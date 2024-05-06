Религия фоторепортаж Все яйца разбили? Тогда посмотрите, как страна отпраздновала Пасху, — в 20 фотографиях
Все яйца разбили? Тогда посмотрите, как страна отпраздновала Пасху, — в 20 фотографиях
Наши фотографы всю ночь не спали, чтобы вы это увидели
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Ночь на воскресенье, 5 мая, практически все, кто не спал, встретили под дружный возглас «Христос Воскресе». Ну а под какие еще возгласы встречать Пасху? Если вы знаете, напишите нам в комментариях, а мы пока покажем вам снимки фотографов Городских порталов, которые вместе с верующими встретили этот день в храмах.
А вы праздновали Пасху в этом году?
В этом году впервые.
Каждый год праздную, и этот не стал исключением.
В первый раз не получилось отпраздновать.
Ну так, в кругу семьи яйцами побьемся, куличей поедим. Это считается?