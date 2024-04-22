«Отчим и его друзья пришли с битами»: как «Маша-уголовница» оказалась втянута в смертельную драку посреди новосибирского села

25-летнего парня подозревают в убийстве односельчанина Источник: СУ СКР по Новосибирской области, соцсети подозреваемого











Ночью 21 апреля житель Кыштовки зарезал односельчанина. Подозреваемого в убийстве 25-летнего мужчины задержали. Но местные считают, что в деле должна быть еще одна подозреваемая: его 32-летняя сестра, у которой неоднозначная репутация. Сын женщины уверяет, что его дядя защищал себя и сестру. Корреспондент НГС выяснял, в чем была причина конфликта, кто погиб в смертельной драке и зачем родственница предполагаемого виновника ходила год назад на федеральный канал.



«Был хорошим человеком»

Инцидент в Кыштовском районе произошёл ночью 21 апреля. Как сообщили в СУ СКР по Новосибирской области, между местными жителями случился конфликт. Один из участников напал на 25-летнего знакомого с ножом — пострадавший скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве.



— Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время следователь СК планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения, — уточнили накануне в ведомстве.



Как ранее писал НГС, очевидцы инцидента утверждали, что в конфликте участвовали как минимум пять человек. По словам местных жителей, нападавшими были брат и сестра — они с ножами набросились на троих мужчин.

По словам очевидцев, на видео попали и Мария, и Эдуард Ерощенко - их можно разглядеть на последних кадрах Источник: «Мой район — Кыштовский» / ВК

Погибший — 25-летний местный житель Сергей П. По словам очевидцев, он пытался разнять дерущихся мужчин и женщину. Родственники Сергея отказались общаться с журналистом НГС.



Сергея три раза ударили ножом Источник: соцсети Сергея











— Сергей был очень добрым парнем, всегда всем поможет, выручит. Был справедливым и светлым человеком. Работал, у него огромное количество друзей, потому что был хорошим человеком, — рассказала редакции НГС его знакомая.



Звезда федерального ТВ

В разговоре с корреспондентом НГС местные жители рассказали, что в тот вечер на месте конфликта были 32-летняя Мария Ерощенко и её 27-летний брат Эдуард. Мария уже попадала в СМИ — год назад мать шестерых детей участвовала в шоу «Мужское / Женское» на «Первом канале».



Во время эфира стало известно, что у Марии отобрали детей после очередной судимости. На шоу женщина пыталась доказать, что исправилась и готова вернуть их обратно.

Согласно картотеке дел Венгеровского районного суда, полную тезку Марии Ерощенко судили за кражи и грабёж по меньшей мере шесть раз.

— Ерощенко М. А. характеризуется следующим образом: проживает с пятью малолетними детьми, проживает на детские пособия, периодически злоупотребляет спиртными напитками, разговорчивая, откровенная, спокойная, адекватно реагирует на происходящее, жалоб и нареканий со стороны соседей на нее не поступало, имеет судимости, на учете у психиатра и нарколога не состоит, — сказано в характеристике женщины, прикреплённой к одному из приговоров.

В последний раз женщину приговорили к восьми месяцам колонии общего режима. Пока Мария отбывала срок, её детей отдали в приёмную семью.

Сюжет про «Машу-уголовницу» вышел в эфир в сентябре прошлого года Источник: «Мужское / Женское»











— Последнему сыну было полтора месяца. Отсидела один год и 10 месяцев. Год пробыла на свободе, стали проживать вместе с сожителем. Он выпивать начал, и я. И ситуация дошла до такого, что попала я туда снова. Я была беременна шестым ребенком, когда меня посадили второй раз, — рассказывала она на «Мужском/Женском».



Сын сибирячки Владимир (имя несовершеннолетнего изменено) рассказал корреспонденту НГС, что всех детей уже вернули в семью. Собеседник подтвердил, что в конфликте участвовали его родственники, а Эдуард приходится ему дядей.



«Защищал себя и сестру»

Владимир рассказал НГС, что драка произошла после того, как его отчим якобы начал угрожать Марии.



— Мама выгнала отчима из дома, потому что он выпивал часто, и сошлась с другим мужчиной. Отчим выпил и позвал так называемых друзей детства. Сначала они приехали к нам домой, я позвонил маме и предупредил её о том, что отчим и его друзья были с битами. Попросил маму не ехать домой. Потом они вызвонили всех и узнали, где находились мама и дядя. Началась потасовка — на видео прекрасно видно, кто и что начал. Мама и дядя получили множественные травмы по телу, а также голове. Дядя применил нож в ходе самообороны и получилось так, что убил человека, пытаясь защитить себя и маму, свою сестру, — говорит Владимир.

По словам сына Марии, его мать также ранила одного из участников конфликта.



Местные жители предоставили НГС аудиозапись, на которой сын Марии угрожает разобраться с теми, кто выжил в результате драки.



— Три ножевых удара в сердце, ему сейчас года три за самооборону светит. Мама вчера тоже защищалась — глотку [порезала] ему, в реанимации лежит. Маме ничего не будет, так как это обоюдная драка. Если бы я там был, отчим бы так легко не отделался, я бы его добил. Сейчас он с больницы выйдет, я соберу такую толпу, что его [накажут], — заявляет парень на записи. Сам Владимир подвердил корреспонденту НГС, что записал это голосовое сообщение.



Ранее НГС писал о нападении на председателя гаражного кооператива — мужчину доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.