Два заключенных сбежали из колонии в Новосибирске — их разыскивают сотрудники ГУФСИН

Два заключенных сбежали из колонии в Новосибирске. Они покинули рабочее место при исправительной колонии №2. Теперь их разыскивают сотрудники ГУФСИН.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области, в ходе проверки заметили, что двух осужденных 53-летнего Храмцова Владимира и 40-летнего Пузикова Константина нет на месте. Они отбывают наказание в исправительной колонии №2 по адресу Толмачевская, 31.