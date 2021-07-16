ГУФСИН объявило награду в 50 тысяч за информацию о двух сбежавших из колонии преступниках

ГУФСИН России по НСО вместе с полицией продолжают искать двух преступников, сбежавших из колонии-поселения в Калининском районе Новосибирска, — за информацию объявили награду.
— Разыскиваются осужденные, самовольно ушедшие из-под надзора с участка колонии-поселения исправительной колонии
27-летний Александр Горлов осужден за преступления против собственности и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.
Информацию о мужчинах просят сообщить по номерам: 112,
В 2019 году из колонии-поселения при исправительной колонии