15-летнего подростка задержали после надругательства над маленькой девочкой в Новосибирской области

Полиция задержала 15-летнего подростка, которого подозревают в надругательстве над восьмилетней девочкой в Ордынском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По данным полиции, сотрудники МО МВД России «Ордынский» в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении восьмилетней девочки.
— Им оказался 15-летний житель Ордынского района Новосибирской области, ранее в поле зрения полиции не попадавшийся. Молодой человек был доставлен в МО МВД России «Ордынский», — сообщили в пресс-службе.
Следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Ранее стало известно, что 15-летний подросток заманил девочку в переулок и схватил, после случившегося, местные его поймали и избили.
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