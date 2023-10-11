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Власти договорились о проведении белорусской ярмарки в Новосибирске — когда ее ждать

Решение приняли совместно с правительством Республики

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Новосибирцы покупают на ярмарках продукты и одежду

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В Новосибирске в 2024 году пройдет Белорусская ярмарка. Ее запланировали на сентябрь.

— Глава региона, мэр Новосибирска, представители Белкоопсоюза обсудили проведение седьмой ярмарки белорусских товаров в Новосибирске. Были намечены сроки проведения ярмарки — в сентябре 2024 года, — говорится на сайте правительства Новосибирской области.

Власти отметили, что ярмарки белорусских товаров проводят с 2014 года, они пользуются спросом у новосибирцев. На ярмарке, которая прошла в апреле 2023 года, участвовали предприятия из Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей Республики Беларусь.

Оборот от прошлой ярмарки составил 63 миллиона рублей. Читайте в репортаже НГС, что там продавали.

Белорусская ярмаркаМинскНовосибирскПродуктыАндрей ТравниковАнатолий Локоть
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