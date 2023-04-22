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Фоторепортаж

Главную парковку на площади Ленина заняла белорусская ярмарка — смотрим, чем там торгуют и почём

Колбасу, сыры, напитки и текстиль из Белоруссии будут продавать всю неделю

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Покупатели на белорусской ярмарке

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На площади Ленина начала работать ярмарка белорусских товаров. Торговые палатки будут стоять здесь целую неделю, однако горожане поспешили выстроиться в очереди у павильонов с колбасой, сыром и шоколадом сразу же после открытия. Обозреватель НГС Стас Соколов прошелся по рядам, чтобы помочь читателям принять собственное решение, стоит ли им поторопиться на ярмарку или нет.

Первая белорусская ярмарка прошла в Новосибирске в октябре 2014 года. Тогда, в августе, российское правительство приняло решение ограничить ввоз продуктов питания из целого ряда «недружественных стран», и отечественная торговля начала искать замену выбывшим товарам из Западной Европы (преимущественно) в других странах. С тех пор ярмарки проходили почти каждый год, менялось только место их проведения. Так продолжалось до 2020 года, когда все массовые мероприятия оказались под запретом из-за ковида. С тех пор ярмарки не проводились, так что любители белорусских товаров должны были по ним соскучиться.

Ярмарка заняла парковку на площади Ленина на неделю

Ярмарка заняла парковку на площади Ленина на неделю

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В этом году в Новосибирск приехали представители более чем 30 предприятий из Беларуси (таково официальное название этой страны, хотя в русском языке допустима и привычная Белоруссия). Товар привезли десятки грузовых фур, которые на неделю (столько продлится ярмарка) заняли всю парковку на площади Ленина. Сами машины начали прибывать еще в четверг, так что парковка будет закрыта даже дольше, чем работает сама ярмарка.

Сцена на ярмарке

Сцена на ярмарке

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Попасть на ярмарку можно только со стороны здания Краеведческого музея. Здесь сразу на входе установлена сцена, на которую в день открытия, сменяя друг друга, выходят творческие коллективы. На возвышающемся над площадью экране среди обычных рекламных объявлений то и дело появляется призыв на военную службу по контракту. С другой стороны, у здания Центробанка, работает мобильный пункт Министерства обороны, где можно откликнуться на этот призыв.

Павильон с трикотажем

Павильон с трикотажем

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Где-то треть павильонов предлагают непродовольственные товары. Покупатели рассматривают текстиль, одежду, особым вниманием пользуется недорогая белорусская косметика. Торговля идет в основном за наличные, но продавцы готовы принять плату и переводом на карту Сбербанка.

Павильон шоколадной фабрики «Спартак»

Павильон шоколадной фабрики «Спартак»

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Но у прилавков с продуктами покупателей, как правило, заметно больше. Представленные здесь марки, как правило, уже известны новосибирцам. В городе работает больше 60 только специализированных магазинов белорусских товаров. Не говоря уже о том, что сами по себе товары из Белоруссии можно встретить и в обычных супермаркетах. Но, как правило, выбор ограничивается несколькими позициями. А на ярмарке можно познакомиться практически со всем, что предприятие производит. Скажем, в павильоне шоколадной фабрики «Спартак» есть и конфеты в коробках, и печенье, и шоколадные батончики. Цены чуть ниже, чем в сетевых магазинах, но всё равно хороший шоколад дешевле чем по 100 рублей за плитку встретить сложно даже на ярмарке.

Витрина с сырами

Витрина с сырами

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Самый большой ажиотаж — у прилавков производителей сыра и колбасы. У этих продуктов из Белоруссии в России традиционно хорошая репутация. Хотя основана она больше на вере в то, что товары привезены из страны, «где лучше следят за качеством». Но с тем, что у белорусских товаров в Новосибирске есть свой покупатель, спорить не приходится.

Очередь в павильон «Мир Вкуса»

Очередь в павильон «Мир Вкуса»

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При этом покупатель этот разбирается и в самих белорусских товарах. Очереди перед павильонами разных производителей не одинаковы, даже если речь идет о товарах одной группы. Самая большая очередь, правда, замечена у палатки компании «Мир Вкуса», которая просто возит в Россию белорусские продукты. Цены на сыры здесь начинаются с 700 рублей за килограмм, а большая часть стоит дороже 1000 рублей. Но, видимо, люди считают, что качество того стоит.

Прилавок с колбасой от Гродненского мясокомбината

Прилавок с колбасой от Гродненского мясокомбината

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Много на ярмарке самых разных колбас — от привычной «Докторской» до деликатесных сыровяленых дороже чем 1500 рублей за килограмм. Цены на вареную колбасу действительно невысоки, но что именно в этой колбасе — вопрос, конечно, открытый. Но желающие могут провести по крайней мере органолептический тест самостоятельно — просто купив заинтересовавшие наименования.

Поддержать белорусских производителей пришли даже аниматоры бренда «Добрянка»

Поддержать белорусских производителей пришли даже аниматоры бренда «Добрянка»

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Посетители ярмарки реагируют на происходящее там по-разному. Кто-то привычно ворчит на тему того, что «всё дорого, как в магазинах», кто-то, наоборот, радуется, что купил любимые колбасу или шоколад дешевле на четверть. Но то, что продавцы не стоят без дела, можно сказать точно.

В Новосибирске работает более 60 магазинов белорусских продуктов

В Новосибирске работает более 60 магазинов белорусских продуктов

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В истории с белорусскими ярмарками есть только один деликатный момент. Большая часть продуктов, которые белорусские предприятия везут продавать в Новосибирск, в принципе производится и в Сибири (не в Новосибирской области, так на Алтае или в Кузбассе). И совершенно очевидно, что, купив на ярмарке или в магазине белорусские масло, колбасу или сыр, новосибирский покупатель пропустит покупку (и не одну) товаров местных производителей. При этом в Минске ни одного магазина «Сибирские продукты» почему-то нет. Да и ответные ярмарки в Минске, где белорусы могли бы купить колбасу «Торговой площади», алтайские сыры и дикоросы из Томской области, организовать пока как-то не удается.

Последний раз ярмарка белорусских товаров проходила в Новосибирске в 2021 году. Тогда она открылась на площади Гарина-Михайловского — можно посмотреть сделанный репортаж НГС и сравнить, как изменились цены за эти три года.

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