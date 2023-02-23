Задержаны два сбежавших из новосибирской колонии заключенных: они скрывались в Ордынском районе

В ГУФСИН Новосибирской области рассказали о задержании сбежавших из колонии
— Осужденные Пузиков Константин Алексеевич и Владимир Храмцов, самовольно ушедшие из-под надзора с участка колонии-поселения при исправительной колонии
Напомним, Храмцов и Пузиков самовольно покинули колонию-поселение
От подъема до отбоя заключенные могут свободно передвигаться в пределах колонии. С разрешения администрации могут передвигаться без надзора вне колонии, но в пределах города, если это необходимо для работы или связано с обучением.
Сейчас СК региона разыскивает мужчину, которому инкриминируется сексуальное насилие над двумя женщинами.