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Сибиряк из ревности застрелил женщину на глазах ее двухлетней дочери — его будут судить после психбольницы

Мужчина лечился два года

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Дата первого заседания по делу о жестоком убийстве еще не назначена

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В Новосибирской области до суда дошло дело об убийстве женщины: она погибла на глазах у двухлетней дочери в Мошковском районе дошло до суда.

После преступления 52-летний обвиняемый провел два года в психиатрической больнице. Эксперты посчитали, что расстройство у него случилось после инцидента, сообщили в Следственном комитете Новосибирской области.

Жестокое убийство произошло в ноябре 2019 года в одном из сел Мошковского района. По данным следствия, подозреваемый поссорился с гражданской женой на почве ревности и бытовых разногласий. Он застрелил ее из ружья на глазах у ее двухлетней дочери.

Спустя два года принудительного лечения мужчину посчитали выздоровевшим и готовым к правосудию. Обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью утверждено и направлено в суд.

В марте 2021 года в Новосибирске мужчина застрелил сожительницу и покончил с собой. Огнестрельное оружие было найдено в квартире.

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