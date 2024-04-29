НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+10°

пасмурно, сильный дождь

ощущается как +7

4 м/c,

ю-з.

 743мм 67%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,78
EUR 98,03
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Папа выжившего на Линейной рассказал о потере жены

Голосуем на Народной премии
Заработала на бантах для собак
Зарплаты директоров школ
Лайфхаки для работодателей
Дала отпор мошенникам
Что купить на Пасху
Сибиряк с «Фабрики звезд»
Онлайн-неделя моды
Горячий парень въехал в машину
НГС в Telegram
Криминал «Я вас всех найду»: на Гусинобродском шоссе произошел конфликт, который закончился ножевым ранением — видео

«Я вас всех найду»: на Гусинобродском шоссе произошел конфликт, который закончился ножевым ранением — видео

Полиция по приезде на место никого не обнаружила

1 041
7 комментариев
Жители сообщают, что одному из участников нанесли ножевое ранение

В Новосибирске местные жители сообщили, что на Гусинобродском шоссе произошел конфликт, который закончился ножевым ранением и вызовом скорой помощи и полиции. Об этом рассказали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— Наши читатели сообщают, что сегодня ночью на ГБШ произошел конфликт. Одному участнику конфликта нанесли ножевое ранение. На место происшествия приезжала скорая помощь, — описали в телеграм-канале.

Конфликт произошел посреди ночи

В видео пришлось удалить звук из-за нецензурной лексики. На нем было слышно, как кричат друг на друга мужчина с женщиной. В какой-то момент мужчина произносит: «Не дай бог, что случится — я вас всех найду. Мне без разницы, кто ты, а это мой брат».

В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили, что ночью был вызов по улице Гусинобродское шоссе, но к приезду полиции на месте никого не было.

— Прибывшие на место полицейские никого не обнаружили. На данный момент сообщений из медицинских учреждений о причинении телесных повреждений гражданину по указанному адресу в полицию не поступало, — добавили в пресс-службе.

По факту сообщения проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

Если вам что-то известно о конфликте, свяжитесь с нами.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

У жительницы Кыштовки Марии Ерощенко, которая оказалась замешана в смертельной драке ночью 21 апреля, отобрали шестерых детей. Один из участников драки напал на 25-летнего знакомого с ножом.

ПО ТЕМЕ
Конфликт Гусинобродское шоссе Новосибирск Полиция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Буду таскать с собой табуретку»: журналистка НГС — о том, как с больными ногами гулять по Новосибирску, если нет скамеек
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Мнение
Как в Париже: журналистка НГС много лет живет рядом с крысиной помойкой — почему она не боится грызунов и не верит в яды
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Водолеям — расставание, Ракам — удача во всем: как «розовое» полнолуние скажется на знаках Зодиака
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Александр,  28

АДАМ,  39

Yulia,  51

Таня,  42

Артём,  26

Марина,  35

Начать знакомиться
Объявления

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Качественные москитные сетки на окна за 1 день!

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление