Угрожал шуруповертом: пациент психбольницы напал на медика в Новосибирске

В отношении 36-летнего жителя Черепановского района утвердили обвинительное заключение за попытку убийства медработницы и кражу ее имущества.
В октябре 2023 года мужчина проходил лечение от алкоголизма в психиатрическом отделении больницы на улице Владимировской в Новосибирске. Пациент потребовал у медика телефон, а после отказа напал на женщину с шуруповертом.
— Пациент психиатрического отделения потребовал у медицинского работника сотовый телефон. Женщина не разрешила подозреваемому осуществить звонок. В результате мужчина стал душить потерпевшую, а затем причинил телесные повреждения и скрылся с места преступления, — сообщили в СК.
Пациент отнял у женщины телефон и ювелирные украшения, стоимость похищенного — более 150 тысяч рублей. Его нападение следователи квалифицировали как попытку убийства, недоведенную до конца лишь из-за активного сопротивления пострадавшей. Вскоре после побега мужчину задержали.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, нападавшего обвинили в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и краже (п. «в», ч. 2 ст. 158 УК РФ). Дело направили в Железнодорожный суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Новосибирске сбежал 33-летний пациент психбольницы. Позже его задержали в подъезде жилого дома № 90/1 на улице Тульской. Он пытался спрятаться на 9-м этаже.