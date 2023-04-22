Главную парковку на площади Ленина заняла белорусская ярмарка — смотрим, чем там торгуют и почём

Но у прилавков с продуктами покупателей, как правило, заметно больше. Представленные здесь марки, как правило, уже известны новосибирцам. В городе работает больше 60 только специализированных магазинов белорусских товаров. Не говоря уже о том, что сами по себе товары из Белоруссии можно встретить и в обычных супермаркетах. Но, как правило, выбор ограничивается несколькими позициями. А на ярмарке можно познакомиться практически со всем, что предприятие производит. Скажем, в павильоне шоколадной фабрики «Спартак» есть и конфеты в коробках, и печенье, и шоколадные батончики. Цены чуть ниже, чем в сетевых магазинах, но всё равно хороший шоколад дешевле чем по 100 рублей за плитку встретить сложно даже на ярмарке.

