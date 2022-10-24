Задержаны заключенные, сбежавшие из колонии в Новосибирске: где они были
Одного из преступников нашли 23 октября, а другого — сегодня, 24 октября
Сотрудники УФСИН по Новосибирской области и полиции Алтайского края задержали Игоря Кащенко и Сергея Усарова. Ранее мужчины сбежали из колонии-поселения ИК-8 в Калининском районе на Богдана Хмельницкого.
По данным сайта ГУФСИН России по Новосибирской области, Игоря Кащенко задержали в Барнауле сотрудники ГУ МВД России по Алтайскому краю вместе с работниками ГУФСИН НСО. Сбежавший заключенный находился в районе автовокзала.
Другого осужденного, Сергея Усарова, задержали сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН НСО и работники исправительной колонии № 8. Как уточнили в ведомстве, задержания прошли 23 и 24 октября.
Ранее НГС писал о том, что из новосибирской колонии-поселения пропал 33-летний мужчина, осужденный за разбой. Он самовольно покинул рабочее место.