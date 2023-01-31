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Убери рога: в Новосибирске на маршрут выходят новые троллейбусы «Горожанин». Смотрим, что внутри

Там есть розетки и кондиционеры, а наличку будет принимать водитель

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Новые троллейбусы выйдут на маршрут № 36 с 1 февраля

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Девять новых троллейбусов марки «Горожанин» привезли в Новосибирск — все машины выйдут на маршрут № 36, который определили федеральные власти по программе БКД. В ближайшие два года город получит еще 170 троллейбусов той же марки, и их уже распределили по маршрутам — транспорт пойдет и до жилмассива «Европейский берег». В новых троллейбусах есть кондиционеры, USB-розетки. Журналисты НГС посмотрели, как выглядят новый транспорт, которым хотят заменить почти половину троллейбусного парка. Подробности — в нашем репортаже.

9 троллейбусов с автономным ходом модели «Горожанин» прибыли из Уфы

9 троллейбусов с автономным ходом модели «Горожанин» прибыли из Уфы

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1 февраля на маршрут № 36 (Лазурная — Новосибирск-Главный) выходят девять новых троллейбусов с автономным ходом. Для Новосибирска это относительно новый вид транспорта — когда-то у нас был троллейбус на батарейке, но скорее как пилотный проект, и массового запуска так и не произошло.

Троллейбус «Горожанин» собирают в Уфе (в Белоруссии делают машинокомплект, а в Новосибирске — систему управления) — в начале прошлого года тестовую модель привезли в Новосибирск, чтобы понять, насколько всё это подходит для Сибири. Через пару месяцев транспортники пришли к выводу, что всё успешно, можно брать.

Транспорт оборудован USB-розетками

Транспорт оборудован USB-розетками

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Летом Новосибирск и область подали заявку в Министерство транспорта РФ на участие в федеральном проекте «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги» и впервые за много лет получили не подержанные машины, а новый транспорт (сейчас троллейбусный парк Новосибирска изношен почти на 100%).

Первая партия, хоть и с запозданием, пришла — 9 новеньких троллейбусов с увеличенным автономным ходом уже стоят в троллейбусном депо на Алейской. Специалисты подчеркивают, что электробусами все-таки их называть не стоит, потому что есть разница. Если проще: помимо остальных нюансов, электробусы не могут заряжаться в пути, им нужна специальная станция для подзарядки, а троллейбусы с автономным ходом — могут.

Транспорт будут привозить <a href="https://ngs.ru/text/transport/2022/06/16/71413553/" class="_" target="_blank">партиями</a>

Транспорт будут привозить партиями

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Почему маршрут № 36?

Троллейбусы нам дали по программе БКД, это федеральная программа со своими регламентами, поэтому и маршрут определил не город.

— Правительство выбрало именно этот маршрут, мы не имеем права его поменять, — объяснил начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев.

Все девять троллейбусов будут возить новосибирцев по маршруту № 36 (Лазурная — Новосибирск-Главный). С Лазурной и с вокзала первый рейс — в 05:50, последний — в 23:33 с вокзала, в 23:13 — с Лазурной. В часы пик троллейбус ходит с интервалом 10 минут, в межпиковое время ждать придется около 20 минут.

В троллейбусах не будет кондукторов — рассчитаться можно картой или передать наличку водителю

В троллейбусах не будет кондукторов — рассчитаться можно картой или передать наличку водителю

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Троллейбус в «Европейский берег»

В этом году в город привезут еще 120 троллейбусов той же марки. За новый транспорт заплатят почти 5 миллиардов рублей. 80% партии оплачивает область, 20 — город, уже заключили контакт со Сберлизингом. Этот транспорт предварительно распределили по маршрутам в отдаленные районы города.

АО «Сбербанк Лизинг» была создана в 1993 году. Акционерное общество «Сбербанк Лизинг» — специализируется на предоставлении займов и прочих видов кредита, а также на аренде автотранспортных средств. По данным «Контур.Фокуса», выручка за прошлый год составила 104,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 7,7 миллиарда рублей.

— В проработке 4 маршрута: в «Стрижи», Южно-Чемской жилмассив, Новомарусино, Дивногорский, также планируем на «Европейский берег», — перечислил список руководитель Управления пассажирских перевозок мэрии Владимир Кондауров. — Это те направления, где сегодня транспорта недостаточно, и за счет автономного хода мы как раз решаем проблемы с доставкой жителей из отдаленных районов в центр города.

