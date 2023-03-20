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«Пытался спрятаться в подъезде»: росгвардейцы опубликовали видео задержания сбежавшего пациента психбольницы

Сибиряк находится в медучреждении на принудительном лечении

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Сибиряка обнаружили в подъезде жилого дома № 90/1 на улице Тульской

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В Новосибирске сотрудники Росгвардии опубликовали оперативное видео с задержанием мужчины, который сбежал из областной психиатрической больницы № 6.

Мужчина сбежал из медицинского учреждения 19 марта. По данным ведомства, 33-летний мужчина находился в психиатрической больнице на принудительном лечении.

— Ориентировка на разыскиваемого с указанием его данных и подробным описанием внешности была доведена до групп задержаний, работающих на маршрутах патрулирования. Также была получена информация о том, что гражданин может скрываться в одном из жилых домов по улице Тульской, — сообщили в Росгвардии.

Мужчину задержали в подъезде жилого дома № 90/1 на улице Тульской. Он пытался спрятаться на 9-м этаже.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Росгвардия по Новосибирской области

Недавно из новосибирской колонии сбежали два заключенных, спустя время их поймали сотрудники ГУФСИН. НГС изучил базы данных судов, чтобы узнать, за что их могли судить. Теперь заключенным грозит уголовная ответственность за побег.

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