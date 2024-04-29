«Я вас всех найду»: на Гусинобродском шоссе произошел конфликт, который закончился ножевым ранением — видео

В Новосибирске местные жители сообщили, что на Гусинобродском шоссе произошел конфликт, который закончился ножевым ранением и вызовом скорой помощи и полиции. Об этом рассказали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
— Наши читатели сообщают, что сегодня ночью на ГБШ произошел конфликт. Одному участнику конфликта нанесли ножевое ранение. На место происшествия приезжала скорая помощь, — описали в телеграм-канале.
В видео пришлось удалить звук из-за нецензурной лексики. На нем было слышно, как кричат друг на друга мужчина с женщиной. В какой-то момент мужчина произносит: «Не дай бог, что случится — я вас всех найду. Мне без разницы, кто ты, а это мой брат».
В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили, что ночью был вызов по улице Гусинобродское шоссе, но к приезду полиции на месте никого не было.
— Прибывшие на место полицейские никого не обнаружили. На данный момент сообщений из медицинских учреждений о причинении телесных повреждений гражданину по указанному адресу в полицию не поступало, — добавили в пресс-службе.
По факту сообщения проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются.
У жительницы Кыштовки Марии Ерощенко, которая оказалась замешана в смертельной драке ночью 21 апреля, отобрали шестерых детей. Один из участников драки напал на 25-летнего знакомого с ножом.