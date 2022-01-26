В Новосибирске запускают электробус. Как он выглядит и где будет возить пассажиров

В Новосибирске начали тестировать уфимский электробус «Горожанин» — транспорт будет ходить по городскому маршруту, затем власти решат, нужно ли нам закупать такие машины. Про троллейбусы на автономном ходу говорят уже не один год — в 2018 году у мэрии были планы запустить электробусы на окраины города. Пока машину уфимского завода привезли на один месяц, но начальник департамента мэрии попросил оставить ее до весны, чтобы понять, справится ли она с нашими дорогами в межсезонье. Подробности — в репортаже НГС.
В Новосибирск привезли испытывать троллейбус модели УТТЗ-6241.01 «Горожанин» Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Это инициатива новосибирского департамента транспорта — посмотреть, как «Горожанин» будет работать в сибирских условиях. Если всех всё устроит, троллейбусы на автономном ходу будут закупать для Новосибирска.
Привезенную в Новосибирск модель низкопольного троллейбуса выпускают с 2020 года на базе кузова Минского автомобильного завода. В машине установлено тягловое и вспомогательное оборудование, сделанное новосибирскими предприятиями НПФ «Арс Терм» и НПФ «Ирбис». Троллейбус может работать без контактной сети, на автономном ходу.
По информации мэрии, опытная эксплуатация будет проводиться на дорогах Новосибирска в соответствии с согласованной программой испытаний под контролем рабочей группы в составе специалистов Горэлектротранспорта, уфимского троллейбусного завода и новосибирских изготовителей троллейбусного оборудования.
Во время презентации нового транспорта сотрудники уфимского завода подчеркнули, что тестовая эксплуатация нужна для того, чтобы предприятие оценило его преимущества.
— Преимущества какие? Эта машина позволяет использовать ту инфраструктуру, которая есть в городе. Троллейбусную контактную сеть. Проходя по контактной сети, он подзаряжается, дальше он опускает штанги и направляется в те районы, где контактной сети нет, — представил машину начальнику дептранса представитель завода. — Для региона, который хочет развивать такой вид транспорта, это оптимальное решение. То есть вложений в инфраструктуру — ноль. Нужно только обновление подвижного состава.
Штанги у троллейбуса опускаются и поднимаются автоматически. Правда для этого нужно определить специальное место, где он будет цепляться к контактной сети. Делают выделенную полосу, устанавливают штангоуловители. Кстати, водителю не придется выходить из кабины, чтобы поднимать штанги троллейбуса. Процесс можно контролировать по видео.
Выходить из кабины можно будет лишь в самых экстренных внештатных ситуациях.
В этой машине представлен большой автономный ход — самый большой в России, уточнили представители завода. Троллейбус может идти на автономном ходу 40 километров, в том числе во время морозов.
Представители завода отметили, что делают большие ставки на климатические установки, потому что зимой холодно, летом жарко. Сейчас в Уфе проходят испытания разных установок для того, чтобы определить, что работает эффективнее.
АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» производит троллейбусы, электробусы и трамваи и поставляет оборудование и комплектующие, в том числе для городского электрического транспорта. По данным «Контур.Фокус», Уфимский трамвайно-троллейбусный завод принадлежит Управлению электротранспорта Уфы и ООО «Башкирский троллейбусный завод».
В этом кузове завод сделал уже 150 машин. Такие троллейбусы есть в Новокузнецке. А тот образец, который привезли в Новосибирск, дают в разные города по очереди в качестве презентационной машины.
— Давайте до весны посмотрим, как она себя в зимний период поведет, — предложил начальник новосибирского департамента транспорта Константин Васильев. — Экстремальные условия для нас — это не только зима, а еще и весна, когда будет вода. Чтобы не было каких-то эксцессов с точки зрения пробивания, электрических каких-то особенностей.
В ответ представитель завода уточнил, что у этих троллейбусов не две степени защиты, как обычно, а даже три.
Количество оборудования в машине зависит от желания заказчика, уточнили на заводе, от обивки сидений до внешнего вида кузова. Если в Новосибирске троллейбусы зеленые — сделают зеленые. Во всех моделях троллейбусов есть выдвижные пандусы, место для инвалидов.
В троллейбусе — несколько видеокамер, одна из которых снимает водителя. Есть возможность передавать записи диспетчеру в онлайн-режиме. Салон оборудован кондиционерами, которые, по словам представителей завода, равномерно распределяют потоки холодного и теплого воздуха. Что касается обогрева с помощью кондиционера, для сибирских условий этого не достаточно, поэтому рассчитывают на печки.
— Мы будем смотреть, как он себя зарекомендует, как на него действует погода, как он будет эксплуатироваться, — уточнил начальник департамента транспорта. — У него достаточно большой ход, может ходить без электричества, на батареях — до 40 километров. Это очень важно, когда возможности движения ограничены.
По словам Константина Васильева, пока рано обещать такой транспорт городу, потому что будут смотреть, как поведет себя машина. Троллейбус с автономным ходом поставят на городские маршруты. В ближайшее время он будет ходить по маршруту
Троллейбус с автономным ходом стоит 20–25 миллионов, уточнил начальник департамента транспорта. Решение закупать или нет такой транспорт, примут до конца года.
Это уже не первая попытка выпустить на городские маршруты электробусы. Про покупку 24 троллейбусов с автономным ходом говорили несколько лет назад. В 2018 году на открытии VII Международного Сибирского транспортного форума Анатолий Чубайс отметил, что электрификация транспорта — это мировая тенденция. А мэр Анатолий Локоть заявил, что город купит новые троллейбусы.
— С участием руководителя «Роснано» Анатолием Чубайсом мы разбирали один из проектов наземного транспорта. Это троллейбусы с автономным ходом, которые сегодня выпускаются. Они освоены нашей промышленностью, — сообщил мэр Анатолий Локоть. — У нас есть решение предварительное о закупке определенной партии такого вида транспорта. Мы предлагаем 24 машины с тем, чтобы решить ряд задач у нас в городе. У нас вся инфраструктура готова, нам не надо прокладывать новые троллейбусные линии. Запускаем — и на новые микрорайоны будет ходить этот вид транспорта, тем самым решать проблему доступности к центру нашего города Новосибирска, — говорил мэр Анатолий Локоть на транспортном форуме.
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