Сбежавшие из новосибирской колонии заключенные устроили серию краж — теперь их ищут в Куйбышеве

В Новосибирской области двое беглых преступников совершили серию краж. Информацию об их розыске опубликовало региональное ГУ МВД.

— Разыскиваются Горлов Александр Сергеевич, 02.04.1994 года рождения, и Козлов Виталий Владимирович, 06.08.1995 года рождения. Разыскиваемые совершили несколько краж личного имущества граждан, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.