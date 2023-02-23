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Задержаны два сбежавших из новосибирской колонии заключенных: они скрывались в Ордынском районе

Теперь им грозит уголовная ответственность за побег

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Зэки воспользовались мягкостью своего режима содержания

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В ГУФСИН Новосибирской области рассказали о задержании сбежавших из колонии № 2 заключенных Константина Пузикова и Владимира Храмцова. Об их исчезновении стало известно сегодня, 22 февраля. Теперь арестантам грозит уголовная ответственность за побег (ч. 2 ст. 313 УК РФ).

— Осужденные Пузиков Константин Алексеевич и Владимир Храмцов, самовольно ушедшие из-под надзора с участка колонии-поселения при исправительной колонии № 2, задержаны сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Новосибирской области совместно с сотрудниками МО МВД России «Ордынский» в Ордынском районе Новосибирской области, — рассказали НГС в региональном управлении ГУФСИН.

Напомним, Храмцов и Пузиков самовольно покинули колонию-поселение № 2 по адресу Толмачевская, 31. В соответствии со статьей 129 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения.

От подъема до отбоя заключенные могут свободно передвигаться в пределах колонии. С разрешения администрации могут передвигаться без надзора вне колонии, но в пределах города, если это необходимо для работы или связано с обучением.

Сейчас СК региона разыскивает мужчину, которому инкриминируется сексуальное насилие над двумя женщинами.

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