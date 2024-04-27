Яйца по 8 рублей за штуку и шапки с набивными лисами: что еще можно купить на сегодняшней ярмарке на площади Маркса

Алтайские яблоки на ярмарке, торговцы уже подключили СБП Источник: Стас Соколов











Сегодня, 27 апреля, на площади Карла Маркса в Новосибирске начала работать традиционная продовольственная ярмарка. Продавцов на ней меньше обычного, но выбрать всё равно есть из чего.

Ярмарка заняла проезжую часть на площади Карла Маркса Источник: Стас Соколов











Ярмарка на Маркса проходит на части дороги, соединяющей проспект Маркса и улицу Сибиряков-Гвардейцев. Проезжую часть во время ярмарки с утра перекрывают уборочной или строительной техникой, после чего на ней с самого утра начинают выстраиваться торговцы, пытаясь занять место получше. Сегодня, впрочем, спешить причин особенно не было, часть улицы так и осталась не занятой палатками. По подсчетам корреспондента НГС, на ярмарке с утра было чуть более 100 продавцов.

Торговцев на этот раз меньше обычного, возможно, это связано с тем, что сегодняшняя суббота — рабочая Источник: Стас Соколов











Главным сезонным товаром на этот раз можно считать рассаду и посевной материал — таких палаток и прилавков на ярмарке больше двух десятков. Купить можно и луковицы, и самые разные виды кустарников, и саженцы проросших уже цветов. Одно из преимуществ таких ярмарок состоит в том, что продавцы, как правило, неплохо разбираются в предмете. Они могут что-то посоветовать, у них можно взять контакты, чтобы приобрести какие-то позиции, которые появятся позже.

Цветы по 70–90 рублей за штуку Источник: Стас Соколов











Традиционно на ярмарке хватает всесезонных товаров. Хозяйства из областных центров привозят колбасу, мясные деликатесы, сыры, которые в такой концентрации найти в городе в другие дни будет сложно. Цены на сопоставимые продукты часто не намного ниже, зато здесь есть некоторые позиции, которые в обычных сетевых супермаркетах встретишь нечасто (например, по-разному засоленное свиное сало). Кроме того, продавцы, как правило, дают возможность пробовать товар перед покупкой.

Мясные деликатесы на ярмарке Источник: Стас Соколов











Недостаток продавцов собственных продовольственных товаров отчасти восполняют торговцы одеждой, постельным бельем, головными уборами и т. д. По большей части это обычные промышленные изделия, но можно встретить и ручную работу. Например, такие вот шапки с набивными рисунками лис, котов и других животных.

Покупатели берут яйца целыми ячейками Источник: Стас Соколов











Покупателей с утра было немного. Относительный ажиотаж был замечен только у торговцев яйцами, которые продавали их заметно дешевле, чем они стоят в магазинах. Цены начинались от 8 рублей за штуку (за размер С2), так что покупатели забирали их не десятками, а ячейками по 30 штук.

Сушеные грибы на ярмарке Источник: Стас Соколов











Ярмарка на площади Карла Маркса проходит с 10 до 16 часов, но каждый продавец может закончить торговлю, если у него просто кончится товар.

Шапки с набивными рисунками за 1800 рублей Источник: Стас Соколов











Основная идея продовольственных ярмарок на Маркса (и им подобных) — поддержка небольших местных производителей, которым трудно пробиться в торговые сети и хлопотно содержать в Новосибирске собственные точки. Однако новосибирские власти не прочь поддержать и предприятия из далекой Белоруссии. Ярмарка товаров из этой страны пройдет в городе осенью.