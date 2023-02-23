Двух заключенных, сбежавших из колонии Новосибирска, задержали — за что их могли судить

В 2021 году путем сложения наказаний суд приговорил Пузикова к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы.



По последним данным суда, в июне 2020 года около 12 ночи Пузиков незаконно проник на склад магазина «Вега» и украл 24 банки пива «Балтика 0» по 0,5 литра и 20 бутылок водки «Талка» также по 0,5 литра. Всего он похитил товары на сумму 5560 рублей. После преступления мужчина скрылся с места.

— Находясь с тыльной стороны складского помещения магазина, Пузиков, применив физическую силу, руками отогнул листы сайдинга, тем самым устранив препятствие для проникновения в помещение, после чего, действуя тайно, через образовавшийся проем незаконно, с целью хищения имущества проник внутрь помещения, — говорится в решении суда.