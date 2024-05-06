Стихи на 9 Мая: эти строчки растрогают любого

Часто стихотворения о войне читают прямо на праздничных концертах Источник: Илья Бархатов / 74.RU











«Радость со слезами на глазах» — это, пожалуй, самое точное описание настроения Дня Победы. В этот день десятки миллионов людей вспоминают, какой ценой советскому народу досталось мирное небо над головой. Помогают в этом стихи о войне, которыми ветераны и их потомки поздравляют друг друга с Победой. Предлагаем вспомнить некоторые из них.



«Баллада о маленьком человеке» — Роберт Рождественский



На Земле

безжалостно маленькой

жил да был человек маленький.

У него была служба маленькая.

И маленький очень портфель.

Получал он зарплату маленькую…

И однажды —

прекрасным утром —

постучалась к нему в окошко

небольшая,

казалось,

война…

Автомат ему выдали маленький.

Сапоги ему выдали маленькие.

Каску выдали маленькую

и маленькую —

по размерам —

шинель.



А когда он упал —

некрасиво, неправильно,

в атакующем крике вывернув рот,

то на всей земле

не хватило мрамора,

чтобы вырубить парня

в полный рост!

«Я только раз видала рукопашный» — Юлия Друнина



Я только раз видала рукопашный,

Раз наяву. И тысячу — во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне.

«Журавли» — Расул Гамзатов

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю эту полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.



Они до сей поры с времен тех дальних

Летят и подают нам голоса.

Не потому ль так часто и печально

Мы замолкаем, глядя в небеса?



Сегодня, предвечернею порою,

Я вижу, как в тумане журавли

Летят своим определенным строем,

Как по полям людьми они брели.



Они летят, свершают путь свой длинный

И выкликают чьи-то имена.

Не потому ли с кличем журавлиным

От века речь аварская сходна?



Летит, летит по небу клин усталый —

Летит в тумане на исходе дня,

И в том строю есть промежуток малый —

Быть может, это место для меня!



Настанет день, и с журавлиной стаей

Я поплыву в такой же сизой мгле,

Из-под небес по-птичьи окликая

Всех вас, кого оставил на земле.



«Мир» — Валентин Берестов



Нет, слово «мир» останется едва ли,

Когда войны не будут люди знать.

Ведь то, что раньше миром называли,

Все станут просто жизнью называть.



И только дети, знатоки былого,

Играющие весело в войну,

Набегавшись, припомнят это слово,

С которым умирали в старину.

«У обелиска» — Семен Пивоваров



Застыли ели в карауле,

Синь неба мирного ясна.

Идут года. В тревожном гуле

Осталась далеко война.



Но здесь, у граней обелиска,

В молчанье голову склонив,

Мы слышим грохот танков близко

И рвущий душу бомб разрыв.



Мы видим их — солдат России,

Что в тот далекий грозный час

Своею жизнью заплатили

За счастье светлое для нас...



«Кто был на войне» — Алексей Смирнов



Дочь обратилась однажды ко мне:

— Папа, скажи мне, кто был на войне?

— Дедушка Леня — военный пилот —

В небе водил боевой самолет.



Дедушка Женя десантником был.

Он вспоминать о войне не любил

И отвечал на вопросы мои:

— Очень тяжелые были бои.



Бабушка Соня трудилась врачом,

Жизни спасала бойцам под огнем.

Прадед Алеша холодной зимой

Бился с врагами под самой Москвой.



Прадед Аркадий погиб на войне.

Родине все послужили вполне.

Много с войны не вернулось людей.

Легче ответить, кто не был на ней.

