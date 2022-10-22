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Двое осужденных сбежали из колонии-поселения в Калининском районе

Мужчины отбывали срок за преступления против собственности

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Слева направо: Сергей Усаров, Игорь Кащенко

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ФСИН по Новосибирской области разыскивает двух осужденных, которые сбежали из колонии-поселения ИК-8.

Как рассказали, в пресс-службе ФСИН, во время плановой проверки на месте не обнаружили Сергея Усарова и Игоря Кащенко.

Оба мужчины осуждены за преступления против собственности.

Согласно ориентировке ФСИН, Сергею Усарову 23 года, его рост — 175 сантиметров. У Сергея худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза.

Игорю Кащенко 43 года, его рост — 190 сантиметров. У мужчины русые волосы, голубые глаза и обычное телосложение.

В пресс-службе ФСИН пояснили, что в колониях-поселениях осужденных содержат без охраны, под надзором администратора. В течение дня они могут спокойно передвигаться по колонии, а с разрешения администратора даже выходить за ее пределы.

— Если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением, — пояснили во ФСИН.

Отбывающие срок в колонии-поселении могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи.

При наличии информации о местонахождении Сергея Усарова и Игоря Кащенко, сообщите в отдел розыска ГУФСИН России по Новосибирской области по телефонам 279–08–04, 8 923 731–32–33, 8 913 466–95–19.

Летом 2021 года двое мужчин тоже сбежали из колонии-поселения ИК-8. Через месяц они совершили серию краж в Куйбышеве. ФСИН даже объявила о вознаграждении за информацию о них.

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