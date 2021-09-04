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Сбежавшие из новосибирской колонии заключенные устроили серию краж — теперь их ищут в Куйбышеве

Двое мужчин отбывали срок в колонии-поселении Новосибирска, а в середине июля сбежали оттуда

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Мужчины находятся в бегах уже почти два месяца

Мужчины находятся в бегах уже почти два месяца

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Сбежавшие из новосибирской колонии заключенные устроили серию краж

В Новосибирской области двое беглых преступников совершили серию краж. Информацию об их розыске опубликовало региональное ГУ МВД.

— Разыскиваются Горлов Александр Сергеевич, 02.04.1994 года рождения, и Козлов Виталий Владимирович, 06.08.1995 года рождения. Разыскиваемые совершили несколько краж личного имущества граждан, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Мужчины отбывали наказания в колонии-поселении № 8 в Калининском районе Новосибирска. Александр Горлов был осужден за преступления, связанные с наркотиками, а Виталий Козлов — за кражу. 12 июля они оба сбежали из колонии, до сих пор их местонахождение неизвестно.

Как сообщается на сайте Куйбышевского МВД, кражи они совершали в период с 12 по 14 августа.

— Могут находиться на садовых участках, в гаражных обществах, — говорится в сообщении МО МВД «Куйбышевский».

Оба высокого роста с русыми волосами. У Александра Горлова вытатуированы на пальцах левой кисти перстни, на правом плече кельтский узор, на груди слева изображена змея, а на берцовой кости — кинжал. У Виталия Козлова на пальцах левой кисти тоже вытатуированы перстни, под перстнями надпись Volk, на правой ноге скорпион и игральные кости.

Информацию о мужчинах просят сообщать по номерам: (383) 232-70-89, 232-70-43, 232-28-98 и +7 913 015-14-73.

Ведомство уже объявило награду за информацию, которая поможет задержать заключенных, — 50 тысяч рублей.

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