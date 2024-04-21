НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

4 м/c,

южн.

 758мм 37%
Подробнее
3 Пробки
USD 93,44
EUR 99,58
Реклама

СРОЧНО

Нападение на председателя гаражного кооператива

Выдвижение на Народную премию
Кандидаты в шорт-лист премии
Кто бросил BMW
Идет жара — куда бежать
«Телебум» от поставщика
НГС и «Тотальный диктант»
Гастрономический хвост
Всё об империи NL
Когда откроют «Спортивную»
НГС в Telegram
Криминал эксклюзив «Заволок в свой гараж»: в Новосибирске напали на председателя гаражного кооператива — его ударили монтировкой

«Заволок в свой гараж»: в Новосибирске напали на председателя гаражного кооператива — его ударили монтировкой

Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии

3 715
15 комментариев
Гаражный кооператив находится в Калининском районе

В Калининском районе Новосибирска на этой неделе, 18 апреля, напали на председателя гаражного кооператива «Север» Дениса Бердникова. Сообщение о происшествии появилось в чате кооператива. Его переслал читатель НГС.


— Со спины напал и нанес удар монтировкой в затылочную часть головы. После потери сознания заволок в свой гараж и продолжил наносить удары. Прорезана ушная раковина. В тяжелом состоянии был доставлен в больницу, — написано в сообщение.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, в Кировский отдел полиции заявление поступало. Сейчас проводится проверка.

По данным «Контур.Фокус», гаражный кооператив «Север» был организован в 2012 году. Денис Бердников является председателем с 2021 года. Номера телефона ГК «Север» на сайте нет.

Если вам что-то известно о происшествии или вы являетесь родственником или знакомым Дениса Бердникова, свяжитесь с нами
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

Пациента психбольницы обвинили в нападении на медработницу и в попытке убийства. Мужчина потребовал у медика телефон, а после отказа напал на женщину с шуруповертом.

ПО ТЕМЕ
Нападение Гаражи Новосибирск Полиция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Гастрономический хвост: как Новосибирск исчез с ресторанной карты России — грустная колонка
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Главное — не вырывать страницы»: как журналист НГС писала «Тотальный диктант» под диктовку жены священника — ищем ошибки
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Никто не умер без покупок». Многодетная семья за год необычного эксперимента накопила 250 тысяч рублей — как они это сделали
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Slaventiy,  38

Ирина,  38

Владислава,  34

Olga,  52

Юлия,  45

Romka,  35

Начать знакомиться
Объявления

Окна для дачи

2 500 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление