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Пациент новосибирской психбольницы напал с шуруповертом на сотрудницу и сбежал

Инцидент произошел в подсобке медучреждения

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Медработницу госпитализировали

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В Новосибирске пациент психиатрической больницы № 3 вечером 26 октября напал на сотрудницу. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального МВД.

— Сообщение поступало, на место выезжали полицейские. Сейчас этим инцидентом занимается областной Следственный комитет, — пояснили в ведомстве.

Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, 36-летний пациент с шуруповертом в руках напал на медработницу в подсобке больницы на Владимировской. С помощью провода от инструмента сибиряк пытался задушить сотрудницу. После инцидента пациент сбежал, а женщину госпитализировали с рваной раной шеи и ушибом головы.

В пресс-службе регионального СК пока не прокомментировали ситуацию. В областном Минздраве не стали комментировать ситуацию, попросив обратиться в правоохранительные органы.

Ранее в Новосибирске сбежал 33-летний пациент психбольницы. Позже его задержали в подъезде жилого дома № 90/1 на улице Тульской. Он пытался спрятаться на 9-м этаже.

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