Новосибирск получит 58 новых электробусов — город просил почти в два раза больше

За три года в Новосибирск привезут 58 электробусов — троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Город будет получать транспорт партиями, в этом году поставят 9 новых единиц. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть во время еженедельной встречи с журналистами.



Мэрия совместно с областным министерством транспорта подала заявку для участия в конкурсе на получение новых троллейбусов в рамках программы БКД.