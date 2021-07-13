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Из колонии в Новосибирске сбежали двое заключенных

Они могут быть одеты в гражданскую одежду

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Мужчин осудили за кражу и преступления, связанные с наркотиками

Мужчин осудили за кражу и преступления, связанные с наркотиками

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Из колонии-поселения при ИК № 8 в Калининском районе Новосибирска сбежали двое заключенных. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН.

Как рассказали в службе, двух осужденных не нашли во время плановой проверки. На месте не было 27-летнего Александра Горлова, осужденного за кражу и преступления, связанные с наркотиками, и 25-летнего Виталия Козлова, осужденного за кражу.

ИК-8 — мужская колония строгого режима для осужденных, ранее уже отбывавших наказание, но при ней есть участок колонии-поселения. Козлов и Горлов отбывали наказание в колонии-поселении, поэтому могут быть одеты в гражданскую одежду.

Этих заключенных не нашли во время плановой проверки

Этих заключенных не нашли во время плановой проверки

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В 2019 году из колонии-поселения при исправительной колонии № 3 сбежал заключенный Дмитрий Теньковский. Он был осужден за убийство, до освобождения ему оставалось чуть больше года.

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ФСИНколония
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