«Я вас всех найду»: на Гусинобродском шоссе произошел конфликт, который закончился ножевым ранением — видео

Жители сообщают, что одному из участников нанесли ножевое ранение Источник: Новосибирск с огоньком / Telegram











В Новосибирске местные жители сообщили, что на Гусинобродском шоссе произошел конфликт, который закончился ножевым ранением и вызовом скорой помощи и полиции. Об этом рассказали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— Наши читатели сообщают, что сегодня ночью на ГБШ произошел конфликт. Одному участнику конфликта нанесли ножевое ранение. На место происшествия приезжала скорая помощь, — описали в телеграм-канале.

Конфликт произошел посреди ночи Источник: Новосибирск с огоньком / Telegram

В видео пришлось удалить звук из-за нецензурной лексики. На нем было слышно, как кричат друг на друга мужчина с женщиной. В какой-то момент мужчина произносит: «Не дай бог, что случится — я вас всех найду. Мне без разницы, кто ты, а это мой брат».

В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили, что ночью был вызов по улице Гусинобродское шоссе, но к приезду полиции на месте никого не было.

— Прибывшие на место полицейские никого не обнаружили. На данный момент сообщений из медицинских учреждений о причинении телесных повреждений гражданину по указанному адресу в полицию не поступало, — добавили в пресс-службе.

По факту сообщения проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются.