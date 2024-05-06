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Религия фоторепортаж Все яйца разбили? Тогда посмотрите, как страна отпраздновала Пасху, — в 20 фотографиях

Все яйца разбили? Тогда посмотрите, как страна отпраздновала Пасху, — в 20 фотографиях

Наши фотографы всю ночь не спали, чтобы вы это увидели

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Этот юноша явно увидел схождение Благодатного огня, не меньше

Ночь на воскресенье, 5 мая, практически все, кто не спал, встретили под дружный возглас «Христос Воскресе». Ну а под какие еще возгласы встречать Пасху? Если вы знаете, напишите нам в комментариях, а мы пока покажем вам снимки фотографов Городских порталов, которые вместе с верующими встретили этот день в храмах.

Божественная литургия в храмах традиционно началась в ночь на воскресенье
Обычно этой ночью еще устраивают крестный ход, и на фоне неоновых вывесок священники выглядят как воины света в мире киберпанка
У дверей храмов всё встает на свои места
В пасхальную ночь, сразу после Божественной литургии, принято освящать куличи. Так что верующие идут в храмы не с пустыми руками
Пасха — тот самый день после Великого поста, когда наконец-то можно веселиться, не переживая, что веселье обернется великой грустью
Куличей в храмах столько, что, кажется, вот-вот, и кончатся все столы
Но освящение куличей, конечно, не главное в пасхальной ночи...
...ведь в эту ночь освящают еще и яйца
Не каждый способен выстоять службу до самого утра. Но на то и существует крепкое плечо отца
В пасхальную ночь в храмах просто яблоку негде упасть
Но есть где упасть лицу. Точнее, припасть. К иконе
Обычно куличи довольно небольшие, но некоторые верующие предпочитают приготовить один, зато сразу на всю семью, чем семейку маленьких куличиков
Кроме освящения куличей и яиц, священники окрапляют святой водой прихожан
На Пасху никакой святой воды не жалко
А это уже похоже на целый святой дождь
Дети к такому, похоже, пока не привыкли
На иконе, безусловно, главные действующие лица Пасхи
В Тюмени на Пасху решили развернуть площадку с лихими казацкими развлечениями
А в Нижнем Новгороде приготовили такой большой кулич, что он просто не поместился на фото

А вы праздновали Пасху в этом году?

В этом году впервые.
Каждый год праздную, и этот не стал исключением.
В первый раз не получилось отпраздновать.
Ну так, в кругу семьи яйцами побьемся, куличей поедим. Это считается?
Вообще не отмечаю никаких праздников.

ПО ТЕМЕ
Пасха Религия Православие Праздник Кулич Яйца Священник Храм Церковь Фоторепортаж Фото
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