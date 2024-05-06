Все яйца разбили? Тогда посмотрите, как страна отпраздновала Пасху, — в 20 фотографиях

Ночь на воскресенье, 5 мая, практически все, кто не спал, встретили под дружный возглас «Христос Воскресе». Ну а под какие еще возгласы встречать Пасху? Если вы знаете, напишите нам в комментариях, а мы пока покажем вам снимки фотографов Городских порталов, которые вместе с верующими встретили этот день в храмах.