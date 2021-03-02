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В Новосибирске мужчина застрелил сожительницу и покончил с собой

Огнестрельное оружие было найдено в квартире

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Инцидент произошел в одной из квартир на Учительской

Инцидент произошел в одной из квартир на Учительской

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В Новосибирске возбудили уголовное дело, после того как 1 марта квартире на Учительской нашли тела мужчины и женщины.

— Обнаружено тело 40-летнего хозяина квартиры и его 37-летней сожительницы, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Следователи нашли в квартире огнестрельное оружие, из которого, предположительно, мужчина и застрелил в голову свою сожительницу.

— Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления, в том числе версия о том, что мужчина застрелил женщину, после чего покончил жизнь самоубийством, — добавили в Следственном комитете. Дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В июле прошлого года 42-летнего мужчина случайно застрелил своего знакомого на охоте. НГС ранее рассказывал, что в Новосибирской области мужчина был осужден на 16 лет колонии строгого режима за убийство охотника и ранение еще троих.

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самоубийствоубийство
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