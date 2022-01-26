В Новосибирске запускают электробус. Как он выглядит и где будет возить пассажиров

В Новосибирск привезли испытывать троллейбус модели УТТЗ-6241.01 «Горожанин» Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Это инициатива новосибирского департамента транспорта — посмотреть, как «Горожанин» будет работать в сибирских условиях. Если всех всё устроит, троллейбусы на автономном ходу будут закупать для Новосибирска.

Привезенную в Новосибирск модель низкопольного троллейбуса выпускают с 2020 года на базе кузова Минского автомобильного завода. В машине установлено тягловое и вспомогательное оборудование, сделанное новосибирскими предприятиями НПФ «Арс Терм» и НПФ «Ирбис». Троллейбус может работать без контактной сети, на автономном ходу.