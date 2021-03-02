«Были образцовой парой»: что известно о семье из Новосибирска, где мужчина застрелил любимую и покончил с собой

Соседи называют погибших образцово-показательной семьей — они не пили, жили в достатке. Недавно сделали «шикарный» ремонт. Возле дома до сих пор стоят два автомобиля, принадлежащие семье, — по словам соседей, оба стоят по несколько миллионов. Григорий занимался бизнесом. Каким точно, соседи не знают. У Александры была своя парикмахерская, которую она закрыла как нерентабельную около года назад.

— Они всегда вместе ходили, он ее так трепетно за руку держал и смотрел влюбленными глазами, — рассказывает соседка погибших. — Такие хорошие были. С собачками гуляли, и дети у них счастливые были. Ни ругани, ничего не было слышно. А Сашеньку так жалко... Она такая красавица! Общительная, приветливая, работящая.



«Сашуля, я тебя люблю. Выходи за меня замуж»

Но друзья погибшей девушки говорят, что в последний год семейная идиллия начала рушиться. Григорий начал поднимать руку на свою девушку.

— Он и так уже лет десять, как они вместе, обходил тему замужества и общих детей, — рассказала корреспонденту НГС подруга погибшей девушки Екатерина. — И квартира, и машины были на него оформлены, ему и так всё было нормально. Он стал унижать, оскорблять ее. Саша не выдержала, собрала вещи и ушла.