорте. В публикации отмечалось, что наш регион не закупил в последние годы ни одного нового трамвая.
Начальник управления пассажирских перевозок мэрии Владимир Кондауров уточнил, что основной упор делается на модернизацию трамваев с пробегом. С 2017 года российско-белорусское предприятие «БКМ-Сибирь» модернизировало 42 трамвая, в текущем году планируется обновить еще 10 вагонов.
— При модернизации используется новый кузов первой комплектности, который по своим технико-эксплуатационным показателям соответствует всем необходимым требованиям по безопасности, по перевозке маломобильных граждан и фактически не отличается от трамвайных вагонов других более современных моделей, — говорит начальник.
По его информации, затраты на модернизацию одного вагона составляют порядка 22 млн рублей.
— В настоящее время стоимость трамвайного вагона разных производителей начинается от 60 млн рублей. т.е. мы видим существенную экономию для предприятия и фактически получаем новый подвижной состав, — отметил Владимир Кондауров.
Планируется, что по программе модернизации в 2024 и 2025 годах также по 10 вагонов пройдут обновление. Кроме того, в планах текущий ремонт трамвайных путей и проектирование новых веток: по ул. Титова с выходом на ул. Дукача в Ленинском районе и участок по ул. Широкой в районе ж/д вокзала «Западный».
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