Двое осужденных сбежали из колонии-поселения в Калининском районе
Мужчины отбывали срок за преступления против собственности
ФСИН по Новосибирской области разыскивает двух осужденных, которые сбежали из колонии-поселения
Как рассказали, в пресс-службе ФСИН, во время плановой проверки на месте не обнаружили Сергея Усарова и Игоря Кащенко.
Оба мужчины осуждены за преступления против собственности.
Согласно ориентировке ФСИН, Сергею Усарову 23 года, его рост — 175 сантиметров. У Сергея худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза.
Игорю Кащенко 43 года, его рост — 190 сантиметров. У мужчины русые волосы, голубые глаза и обычное телосложение.
В пресс-службе ФСИН пояснили, что в колониях-поселениях осужденных содержат без охраны, под надзором администратора. В течение дня они могут спокойно передвигаться по колонии, а с разрешения администратора даже выходить за ее пределы.
— Если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением, — пояснили во ФСИН.
Отбывающие срок в колонии-поселении могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи.
При наличии информации о местонахождении Сергея Усарова и Игоря Кащенко, сообщите в отдел розыска ГУФСИН России по Новосибирской области по телефонам
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