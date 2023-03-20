Пациент сбежал из психбольницы в Новосибирске

В социальных сетях появились сообщения о том, что в Новосибирске пациент психиатрической больницы сбежал из учреждения. По информации паблика «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», сибиряк мог находиться в Областной психиатрической больнице №6 на улице Тульская в Кировском районе города. Паблик приводит данные подписчика.