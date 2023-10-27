Пациент новосибирской психбольницы напал с шуруповертом на сотрудницу и сбежал

В Новосибирске пациент психиатрической больницы
— Сообщение поступало, на место выезжали полицейские. Сейчас этим инцидентом занимается областной Следственный комитет, — пояснили в ведомстве.
Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, 36-летний пациент с шуруповертом в руках напал на медработницу в подсобке больницы на Владимировской. С помощью провода от инструмента сибиряк пытался задушить сотрудницу. После инцидента пациент сбежал, а женщину госпитализировали с рваной раной шеи и ушибом головы.
В пресс-службе регионального СК пока не прокомментировали ситуацию. В областном Минздраве не стали комментировать ситуацию, попросив обратиться в правоохранительные органы.
Ранее в Новосибирске сбежал 33-летний пациент психбольницы. Позже его задержали в подъезде жилого дома