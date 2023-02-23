Двух заключенных, сбежавших из колонии Новосибирска, задержали — за что их могли судить

Двух заключенных, сбежавших из колонии в Новосибирске, задержали сотрудники ГУФСИН. НГС изучил базы данных судов, чтобы узнать, за что их могли судить. Теперь заключенным грозит уголовная ответственность за побег.
В базе данных судов можно найти сведения о судимостях полного тезки Пузикова Константина Алексеевича. В последней записи суда указано, что его судили по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище» (ст. 158 ч. 2 п. «б» УК РФ). Эту же статью ранее указали в пресс-службе ГУФСИН.
В 2021 году путем сложения наказаний суд приговорил Пузикова к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы.
По последним данным суда, в июне 2020 года около 12 ночи Пузиков незаконно проник на склад магазина «Вега» и украл 24 банки пива «Балтика 0» по 0,5 литра и 20 бутылок водки «Талка» также по 0,5 литра. Всего он похитил товары на сумму 5560 рублей. После преступления мужчина скрылся с места.
— Находясь с тыльной стороны складского помещения магазина, Пузиков, применив физическую силу, руками отогнул листы сайдинга, тем самым устранив препятствие для проникновения в помещение, после чего, действуя тайно, через образовавшийся проем незаконно, с целью хищения имущества проник внутрь помещения, — говорится в решении суда.
При этом, когда владелец магазина заметил, что со склада украли ящик пива и ящик водки, в полицию не заявил. Спустя несколько дней Пузиков сам явился с повинной и раскаялся в содеянном, а владелец магазина подтвердил факт кражи.
Полного тезку второго заключенного Храмцова Владимира Александровича в конце 2020 года суд приговорил к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы путем сложения наказаний. По данным ГУФСИН, сбежавшего заключенного осудили по ч. 2 ст. 159, п. «а», ч. 2, ст. 161, ч. 5 ст. 69 УК РФ (преступления против собственности).
Как объяснили в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области, в ходе проверки заметили, что 53-летнего Храмцова Владимира и 40-летнего Пузикова Константина нет на месте. Они отбывали наказание в исправительной колонии
Выводной объект — выгороженная и охраняемая местность, предназначаемая для конвоирования осужденных к месту работ.
В соответствии со статьей 129 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения.
Спустя время их задержали сотрудники ГУФСИН, мужчины скрывались в Ордынском районе. Теперь им грозит наказание за побег (ч. 2 ст. 313 УК РФ).
В октябре прошлого года сотрудники УФСИН по Новосибирской области и полиции Алтайского края задержали Игоря Кащенко и Сергея Усарова. Ранее мужчины сбежали из колонии-поселения в Калининском районе на Богдана Хмельницкого.