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Тема дняЗадержаны сбежавшие заключенные
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Задержаны заключенные, сбежавшие из колонии в Новосибирске: где они были

Одного из преступников нашли 23 октября, а другого — сегодня, 24 октября

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Слева направо: Сергей Усаров, Игорь Кащенко

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Сотрудники УФСИН по Новосибирской области и полиции Алтайского края задержали Игоря Кащенко и Сергея Усарова. Ранее мужчины сбежали из колонии-поселения ИК-8 в Калининском районе на Богдана Хмельницкого.

По данным сайта ГУФСИН России по Новосибирской области, Игоря Кащенко задержали в Барнауле сотрудники ГУ МВД России по Алтайскому краю вместе с работниками ГУФСИН НСО. Сбежавший заключенный находился в районе автовокзала.

Другого осужденного, Сергея Усарова, задержали сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН НСО и работники исправительной колонии № 8. Как уточнили в ведомстве, задержания прошли 23 и 24 октября.

Ранее НГС писал о том, что из новосибирской колонии-поселения пропал 33-летний мужчина, осужденный за разбой. Он самовольно покинул рабочее место.

БарнаулАлтайский крайСбежали заключенные
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