«Заволок в свой гараж»: в Новосибирске напали на председателя гаражного кооператива — его ударили монтировкой

Гаражный кооператив находится в Калининском районе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Калининском районе Новосибирска на этой неделе, 18 апреля, напали на председателя гаражного кооператива «Север» Дениса Бердникова. Сообщение о происшествии появилось в чате кооператива. Его переслал читатель НГС.



— Со спины напал и нанес удар монтировкой в затылочную часть головы. После потери сознания заволок в свой гараж и продолжил наносить удары. Прорезана ушная раковина. В тяжелом состоянии был доставлен в больницу, — написано в сообщение.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, в Кировский отдел полиции заявление поступало. Сейчас проводится проверка.

По данным «Контур.Фокус», гаражный кооператив «Север» был организован в 2012 году. Денис Бердников является председателем с 2021 года. Номера телефона ГК «Север» на сайте нет.