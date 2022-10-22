Двое осужденных сбежали из колонии-поселения в Калининском районе

ФСИН по Новосибирской области разыскивает двух осужденных, которые сбежали из колонии-поселения ИК-8 .

Как рассказали, в пресс-службе ФСИН, во время плановой проверки на месте не обнаружили Сергея Усарова и Игоря Кащенко.

Оба мужчины осуждены за преступления против собственности.

Согласно ориентировке ФСИН, Сергею Усарову 23 года, его рост — 175 сантиметров. У Сергея худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза.

Игорю Кащенко 43 года, его рост — 190 сантиметров. У мужчины русые волосы, голубые глаза и обычное телосложение.