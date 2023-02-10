Сибиряк из ревности застрелил женщину на глазах ее двухлетней дочери — его будут судить после психбольницы

В Новосибирской области до суда дошло дело об убийстве женщины: она погибла на глазах у двухлетней дочери в Мошковском районе дошло до суда.
После преступления 52-летний обвиняемый провел два года в психиатрической больнице. Эксперты посчитали, что расстройство у него случилось после инцидента, сообщили в Следственном комитете Новосибирской области.
Жестокое убийство произошло в ноябре 2019 года в одном из сел Мошковского района. По данным следствия, подозреваемый поссорился с гражданской женой на почве ревности и бытовых разногласий. Он застрелил ее из ружья на глазах у ее двухлетней дочери.
Спустя два года принудительного лечения мужчину посчитали выздоровевшим и готовым к правосудию. Обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью утверждено и направлено в суд.
В марте 2021 года в Новосибирске мужчина застрелил сожительницу и покончил с собой. Огнестрельное оружие было найдено в квартире.