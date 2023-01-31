Убери рога: в Новосибирске на маршрут выходят новые троллейбусы «Горожанин». Смотрим, что внутри

Девять новых троллейбусов марки «Горожанин» привезли в Новосибирск — все машины выйдут на маршрут № 36, который определили федеральные власти по программе БКД. В ближайшие два года город получит еще 170 троллейбусов той же марки, и их уже распределили по маршрутам — транспорт пойдет и до жилмассива «Европейский берег». В новых троллейбусах есть кондиционеры, USB-розетки. Журналисты НГС посмотрели, как выглядят новый транспорт, которым хотят заменить почти половину троллейбусного парка. Подробности — в нашем репортаже.
1 февраля на маршрут № 36 (Лазурная — Новосибирск-Главный) выходят девять новых троллейбусов с автономным ходом. Для Новосибирска это относительно новый вид транспорта — когда-то у нас был троллейбус на батарейке, но скорее как пилотный проект, и массового запуска так и не произошло.
Троллейбус «Горожанин» собирают в Уфе (в Белоруссии делают машинокомплект, а в Новосибирске — систему управления) — в начале прошлого года тестовую модель привезли в Новосибирск, чтобы понять, насколько всё это подходит для Сибири. Через пару месяцев транспортники пришли к выводу, что всё успешно, можно брать.
Летом Новосибирск и область подали заявку в Министерство транспорта РФ на участие в федеральном проекте «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги» и впервые за много лет получили не подержанные машины, а новый транспорт (сейчас троллейбусный парк Новосибирска изношен почти на 100%).
Первая партия, хоть и с запозданием, пришла — 9 новеньких троллейбусов с увеличенным автономным ходом уже стоят в троллейбусном депо на Алейской. Специалисты подчеркивают, что электробусами все-таки их называть не стоит, потому что есть разница. Если проще: помимо остальных нюансов, электробусы не могут заряжаться в пути, им нужна специальная станция для подзарядки, а троллейбусы с автономным ходом — могут.
Почему маршрут № 36?
Троллейбусы нам дали по программе БКД, это федеральная программа со своими регламентами, поэтому и маршрут определил не город.
— Правительство выбрало именно этот маршрут, мы не имеем права его поменять, — объяснил начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев.
Все девять троллейбусов будут возить новосибирцев по маршруту № 36 (Лазурная — Новосибирск-Главный). С Лазурной и с вокзала первый рейс — в 05:50, последний — в 23:33 с вокзала, в 23:13 — с Лазурной. В часы пик троллейбус ходит с интервалом 10 минут, в межпиковое время ждать придется около 20 минут.
Троллейбус в «Европейский берег»
В этом году в город привезут еще 120 троллейбусов той же марки. За новый транспорт заплатят почти 5 миллиардов рублей. 80% партии оплачивает область, 20 — город, уже заключили контакт со Сберлизингом. Этот транспорт предварительно распределили по маршрутам в отдаленные районы города.
АО «Сбербанк Лизинг» была создана в 1993 году. Акционерное общество «Сбербанк Лизинг» — специализируется на предоставлении займов и прочих видов кредита, а также на аренде автотранспортных средств. По данным «Контур.Фокуса», выручка за прошлый год составила 104,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 7,7 миллиарда рублей.
— В проработке 4 маршрута: в «Стрижи», Южно-Чемской жилмассив, Новомарусино, Дивногорский, также планируем на «Европейский берег», — перечислил список руководитель Управления пассажирских перевозок мэрии Владимир Кондауров. — Это те направления, где сегодня транспорта недостаточно, и за счет автономного хода мы как раз решаем проблемы с доставкой жителей из отдаленных районов в центр города.
Он привел пример — контактная сеть заканчивается на Речном вокзале, дальше, в сторону «Европейского берега», троллейбус идет на автономном ходу, то есть без использования контактной сети.
Есть контакт
Представители Уфимского троллейбусного завода заметили, что в Новосибирске, по сравнению с другими городами, контактная сеть еще в нормальном состоянии. Без контактной сети троллейбус может идти не меньше 20 километров (с учетом обогрева).
— Есть технические вопросы, которые в плановом порядке устраняются. Те заявленные характеристики, которые завод изначально обозначал, подтвердились, — уточнил руководитель МКП «ГЭТ» Константин Прокин.
Батареи для троллейбуса производятся в Китае, рассчитывать на отечественный аналог можно, но не сейчас.
— Батареи из Китая, ведущие мосты — тоже из Китая. Говорят, что российские будут в конце 23-го — начале 24 года, уйдем от китайских. А по батарейкам — мы с «Росатомом» общаемся, серийно — тоже где-то конец 24-го, — уточнили представители завода.
АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» производит троллейбусы, электробусы и трамваи и поставляет оборудование и комплектующие, в том числе для городского электрического транспорта. Уфимский трамвайно-троллейбусный завод принадлежит Управлению электротранспорта Уфы и ООО «Башкирский троллейбусный завод» (владелец — Ильдар Гареев) и частным инвесторам. По данным «Контур.Фокус», по итогам 2021 года выручка уфимского завода — 1,4 млрд млн рублей, чистая прибыль — 1,8 млн. С 2015 года он заключил госконтракты на сумму 5,4 млрд рублей.
Новые камеры
Вопросы вызывают камеры, которые, подчеркнул Анатолий Локоть, по своим характеристикам не позволяют включиться в систему «Безопасный город», потому что они аналоговые. Он дал поручение проработать этот вопрос на следующих партиях троллейбусов.
Для обслуживания нового транспорта специалисты ГЭТ прошли стажировку в Уфе, за маршрутом закрепили 21 водителя.
— Задача Новосибирска сейчас — обеспечить наполняемость транспортных средств, убрать дублирующие маршруты. Чтобы люди сели в комфортабельные троллейбусы, нужно, чтобы он ездил по расписанию, в первую очередь нужно, чтобы выделенные полосы были способны максимально обеспечить пропускную способность, — отметил министр транспорта Анатолий Костылевский. — В комплексе постановка всех задач решит первый этап транспортной реформы города Новосибирска.
С наличкой в очередь
Кондукторов в новом транспорте не будет — троллейбусы оборудованы валидаторами, то есть оплатить проезд можно транспортной и банковской картами, тут же могут рассчитаться льготники по социальным картам. А вот с наличкой всё сложнее — чтобы заплатить за билет, придется подойти к кабине водителя, даже если вы стоите в конце салона — он должен рассчитать на остановках (по крайней мере, так должно быть, уточняют представители Горэлектротранспорта).
Кстати, штраф за безбилетный проезд недавно вырос в 10 раз (со 100 рублей до 1000).