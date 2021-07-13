Из колонии в Новосибирске сбежали двое заключенных

Из колонии-поселения при
Как рассказали в службе, двух осужденных не нашли во время плановой проверки. На месте не было 27-летнего Александра Горлова, осужденного за кражу и преступления, связанные с наркотиками, и 25-летнего Виталия Козлова, осужденного за кражу.
ИК-8 — мужская колония строгого режима для осужденных, ранее уже отбывавших наказание, но при ней есть участок колонии-поселения. Козлов и Горлов отбывали наказание в колонии-поселении, поэтому могут быть одеты в гражданскую одежду.
В 2019 году из колонии-поселения при исправительной колонии