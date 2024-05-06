Спорное озеро: мэрия Новосибирска снова объявила торги на застройку вокруг «Локомотив-Арены»

Территорию вокруг озера уже хотели благоустроить, но УФАС отменило итоги торгов Источник: Анна Скок / NGS.RU











Мэрия Новосибирска снова объявила торги на комплексное развитие территории (КРТ) вокруг центра «Локомотив-Арены» на улице Фрунзе. Снести частные дома, застроить участок и благоустроить берега озера Верховое застройщик должен за 8 лет.



Согласно постановлению мэрии, новый район будут отстраивать в границах улиц Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах Новосибирска. Общая площадь участка под КРТ — 67 598 квадратных метров. Начальная цена на заключение договора составляет более 121 миллиона рублей.

Застройщик, который выиграет торги, должен будет расселить частные дома, застроить территорию и благоустроить берега озера Верховое до 31 декабря 2032 года. Сам участок необходимо подготовить для КРТ до конца 2026 года. Сейчас на территории расположено порядка 45 жилых домов, среди них есть один многоквартирный.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать подробности об аукционе.

В прошлом году для участка уже нашли застройщика, аукцион тогда выиграла компания ООО «Комфорт», но с результатами не согласился один из претендентов — компания «Расцветай». Заместитель мэра Алексей Кондратьев объяснял, что в соответствии с законодательством, есть требования к пакету документов, который сдается на участие в аукционе. Заявки двух организаций — «Расцветая» и «Академ-Мета» — отклонили.

Между тем к проведению торгов претензии были и у прокуратуры — ведомство вынесло представление мэру Новосибирска. УФАС после жалобы застройщика «Акация на Ватутина», который входит в ГК «Расцветай», отменило итоги аукциона.

Часть зданий в этом районе снесли еще в 2020 году. На их месте разрешение на строительство жилой высотки получила СК «ВИРА-Строй». В перспективе весь частный сектор вокруг озера Верховое планируют расселить, а берега озера — благоустроить. Год назад НГС прогулялся по территории частного сектора вокруг «Локомотив-Арены», местные живут без водопровода и ждут расселения десятилетиями.

