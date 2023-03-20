Пациент сбежал из психбольницы в Новосибирске

В социальных сетях появились сообщения о том, что в Новосибирске пациент психиатрической больницы сбежал из учреждения. По информации паблика «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», сибиряк мог находиться в Областной психиатрической больнице №6 на улице Тульская в Кировском районе города. Паблик приводит данные подписчика.
— По сообщениям очевидцев, человек выбежал с окровавленным ножом и одеждой, — указано в сообщении.
Между тем источник НГС сообщает о том, что пациент больницы мог пораниться сам, пострадавших в результате побега нет. Наличие ножа не подтвержается.
Корреспондент издания обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
— Полицейскими проводятся мероприятия по установлению местонахождения без вести пропавшего гражданина 1990 года рождения, — сообщили в ведомстве.
В Новосибирской области до суда дошло дело об убийстве женщины: она погибла на глазах у двухлетней дочери. После преступления 52-летний обвиняемый провел два года в психиатрической больнице. Трагедия произошла в 2019 году.