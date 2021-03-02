«Были образцовой парой»: что известно о семье из Новосибирска, где мужчина застрелил любимую и покончил с собой

Новосибирец застрелил любимую после отказа выйти за него замуж
1 марта в квартире на Учительской были обнаружены тела
По словам соседки,
— Он в панике начал выбивать дверь, чтобы попасть в квартиру, — рассказала корреспонденту НГС соседка погибшей семьи. — Наверное, думал, что еще может спасти их. Вышиб, залез, но там на него стали рычать два алабая. Парню пришлось дожидаться полиции, не знаю, как оперативники справились с собаками. Они у них здоровые, сидели в квартире и выли. Думаю, им тоже больно. А потом пришел из школы сын Гриши, когда тут уже была толпа всяких следователей. Его не подпустили к телам родителей.
«Держал за руку и смотрел влюбленными глазами»
От первого брака у Григория остались 12-летний сын и 16-летняя дочка. О том, что Александра не мать детей, соседи узнали от оперативников.
— Мы вообще все думали, что они семья, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Наталья. — Саша часто обсуждала их уроки, школу, питание. У нее вообще две темы для разговоров было — воспитание детей и собак.
Соседи называют погибших образцово-показательной семьей — они не пили, жили в достатке. Недавно сделали «шикарный» ремонт. Возле дома до сих пор стоят два автомобиля, принадлежащие семье, — по словам соседей, оба стоят по несколько миллионов. Григорий занимался бизнесом. Каким точно, соседи не знают. У Александры была своя парикмахерская, которую она закрыла как нерентабельную около года назад.
— Они всегда вместе ходили, он ее так трепетно за руку держал и смотрел влюбленными глазами, — рассказывает соседка погибших. — Такие хорошие были. С собачками гуляли, и дети у них счастливые были. Ни ругани, ничего не было слышно. А Сашеньку так жалко... Она такая красавица! Общительная, приветливая, работящая.
«Сашуля, я тебя люблю. Выходи за меня замуж»
Но друзья погибшей девушки говорят, что в последний год семейная идиллия начала рушиться. Григорий начал поднимать руку на свою девушку.
— Он и так уже лет десять, как они вместе, обходил тему замужества и общих детей, — рассказала корреспонденту НГС подруга погибшей девушки Екатерина. — И квартира, и машины были на него оформлены, ему и так всё было нормально. Он стал унижать, оскорблять ее. Саша не выдержала, собрала вещи и ушла.
Девушка негодует, что сейчас активно распространяют сплетни о том, что погибшая ушла от гражданского мужа к любовнику. Екатерина считает, что никого у Кати не было — она просто хотела проучить своего молодого человека.
В воскресенье, 28 февраля, Александр отвел детей к родственникам, а сам позвал Екатерину на романтический вечер.
— В доме было шампанское, цветы, кольцо, — объяснил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах. — И записка, вся в крови, что-то типа: «Сашуля, я тебя люблю. Выходи за меня замуж». Логично предположить, и эта версия, скажу прямо, основная — девушка отказала, поэтому он застрелил ее, а потом убил себя.
Следователи нашли в квартире огнестрельное оружие, из которого, предположительно, мужчина и выстрелил в голову своей сожительнице. Возбуждено уголовное дело по
— Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления, в том числе версия о том, что мужчина застрелил женщину, после чего покончил жизнь самоубийством, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
В июле прошлого года 42-летний мужчина случайно застрелил своего знакомого на охоте. НГС ранее рассказывал, что в Новосибирской области мужчина был осужден на