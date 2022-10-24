Задержаны заключенные, сбежавшие из колонии в Новосибирске: где они были

Другого осужденного, Сергея Усарова, задержали сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН НСО и работники исправительной колонии № 8. Как уточнили в ведомстве, задержания прошли 23 и 24 октября.

Ранее НГС писал о том, что из новосибирской колонии-поселения пропал 33-летний мужчина, осужденный за разбой. Он самовольно покинул рабочее место.