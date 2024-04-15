НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+10°

пасмурно, сильный дождь

ощущается как +6

6 м/c,

зап.

 743мм 78%
Подробнее
4 Пробки
USD 93,44
EUR 99,73
Реклама

СРОЧНО

Температура в начале мая достигнет +28 градусов

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Сколько тратят на «Локомотив»
Кандидаты в шорт-лист премии
Кто воровал на стройке ЛДС
Миллиарды на продуктах
Секрет долголетия
Врачи — об изнанке работы
Дачи подорожали в 2 раза
НГС в Telegram
Криминал Угрожал шуруповертом: пациент психбольницы напал на медика в Новосибирске

Угрожал шуруповертом: пациент психбольницы напал на медика в Новосибирске

Дело передали в суд

639
12 комментариев
Нападение на медика произошло в подсобке медучреждения

В отношении 36-летнего жителя Черепановского района утвердили обвинительное заключение за попытку убийства медработницы и кражу ее имущества.

В октябре 2023 года мужчина проходил лечение от алкоголизма в психиатрическом отделении больницы на улице Владимировской в Новосибирске. Пациент потребовал у медика телефон, а после отказа напал на женщину с шуруповертом.

— Пациент психиатрического отделения потребовал у медицинского работника сотовый телефон. Женщина не разрешила подозреваемому осуществить звонок. В результате мужчина стал душить потерпевшую, а затем причинил телесные повреждения и скрылся с места преступления, — сообщили в СК.

Пациент отнял у женщины телефон и ювелирные украшения, стоимость похищенного — более 150 тысяч рублей. Его нападение следователи квалифицировали как попытку убийства, недоведенную до конца лишь из-за активного сопротивления пострадавшей. Вскоре после побега мужчину задержали.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, нападавшего обвинили в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и краже (п. «в», ч. 2 ст. 158 УК РФ). Дело направили в Железнодорожный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Новосибирске сбежал 33-летний пациент психбольницы. Позже его задержали в подъезде жилого дома № 90/1 на улице Тульской. Он пытался спрятаться на 9-м этаже.

ПО ТЕМЕ
Психиатрическая больница Психбольница Нападение на врача Алкоголизм
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хоть на людей станут похожи»: вечно худеющая журналистка разнесла шоу «Большие девочки»
Юлия Шамсутдинова
Корреспондент 116.RU
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Рекомендуем
Знакомства

Ваня,  26

Ivan,  37

MarFa,  48

Misha,  42

Оля,  34

Maxim,  34

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление