«Эвакуатор вызывал уже трижды»: владелец российского электромобиля — об опыте езды на нем

Герой материала — красный электромобиль Evolute i-Joy Источник: читатель 74.RU











Электромобили Evolute — в России пока редкость: вроде бы, российский бренд, липецкая сборка, широкий модельный ряд... Но за прошлый год разошлось чуть более двух тысяч «Эволютов», то есть вдвое меньше, чем более дорогих Zeekr или Voyah. И если младшая модель Evolute i-Pro еще мелькает в такси, то остальные в городе и не увидишь. Но они есть, и мы поговорили с Сергеем, владельцем Evolute i-Joy, чтобы понять — может быть, россияне незаслуженно игнорируют «родную» марку? Рассказ Сергея оказался интересным: для затравки скажем, что купленная в прошлом году машина с осени прошлого года стоит без движения, ожидая своей участи.

Что такое электромобили Evolute? В основе своей — это китайские Dongfeng/Seres, которые липецкий завод «Моторинвест» с 2022 года делает в режиме крупноузловой сборки. Российский вклад пока минимален, так что правильнее называть машины всё же китайскими. Модельный ряд включает седан i-Pro, кроссоверы i-Joy, i-Sky, i-Jet и минивэны i-Van и i-Space. По итогам прошлого года 70% продаж пришлось на i-Pro, остальное — кроссоверы i-Joy и штучная примесь i-Sky. Остальные три модели появились позже.

Evolute i-Joy — копия Dongfeng Fengon E3, кроссовера среднего класса длиной около 4,4 м. У него передний привод, электромотор мощностью 163 л.с. и батарея емкостью 53 кВт*ч, которая обеспечивает паспортный пробег 400 км Источник: пресс-служба Evolute











Сергей рассказывает, что 20 лет ездил только на Toyota Camry, постепенно переходя на всё более новые модели, но цикл прервался в 2022 году, когда Toyota покинула Россию. Первоначально Сергей не думал об электромобиле: он просто поехал по салонам глянуть, что предлагают китайские марки. В шоурум Evolute он заглянул больше из любопытства, и кроссовер i-Joy ему сразу понравился: симпатичный салон, подходящий размер, отзывчивость на разгоне. Поскольку дневные пробеги Сергея редко превышают 100 км, а в частном доме легко установить зарядное устройство, он решил, что вполне готов к владению электромобилем. Тем более от цены в 3,5 миллиона рублей при покупке в кредит скидывали более 900 тысяч за счет государственной субсидии.

Интерьер Dongfeng Fengon E3 — у Evolute i-Pro такой же Источник: Dongfeng











Сергей признается, что заявленные 400 км пробега на зарядке достижимы едва ли: он ориентируется, скорее, на 250 км. При включенном кондиционере или отопителе и обычном ритме движения расход получается на уровне 18–20 кВт*ч/100 км. Кстати, это немало: столько же в нашем тесте показал более крупный и мощный Lixiang L7.

Следим за зарядкой батареи

Первый раз с лимитированностью пробега Сергей столкнулся в день регистрации автомобиля: хотя запаса вроде бы хватало до дома, примерно за 10 километров до нужной точки пробег вдруг сократился до минимума, и пришлось останавливаться на экстренную дозарядку от обычной розетки в строительном магазине. После этого казуса Сергей стал тщательнее следить за зарядом батареи, и особенных проблем не было.

Рачительность электромобиля не была приоритетом для Сергея, но всё же он посчитал, что относительно Camry экономит около 11–12 тысяч рублей в месяц, заряжаясь по тарифу 3,6 рубля за кВт*ч. Также ему нравились легкость управления, хорошая динамика и бесшумность. В общем, первые пару месяцев всё шло неплохо, и Evolute i-Joy выглядел оптимальной машиной для пригородных разъездов. Тем более для дальних пробегов в гараже оставалась Toyota Camry.

Evolute i-Joy рассчитан на городскую и пригородную езду — для дальних поездок его батареи маловато Источник: пресс-служба Evolute











Правда, Сергея огорчило, что у якобы российского электромобиля не было русификации, а по навигатору проще было проложить маршрут где-нибудь в Бангладеш, чем в России, иронизирует он. Кроме того, выяснилось, что для комфортной езды зимой требуются подогреватели батареи и салона (по 70 тысяч каждый), а еще неплохо бы установить защиту батареи (60 тысяч).

Три эвакуации за два месяца

Когда пробег перешагнул пятитысячную отметку, случилась первая остановка на трассе, из-за которой пришлось вызывать эвакуатор. Оказалось, вышел из строя блок зарядки 12-вольтового аккумулятора, от которого питается электроника. Блок заменили, сняв с автомобиля в шоуруме дилера, а сам Сергей посчитал случившееся недоразумением.



Еще через месяц машина снова остановилась на трассе: заряженная на треть батарея внезапно опустела, спровоцировав второй вызов эвакуатора. Найти неисправность не удалось, и представители дилера сообщили Сергею, что он просто заехал в лужу и нужно было лишь зарядить батарею полностью.

— Я им ответил, что в лужу я не заезжал, — рассказывает автомобилист. — И в любом случае машина должна надежно работать в любую погоду. Я их предупредил, что если ситуация повторится, решать будем через суд.

И проблема действительно возникла снова. Доставив машину в сервис в третий раз, Сергей снова выслушал версию, что дело просто в разряженной батарее. Его это не устроило, поэтому он написал претензию с требованием расторгнуть сделку, а после обратился в суд. По его словам, ездить на машине он не хочет, опасаясь отключения в самый неподходящий момент.

Связана ли неисправность с глобальной причиной или с последствиями первого ремонта (когда меняли блок зарядки), он не знает. С осени машина стоит в гараже, и Сергей обратил внимание, что если скинуть клемму 12-вольтового аккумулятора, тяговая батарея перестает саморазряжаться. Не исключено, что проблема не столько в самом Evolute, сколько в неспособности одного из сибирских дилеров диагностировать и устранить поломку.