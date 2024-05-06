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Происшествия 15-летнего подростка задержали после надругательства над маленькой девочкой в Новосибирской области

15-летнего подростка задержали после надругательства над маленькой девочкой в Новосибирской области

Следователи возбудили уголовное дело

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До этого в поле зрения полиции подросток не попадал

Полиция задержала 15-летнего подростка, которого подозревают в надругательстве над восьмилетней девочкой в Ордынском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, сотрудники МО МВД России «Ордынский» в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении восьмилетней девочки.

— Им оказался 15-летний житель Ордынского района Новосибирской области, ранее в поле зрения полиции не попадавшийся. Молодой человек был доставлен в МО МВД России «Ордынский», — сообщили в пресс-службе.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Ранее стало известно, что 15-летний подросток заманил девочку в переулок и схватил, после случившегося, местные его поймали и избили.

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