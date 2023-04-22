Главную парковку на площади Ленина заняла белорусская ярмарка — смотрим, чем там торгуют и почём

На площади Ленина начала работать ярмарка белорусских товаров. Торговые палатки будут стоять здесь целую неделю, однако горожане поспешили выстроиться в очереди у павильонов с колбасой, сыром и шоколадом сразу же после открытия. Обозреватель НГС Стас Соколов прошелся по рядам, чтобы помочь читателям принять собственное решение, стоит ли им поторопиться на ярмарку или нет.
Первая белорусская ярмарка прошла в Новосибирске в октябре 2014 года. Тогда, в августе, российское правительство приняло решение ограничить ввоз продуктов питания из целого ряда «недружественных стран», и отечественная торговля начала искать замену выбывшим товарам из Западной Европы (преимущественно) в других странах. С тех пор ярмарки проходили почти каждый год, менялось только место их проведения. Так продолжалось до 2020 года, когда все массовые мероприятия оказались под запретом из-за ковида. С тех пор ярмарки не проводились, так что любители белорусских товаров должны были по ним соскучиться.
В этом году в Новосибирск приехали представители более чем 30 предприятий из Беларуси (таково официальное название этой страны, хотя в русском языке допустима и привычная Белоруссия). Товар привезли десятки грузовых фур, которые на неделю (столько продлится ярмарка) заняли всю парковку на площади Ленина. Сами машины начали прибывать еще в четверг, так что парковка будет закрыта даже дольше, чем работает сама ярмарка.
Попасть на ярмарку можно только со стороны здания Краеведческого музея. Здесь сразу на входе установлена сцена, на которую в день открытия, сменяя друг друга, выходят творческие коллективы. На возвышающемся над площадью экране среди обычных рекламных объявлений то и дело появляется призыв на военную службу по контракту. С другой стороны, у здания Центробанка, работает мобильный пункт Министерства обороны, где можно откликнуться на этот призыв.
Где-то треть павильонов предлагают непродовольственные товары. Покупатели рассматривают текстиль, одежду, особым вниманием пользуется недорогая белорусская косметика. Торговля идет в основном за наличные, но продавцы готовы принять плату и переводом на карту Сбербанка.
Но у прилавков с продуктами покупателей, как правило, заметно больше. Представленные здесь марки, как правило, уже известны новосибирцам. В городе работает больше 60 только специализированных магазинов белорусских товаров. Не говоря уже о том, что сами по себе товары из Белоруссии можно встретить и в обычных супермаркетах. Но, как правило, выбор ограничивается несколькими позициями. А на ярмарке можно познакомиться практически со всем, что предприятие производит. Скажем, в павильоне шоколадной фабрики «Спартак» есть и конфеты в коробках, и печенье, и шоколадные батончики. Цены чуть ниже, чем в сетевых магазинах, но всё равно хороший шоколад дешевле чем по 100 рублей за плитку встретить сложно даже на ярмарке.
Самый большой ажиотаж — у прилавков производителей сыра и колбасы. У этих продуктов из Белоруссии в России традиционно хорошая репутация. Хотя основана она больше на вере в то, что товары привезены из страны, «где лучше следят за качеством». Но с тем, что у белорусских товаров в Новосибирске есть свой покупатель, спорить не приходится.
При этом покупатель этот разбирается и в самих белорусских товарах. Очереди перед павильонами разных производителей не одинаковы, даже если речь идет о товарах одной группы. Самая большая очередь, правда, замечена у палатки компании «Мир Вкуса», которая просто возит в Россию белорусские продукты. Цены на сыры здесь начинаются с 700 рублей за килограмм, а большая часть стоит дороже 1000 рублей. Но, видимо, люди считают, что качество того стоит.
Много на ярмарке самых разных колбас — от привычной «Докторской» до деликатесных сыровяленых дороже чем 1500 рублей за килограмм. Цены на вареную колбасу действительно невысоки, но что именно в этой колбасе — вопрос, конечно, открытый. Но желающие могут провести по крайней мере органолептический тест самостоятельно — просто купив заинтересовавшие наименования.
Посетители ярмарки реагируют на происходящее там по-разному. Кто-то привычно ворчит на тему того, что «всё дорого, как в магазинах», кто-то, наоборот, радуется, что купил любимые колбасу или шоколад дешевле на четверть. Но то, что продавцы не стоят без дела, можно сказать точно.
В истории с белорусскими ярмарками есть только один деликатный момент. Большая часть продуктов, которые белорусские предприятия везут продавать в Новосибирск, в принципе производится и в Сибири (не в Новосибирской области, так на Алтае или в Кузбассе). И совершенно очевидно, что, купив на ярмарке или в магазине белорусские масло, колбасу или сыр, новосибирский покупатель пропустит покупку (и не одну) товаров местных производителей. При этом в Минске ни одного магазина «Сибирские продукты» почему-то нет. Да и ответные ярмарки в Минске, где белорусы могли бы купить колбасу «Торговой площади», алтайские сыры и дикоросы из Томской области, организовать пока как-то не удается.
Последний раз ярмарка белорусских товаров проходила в Новосибирске в 2021 году. Тогда она открылась на площади Гарина-Михайловского — можно посмотреть сделанный репортаж НГС и сравнить, как изменились цены за эти три года.