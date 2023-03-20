«Вернули в родной дом»: в Новосибирске поймали 33-летнего пациента, сбежавшего из психбольницы

В Новосибирске поймали
— Пациента поймали, он находится в палате, у себя в отделении. Никто не пострадал. Полиция вовремя вернула в лоно, в родной дом, — объяснила НГС главный врач Ирина Королькова.
Мужчина совершил побег вчера,
Очевидцы сообщали о том, что мужчина выбежал с окровавленным ножом и одеждой. При этом источник НГС объяснил, что пациент мог пораниться сам, наличие ножа не подтвердили, также источник отметил, что пострадавших в результате побега нет.
Недавно из новосибирской колонии сбежали два заключенных, спустя время их поймали сотрудники ГУФСИН. НГС изучил базы данных судов, чтобы узнать, за что их могли судить. Теперь заключенным грозит уголовная ответственность за побег.