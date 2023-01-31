Убери рога: в Новосибирске на маршрут выходят новые троллейбусы «Горожанин». Смотрим, что внутри

Троллейбус в «Европейский берег»

В этом году в город привезут еще 120 троллейбусов той же марки. За новый транспорт заплатят почти 5 миллиардов рублей. 80% партии оплачивает область, 20 — город, уже заключили контакт со Сберлизингом. Этот транспорт предварительно распределили по маршрутам в отдаленные районы города.

АО «Сбербанк Лизинг» была создана в 1993 году. Акционерное общество «Сбербанк Лизинг» — специализируется на предоставлении займов и прочих видов кредита, а также на аренде автотранспортных средств. По данным «Контур.Фокуса», выручка за прошлый год составила 104,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 7,7 миллиарда рублей.



— В проработке 4 маршрута: в «Стрижи», Южно-Чемской жилмассив, Новомарусино, Дивногорский, также планируем на «Европейский берег», — перечислил список руководитель Управления пассажирских перевозок мэрии Владимир Кондауров. — Это те направления, где сегодня транспорта недостаточно, и за счет автономного хода мы как раз решаем проблемы с доставкой жителей из отдаленных районов в центр города.