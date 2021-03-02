2 марта вторник
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 2/10
usd 74.04
eur 89.45
Тема дняПервомайский сквер изменят. Публикуем макеты

Все новости

Все новости

«Были образцовой парой»: что известно о семье из Новосибирска, где мужчина застрелил любимую и покончил с собой

По предварительной версии, трагедия произошла после отказа женщины выйти замуж

2 683
28Обсудить

Поделиться

Александра и Григорий вместе воспитывали детей мужчины от первого брака

Александра и Григорий вместе воспитывали детей мужчины от первого брака

Поделиться

Новосибирец застрелил любимую после отказа выйти за него замуж

1 марта в квартире на Учительской были обнаружены тела 40-летнего Григория Цымбала и 37-летней Александры Табатчиковой. Они жили в гражданском браке и воспитывали двоих детей Григория от первого брака. По предварительной информации, мужчина выстрелил в голову своей возлюбленной и покончил с собой. Предполагается, что преступление произошло после того, как Александра отказалась выйти за него замуж. Журналист НГС съездила на место происшествия, поговорила с соседями и узнала о записке, которую следователи нашли на месте убийства.

По словам соседки, 1 марта друг Григория не смог дозвониться до него. На всякий случай он решил съездить до дома приятеля на улицу Учительскую. Дверь никто не открыл, поэтому мужчина заглянул в окно квартиры — там он увидел кровь и два трупа.

— Он в панике начал выбивать дверь, чтобы попасть в квартиру, — рассказала корреспонденту НГС соседка погибшей семьи. — Наверное, думал, что еще может спасти их. Вышиб, залез, но там на него стали рычать два алабая. Парню пришлось дожидаться полиции, не знаю, как оперативники справились с собаками. Они у них здоровые, сидели в квартире и выли. Думаю, им тоже больно. А потом пришел из школы сын Гриши, когда тут уже была толпа всяких следователей. Его не подпустили к телам родителей.

Пара жила в квартире на втором этаже, совсем недавно в доме был сделан ремонт&nbsp;

Пара жила в квартире на втором этаже, совсем недавно в доме был сделан ремонт 

Поделиться

«Держал за руку и смотрел влюбленными глазами»

От первого брака у Григория остались 12-летний сын и 16-летняя дочка. О том, что Александра не мать детей, соседи узнали от оперативников.

— Мы вообще все думали, что они семья, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Наталья. — Саша часто обсуждала их уроки, школу, питание. У нее вообще две темы для разговоров было — воспитание детей и собак.

Соседи называют погибших образцово-показательной семьей — они не пили, жили в достатке. Недавно сделали «шикарный» ремонт. Возле дома до сих пор стоят два автомобиля, принадлежащие семье, — по словам соседей, оба стоят по несколько миллионов. Григорий занимался бизнесом. Каким точно, соседи не знают. У Александры была своя парикмахерская, которую она закрыла как нерентабельную около года назад.

— Они всегда вместе ходили, он ее так трепетно за руку держал и смотрел влюбленными глазами, — рассказывает соседка погибших. — Такие хорошие были. С собачками гуляли, и дети у них счастливые были. Ни ругани, ничего не было слышно. А Сашеньку так жалко... Она такая красавица! Общительная, приветливая, работящая.

«Сашуля, я тебя люблю. Выходи за меня замуж»

Но друзья погибшей девушки говорят, что в последний год семейная идиллия начала рушиться. Григорий начал поднимать руку на свою девушку.

— Он и так уже лет десять, как они вместе, обходил тему замужества и общих детей, — рассказала корреспонденту НГС подруга погибшей девушки Екатерина. — И квартира, и машины были на него оформлены, ему и так всё было нормально. Он стал унижать, оскорблять ее. Саша не выдержала, собрала вещи и ушла.

Девушка негодует, что сейчас активно распространяют сплетни о том, что погибшая ушла от гражданского мужа к любовнику. Екатерина считает, что никого у Кати не было — она просто хотела проучить своего молодого человека.

Предполагается, что мужчина убил свою гражданскую жену после того, как она отказалась выйти за него замуж

Предполагается, что мужчина убил свою гражданскую жену после того, как она отказалась выйти за него замуж

Поделиться

В воскресенье, 28 февраля, Александр отвел детей к родственникам, а сам позвал Екатерину на романтический вечер.

— В доме было шампанское, цветы, кольцо, — объяснил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах. — И записка, вся в крови, что-то типа: «Сашуля, я тебя люблю. Выходи за меня замуж». Логично предположить, и эта версия, скажу прямо, основная — девушка отказала, поэтому он застрелил ее, а потом убил себя.

Следователи нашли в квартире огнестрельное оружие, из которого, предположительно, мужчина и выстрелил в голову своей сожительнице. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

— Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления, в том числе версия о том, что мужчина застрелил женщину, после чего покончил жизнь самоубийством, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

В июле прошлого года 42-летний мужчина случайно застрелил своего знакомого на охоте. НГС ранее рассказывал, что в Новосибирской области мужчина был осужден на 16 лет колонии строгого режима за убийство охотника и ранение еще троих.

По теме (7)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

самоубийствоубийство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (28)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...