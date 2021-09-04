Сбежавшие из новосибирской колонии заключенные устроили серию краж — теперь их ищут в Куйбышеве

Сбежавшие из новосибирской колонии заключенные устроили серию краж
В Новосибирской области двое беглых преступников совершили серию краж. Информацию об их розыске опубликовало региональное ГУ МВД.
— Разыскиваются Горлов Александр Сергеевич, 02.04.1994 года рождения, и Козлов Виталий Владимирович, 06.08.1995 года рождения. Разыскиваемые совершили несколько краж личного имущества граждан, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.
Мужчины отбывали наказания в колонии-поселении
Как сообщается на сайте Куйбышевского МВД, кражи они совершали в период с 12 по 14 августа.
— Могут находиться на садовых участках, в гаражных обществах, — говорится в сообщении МО МВД «Куйбышевский».
Оба высокого роста с русыми волосами. У Александра Горлова вытатуированы на пальцах левой кисти перстни, на правом плече кельтский узор, на груди слева изображена змея, а на берцовой кости — кинжал. У Виталия Козлова на пальцах левой кисти тоже вытатуированы перстни, под перстнями надпись Volk, на правой ноге скорпион и игральные кости.
Информацию о мужчинах просят сообщать по номерам: (
Ведомство уже объявило награду за информацию, которая поможет задержать заключенных, — 50 тысяч рублей.