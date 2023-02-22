Два заключенных сбежали из колонии в Новосибирске — их разыскивают сотрудники ГУФСИН

Два заключенных сбежали из колонии в Новосибирске. Они покинули рабочее место при исправительной колонии №2. Теперь их разыскивают сотрудники ГУФСИН.
Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области, в ходе проверки заметили, что двух осужденных 53-летнего Храмцова Владимира и 40-летнего Пузикова Константина нет на месте. Они отбывают наказание в исправительной колонии №2 по адресу Толмачевская, 31.
— Разыскивают осужденных, самовольно покинувших рабочее место, находящееся на выводном объекте колонии-поселения, — сообщили в пресс-службе.
В соответствии со статьей 129 уголовно-исполнительного кодекса РФ, в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения.
От подъема до отбоя заключенные могут свободно передвигаться в пределах колонии. С разрешения администрации могут передвигаться без надзора вне колонии, но в пределах города, если это необходимо для работы или связано с обучением.
— Помимо этого могут носить гражданскую одежду, могут иметь при себе деньги и ценные вещи, чем и воспользовались разыскиваемые осужденные, самовольно покинув рабочее место выводного производственного объекта, — объяснили в пресс-службе.
Выводной объект — выгороженная и охраняемая местность, предназначаемая для конвоирования осужденных к месту работ.
Пузиков Константин Алексеевич проживал в городе Чулым Новосибирской области. Осужден за преступления по п. «Б» ч.2 ст.158, ч.3 ст.158 УК РФ (преступления против собственности).
Храмцов Владимир Александрович проживал в рабочем поселке Ордынское, Ордынского района Новосибирской области. Осужден за преступления по ч.2 ст.159, п.«А», ч.2. ст.161, ч.5 ст.69 УК РФ (преступления против собственности).
Сотрудники ГУФСИН России по Новосибирской области отметили, что если вы обладаете какой-либо информацией о разыскиваемых, необходимо сообщить в дежурную часть: 8 (383) 279-08-04, 8 (383) 279-03-30; отдел розыска: 8(383) 252-15-63, 8 923 731-32-33.
Недавно мы писали о том, что Следственный комитет по Новосибирской области разыскивает мужчину. Его подозревают в сексуальном насилии над двумя женщинами.