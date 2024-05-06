Стихи на 9 Мая: эти строчки растрогают любого

«Радость со слезами на глазах» — это, пожалуй, самое точное описание настроения Дня Победы. В этот день десятки миллионов людей вспоминают, какой ценой советскому народу досталось мирное небо над головой. Помогают в этом стихи о войне, которыми ветераны и их потомки поздравляют друг друга с Победой. Предлагаем вспомнить некоторые из них.
«Баллада о маленьком человеке» — Роберт Рождественский
На Земле
безжалостно маленькой
жил да был человек маленький.
У него была служба маленькая.
И маленький очень портфель.
Получал он зарплату маленькую…
И однажды —
прекрасным утром —
постучалась к нему в окошко
небольшая,
казалось,
война…
Автомат ему выдали маленький.
Сапоги ему выдали маленькие.
Каску выдали маленькую
и маленькую —
по размерам —
шинель.
А когда он упал —
некрасиво, неправильно,
в атакующем крике вывернув рот,
то на всей земле
не хватило мрамора,
чтобы вырубить парня
в полный рост!
«Я только раз видала рукопашный» — Юлия Друнина
Я только раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу — во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
«Журавли» — Расул Гамзатов
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
Сегодня, предвечернею порою,
Я вижу, как в тумане журавли
Летят своим определенным строем,
Как по полям людьми они брели.
Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?
Летит, летит по небу клин усталый —
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый —
Быть может, это место для меня!
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
«Мир» — Валентин Берестов
Нет, слово «мир» останется едва ли,
Когда войны не будут люди знать.
Ведь то, что раньше миром называли,
Все станут просто жизнью называть.
И только дети, знатоки былого,
Играющие весело в войну,
Набегавшись, припомнят это слово,
С которым умирали в старину.
«У обелиска» — Семен Пивоваров
Застыли ели в карауле,
Синь неба мирного ясна.
Идут года. В тревожном гуле
Осталась далеко война.
Но здесь, у граней обелиска,
В молчанье голову склонив,
Мы слышим грохот танков близко
И рвущий душу бомб разрыв.
Мы видим их — солдат России,
Что в тот далекий грозный час
Своею жизнью заплатили
За счастье светлое для нас...
«Кто был на войне» — Алексей Смирнов
Дочь обратилась однажды ко мне:
— Папа, скажи мне, кто был на войне?
— Дедушка Леня — военный пилот —
В небе водил боевой самолет.
Дедушка Женя десантником был.
Он вспоминать о войне не любил
И отвечал на вопросы мои:
— Очень тяжелые были бои.
Бабушка Соня трудилась врачом,
Жизни спасала бойцам под огнем.
Прадед Алеша холодной зимой
Бился с врагами под самой Москвой.
Прадед Аркадий погиб на войне.
Родине все послужили вполне.
Много с войны не вернулось людей.
Легче ответить, кто не был на ней.
«Здесь похоронен красноармеец» — Михаил Исаковский
Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты — рыбак, шахтер,
Ученый иль пастух, —
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.
И для тебя, и для меня
Он сделал всё, что мог:
Себя в бою не пожалел,
А родину сберег.