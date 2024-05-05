В Новосибирске появились кадры, как мужчина схватил за воротник ребенка и толкнул прохожего

В соцсетях Новосибирска опубликовали видео конфликта взрослого мужчины и подростков. Сибиряк, судя по кадрам, схватил за воротник ребенка, затем между ним и прохожим чуть не завязалась драка.
Видео опубликовали в телеграм-канале «Новосибирский паблик» 5 мая. В сообщении сказано, что инцидент произошел на улице Твардовского 22/6 в Первомайском районе.
В видео пришлось удалить звук из-за нецензурной лексики. На кадрах видно, как мужчина побежал за ребенком с самокатом, но остановился. Во время этого подросток бросил свой транспорт, а затем вернулся за техникой.
Новосибирец некоторое время оставался на улице и, судя по кадрам, с кем-то разговаривал — его собеседники не попали на камеру, но, предположительно, речь идет о группе подростков. Затем видео обрывается, но в телеграм-канале опубликовали другие кадры с места конфликта. На них видно, как сибиряк держит уже другого ребенка и ведет мальчика по дороге.
Мужчина прошел с подростком несколько метров, но затем к нему подошел прохожий. Последний замахнулся на новосибирца рукой, но тот сильно толкнул оппонента и отпустил ребенка.
— Они сами его провоцируют, — утверждает автор видео.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве уточнили, что сегодня сообщений о происшествии не поступало.
В конце апреля в Новосибирске заявили о конфликте на Гусинобродском шоссе, который закончился ножевым ранением.