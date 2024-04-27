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Еда Яйца по 8 рублей за штуку и шапки с набивными лисами: что еще можно купить на сегодняшней ярмарке на площади Маркса

Яйца по 8 рублей за штуку и шапки с набивными лисами: что еще можно купить на сегодняшней ярмарке на площади Маркса

Свои товары на продовольственную ярмарку представили больше сотни торговцев

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Алтайские яблоки на ярмарке, торговцы уже подключили СБП

Сегодня, 27 апреля, на площади Карла Маркса в Новосибирске начала работать традиционная продовольственная ярмарка. Продавцов на ней меньше обычного, но выбрать всё равно есть из чего.

Ярмарка заняла проезжую часть на площади Карла Маркса

Ярмарка на Маркса проходит на части дороги, соединяющей проспект Маркса и улицу Сибиряков-Гвардейцев. Проезжую часть во время ярмарки с утра перекрывают уборочной или строительной техникой, после чего на ней с самого утра начинают выстраиваться торговцы, пытаясь занять место получше. Сегодня, впрочем, спешить причин особенно не было, часть улицы так и осталась не занятой палатками. По подсчетам корреспондента НГС, на ярмарке с утра было чуть более 100 продавцов.

Торговцев на этот раз меньше обычного, возможно, это связано с тем, что сегодняшняя суббота — рабочая

Главным сезонным товаром на этот раз можно считать рассаду и посевной материал — таких палаток и прилавков на ярмарке больше двух десятков. Купить можно и луковицы, и самые разные виды кустарников, и саженцы проросших уже цветов. Одно из преимуществ таких ярмарок состоит в том, что продавцы, как правило, неплохо разбираются в предмете. Они могут что-то посоветовать, у них можно взять контакты, чтобы приобрести какие-то позиции, которые появятся позже.

Цветы по 70–90 рублей за штуку

Традиционно на ярмарке хватает всесезонных товаров. Хозяйства из областных центров привозят колбасу, мясные деликатесы, сыры, которые в такой концентрации найти в городе в другие дни будет сложно. Цены на сопоставимые продукты часто не намного ниже, зато здесь есть некоторые позиции, которые в обычных сетевых супермаркетах встретишь нечасто (например, по-разному засоленное свиное сало). Кроме того, продавцы, как правило, дают возможность пробовать товар перед покупкой.

Мясные деликатесы на ярмарке

Недостаток продавцов собственных продовольственных товаров отчасти восполняют торговцы одеждой, постельным бельем, головными уборами и т. д. По большей части это обычные промышленные изделия, но можно встретить и ручную работу. Например, такие вот шапки с набивными рисунками лис, котов и других животных.

Покупатели берут яйца целыми ячейками

Покупателей с утра было немного. Относительный ажиотаж был замечен только у торговцев яйцами, которые продавали их заметно дешевле, чем они стоят в магазинах. Цены начинались от 8 рублей за штуку (за размер С2), так что покупатели забирали их не десятками, а ячейками по 30 штук.

Сушеные грибы на ярмарке

Ярмарка на площади Карла Маркса проходит с 10 до 16 часов, но каждый продавец может закончить торговлю, если у него просто кончится товар.

Шапки с набивными рисунками за 1800 рублей

Основная идея продовольственных ярмарок на Маркса (и им подобных) — поддержка небольших местных производителей, которым трудно пробиться в торговые сети и хлопотно содержать в Новосибирске собственные точки. Однако новосибирские власти не прочь поддержать и предприятия из далекой Белоруссии. Ярмарка товаров из этой страны пройдет в городе осенью.

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