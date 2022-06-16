Новосибирск получит 58 новых электробусов — город просил почти в два раза больше
Транспорт будут привозить партиями, в этом году поступит 9 троллейбусов
За три года в Новосибирск привезут 58 электробусов — троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Город будет получать транспорт партиями, в этом году поставят 9 новых единиц. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть во время еженедельной встречи с журналистами.
Мэрия совместно с областным министерством транспорта подала заявку для участия в конкурсе на получение новых троллейбусов в рамках программы БКД.
— Мы сделали заявку на 110 троллейбусов. И условия, по которым мы хотим получить (транспорт) — троллейбусы должны быть с автономным ходом, иметь возможность больше 20 километров двигаться автономно. По результатам конкурса, а конкурс был жесткий, было 48 участников, конкурсная комиссия рассмотрела заявки, город Новосибирск занял первое место из 16 победителей, — сообщил Анатолий Локоть.
Мэр отметил, что Новосибирск получит не весь транспорт, о котором заявлял, а лишь 58 электробусов. Транспорт будет поступать частями, в этом году в город привезут 9 новых электробусов (троллейбусы с увеличенным автономным ходом), которые в первую очередь выйдут на маршрут №36 (ул. Лазурная — Новосибирск Главный).
По словам Анатолия Локтя, транспорт будет отечественного производства, но с каких именно заводов, не уточнил. В начале года в Новосибирск привезли троллейбус модели УТТЗ-6241.01 «Горожанин» Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Это была инициатива новосибирского департамента транспорта — посмотреть, как «Горожанин» будет работать в сибирских условиях. Транспорт успешно прошел испытание и оказался подходящим для сибирского климата.
На прошлой неделе мэр заявлял, что троллейбусный парк города изношен почти на 100%. Сейчас на балансе Горэлектротранспорта 272 троллейбуса, а нужно 249 новых единиц. В этом году в Новосибирск должны привезти 50 новых автобусов.