Он привел пример — контактная сеть заканчивается на Речном вокзале, дальше, в сторону «Европейского берега», троллейбус идет на автономном ходу, то есть без использования контактной сети.

Девять новых троллейбусов обошлись <a href="https://ngs.ru/text/transport/2022/09/16/71660639/" class="_" target="_blank">в 413 млн рублей</a>

Девять новых троллейбусов обошлись в 413 млн рублей

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Есть контакт

Представители Уфимского троллейбусного завода заметили, что в Новосибирске, по сравнению с другими городами, контактная сеть еще в нормальном состоянии. Без контактной сети троллейбус может идти не меньше 20 километров (с учетом обогрева).

— Есть технические вопросы, которые в плановом порядке устраняются. Те заявленные характеристики, которые завод изначально обозначал, подтвердились, — уточнил руководитель МКП «ГЭТ» Константин Прокин.

Без контактной сети троллейбус может проехать не меньше 20 километров (с учетом работы системы отопления)

Без контактной сети троллейбус может проехать не меньше 20 километров (с учетом работы системы отопления)

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Батареи для троллейбуса производятся в Китае, рассчитывать на отечественный аналог можно, но не сейчас.

— Батареи из Китая, ведущие мосты — тоже из Китая. Говорят, что российские будут в конце 23-го — начале 24 года, уйдем от китайских. А по батарейкам — мы с «Росатомом» общаемся, серийно — тоже где-то конец 24-го, — уточнили представители завода.

АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» производит троллейбусы, электробусы и трамваи и поставляет оборудование и комплектующие, в том числе для городского электрического транспорта. Уфимский трамвайно-троллейбусный завод принадлежит Управлению электротранспорта Уфы и ООО «Башкирский троллейбусный завод» (владелец — Ильдар Гареев) и частным инвесторам. По данным «Контур.Фокус», по итогам 2021 года выручка уфимского завода — 1,4 млрд млн рублей, чистая прибыль — 1,8 млн. С 2015 года он заключил госконтракты на сумму 5,4 млрд рублей.

Новые камеры

Вопросы вызывают камеры, которые, подчеркнул Анатолий Локоть, по своим характеристикам не позволяют включиться в систему «Безопасный город», потому что они аналоговые. Он дал поручение проработать этот вопрос на следующих партиях троллейбусов.

Для обслуживания нового транспорта специалисты ГЭТ прошли стажировку в Уфе, за маршрутом закрепили 21 водителя.

В начале прошлого года модель УТТЗ-6241.01 «Горожанин» Уфимского трамвайно-троллейбусного завода испытали в Новосибирске

В начале прошлого года модель УТТЗ-6241.01 «Горожанин» Уфимского трамвайно-троллейбусного завода испытали в Новосибирске

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— Задача Новосибирска сейчас — обеспечить наполняемость транспортных средств, убрать дублирующие маршруты. Чтобы люди сели в комфортабельные троллейбусы, нужно, чтобы он ездил по расписанию, в первую очередь нужно, чтобы выделенные полосы были способны максимально обеспечить пропускную способность, — отметил министр транспорта Анатолий Костылевский. — В комплексе постановка всех задач решит первый этап транспортной реформы города Новосибирска.

Во всех моделях троллейбусов есть выдвижные пандусы

Во всех моделях троллейбусов есть выдвижные пандусы

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С наличкой в очередь

Кондукторов в новом транспорте не будет — троллейбусы оборудованы валидаторами, то есть оплатить проезд можно транспортной и банковской картами, тут же могут рассчитаться льготники по социальным картам. А вот с наличкой всё сложнее — чтобы заплатить за билет, придется подойти к кабине водителя, даже если вы стоите в конце салона — он должен рассчитать на остановках (по крайней мере, так должно быть, уточняют представители Горэлектротранспорта).

Транспорт из новой партии будут ставить на маршруты в отдаленные районы

Транспорт из новой партии будут ставить на маршруты в отдаленные районы

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Кстати, штраф за безбилетный проезд недавно вырос в 10 раз (со 100 рублей до 1000).

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