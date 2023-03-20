СЕЙЧАС -11°С
Пробки 4/10
usd 76.60
eur 81.46
Тема дняСбежавшего пациента вернули в психбольницу
Все новости
Все новости

«Вернули в родной дом»: в Новосибирске поймали 33-летнего пациента, сбежавшего из психбольницы

Он совершил побег 19 марта

863

По словам главврача, из-за сбежавшего пациента никто не пострадал

Поделиться

В Новосибирске поймали 33-летнего пациента, сбежавшего из психиатрической больницы № 6. Об этом корреспонденту НГС сообщила главный врач.

— Пациента поймали, он находится в палате, у себя в отделении. Никто не пострадал. Полиция вовремя вернула в лоно, в родной дом, — объяснила НГС главный врач Ирина Королькова.

Мужчина совершил побег вчера, 19 марта, из Областной психиатрической больницы № 6 на улице Тульская в Кировском районе города.

Очевидцы сообщали о том, что мужчина выбежал с окровавленным ножом и одеждой. При этом источник НГС объяснил, что пациент мог пораниться сам, наличие ножа не подтвердили, также источник отметил, что пострадавших в результате побега нет.

Недавно из новосибирской колонии сбежали два заключенных, спустя время их поймали сотрудники ГУФСИН. НГС изучил базы данных судов, чтобы узнать, за что их могли судить. Теперь заключенным грозит уголовная ответственность за побег.

По теме

ПобегПсихбольницаПоймалиЗадержалиГлавный врачПациент
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter