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Происшествия В Новосибирске появились кадры, как мужчина схватил за воротник ребенка и толкнул прохожего

В Новосибирске появились кадры, как мужчина схватил за воротник ребенка и толкнул прохожего

По словам очевидцев, инцидент произошел на Твардовского

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Видео опубликовали в соцсетях

В соцсетях Новосибирска опубликовали видео конфликта взрослого мужчины и подростков. Сибиряк, судя по кадрам, схватил за воротник ребенка, затем между ним и прохожим чуть не завязалась драка.

Видео опубликовали в телеграм-канале «Новосибирский паблик» 5 мая. В сообщении сказано, что инцидент произошел на улице Твардовского 22/6 в Первомайском районе.

Инцидент попал на видео

В видео пришлось удалить звук из-за нецензурной лексики. На кадрах видно, как мужчина побежал за ребенком с самокатом, но остановился. Во время этого подросток бросил свой транспорт, а затем вернулся за техникой.

Новосибирец некоторое время оставался на улице и, судя по кадрам, с кем-то разговаривал — его собеседники не попали на камеру, но, предположительно, речь идет о группе подростков. Затем видео обрывается, но в телеграм-канале опубликовали другие кадры с места конфликта. На них видно, как сибиряк держит уже другого ребенка и ведет мальчика по дороге.

Мужчина прошел с подростком несколько метров, но затем к нему подошел прохожий. Последний замахнулся на новосибирца рукой, но тот сильно толкнул оппонента и отпустил ребенка.

— Они сами его провоцируют, — утверждает автор видео.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве уточнили, что сегодня сообщений о происшествии не поступало.

Если вы стали свидетелем происшествия или знаете, кто изображен на видео, просим связаться с редакцией НГС
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В конце апреля в Новосибирске заявили о конфликте на Гусинобродском шоссе, который закончился ножевым ранением.

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Конфликт Первомайский район Новосибирск Подростки
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