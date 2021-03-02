В Новосибирске мужчина застрелил сожительницу и покончил с собой

В Новосибирске возбудили уголовное дело, после того как 1 марта квартире на Учительской нашли тела мужчины и женщины.
— Обнаружено тело 40-летнего хозяина квартиры и его 37-летней сожительницы, — рассказала старший помощник руководителя
Следователи нашли в квартире огнестрельное оружие, из которого, предположительно, мужчина и застрелил в голову свою сожительницу.
— Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления, в том числе версия о том, что мужчина застрелил женщину, после чего покончил жизнь самоубийством, — добавили в Следственном комитете. Дело возбуждено по
В июле прошлого года 42-летнего мужчина случайно застрелил своего знакомого на охоте. НГС ранее рассказывал, что в Новосибирской области мужчина был осужден на 16 лет колонии строгого режима за убийство охотника и ранение еще троих.