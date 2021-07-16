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ГУФСИН объявило награду в 50 тысяч за информацию о двух сбежавших из колонии преступниках

Ведомство гарантирует анонимность информатору

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Слева на фото — Александр Горлов, справа — Виталий Козлов

Слева на фото — Александр Горлов, справа — Виталий Козлов

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ГУФСИН России по НСО вместе с полицией продолжают искать двух преступников, сбежавших из колонии-поселения в Калининском районе Новосибирска, — за информацию объявили награду.

— Разыскиваются осужденные, самовольно ушедшие из-под надзора с участка колонии-поселения исправительной колонии № 8. В ходе проведения плановой проверки было выявлено отсутствие осужденных — Козлова Виталия Владимировича и Горлова Александра Сергеевича, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области. — За помощь в розыске осужденных объявлено денежное вознаграждение. Сумма вознаграждения — 50 000 рублей за информацию, которая будет способствовать задержанию разыскиваемых осужденных. Анонимность гарантируем.

27-летний Александр Горлов осужден за преступления против собственности и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. 25-летний Виталий Козлов — за преступления против собственности.

Информацию о мужчинах просят сообщить по номерам: 112, 279-08-04, +7 923 731-32-33.

В 2019 году из колонии-поселения при исправительной колонии № 3 сбежал заключенный Дмитрий Теньковский. Он был осужден за убийство, до освобождения ему оставалось чуть больше года.

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ГУФСИНпобег из колонии
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