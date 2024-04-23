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Криминал У сибирской «Маши-уголовницы» после смертельной драки снова отобрали шестерых детей

У сибирской «Маши-уголовницы» после смертельной драки снова отобрали шестерых детей

Марию Ерощенко оштрафовали, детьми займется комиссия

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Сибирячка в очередной раз рискует лишиться прав на детей

У жительницы Кыштовки Марии Ерощенко, которая оказалась замешана в смертельной драке ночью 21 апреля, отобрали шестерых детей. Как сообщили НГС в ГУ МВД России по Новосибирской области, троих из них отправили в центр временной реабилитации, двое находятся у бабушки, один — в больнице.

— Сотрудники полиции готовят материалы для направления Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия дальнейшего решения, — рассказали в МВД.

В ведомстве уточнили, что Ерощенко отбывала наказание за кражу и освободилась в январе 2023 года. С тех пор женщина находилась под административным надзором. За это время многодетная мать 11 раз привлекли к административной ответственности — 8 из них связаны с нарушениями условия надзора.

— 23 апреля текущего года мировой суд, рассмотрев материалы административного производства по ч. 3 ст.19.24 КоАП РФ «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре», назначил нарушительнице штраф в размере 2 тысяч рублей, — прокомментировали в полиции.

Также полиция проверяет Ерощенко на причастность к драке — предполагается, что в ходе конфликта она ранила одного из участников.

Ранее НГС писал, что в Кыштовском районе 21 апреля между местными жителями случился конфликт. Один из участников напал на 25-летнего знакомого с ножом — пострадавший скончался в больнице. Выяснилось, что в драке участвовала Мария Ерощенко, мать шестерых детей, которая получила известность как «Маша-уголовница» после шоу «Мужское/Женское» на «Первом канале».

Возбуждено уголовное дело об убийстве, предполагаемый убийца находится в СИЗО.

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Новосибирск Полиция Суд Убийство Дети
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